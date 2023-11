Testamento per animali: cos'è? Si può fare in Italia?

Che cos'è il testamento per animali? Quando si parla di testamento per animali, o testamento a favore di animali, ci si riferisce al lascito di tutto o parte del patrimonio agli animali con cui una persona ha convissuto mentre era in vita.

Cosa dice la legge Il testamento a favore di animali si può fare in Italia? La risposta a questa domanda è: no. Difatti, in Italia, la legge non ammette che la propria eredità possa essere lasciata a soggetti privi di capacità giuridica , quali sono per l'appunto gli animali. Nonostante ciò, esistono alcune soluzioni alternative che il proprietario può adottare affinché ai propri animali venga garantito il supporto (anche economico) necessario al loro benessere anche dopo la propria dipartita.

Come fare un testamento per animali Per tutelare i nostri amici animali quando non ci saremo più è possibile redigere un testamento che contenga specifiche disposizioni in merito, anche se non è possibile lasciare il patrimonio all'animale o agli animali stessi. Le strade percorribili in questo senso sono principalmente due: Nominare un erede universale che abbia la responsabilità e l'obbligo di prendersi cura degli animali di chi redige il testamento. Naturalmente, in questi casi è sempre bene nominare persone fidate e conosciute e, soprattutto, sarebbe bene chiedere preventivamente il loro parere prima di nominarle eredi universali. In questo modo si potrà essere sicuri che siano d'accordo a prendersi carico degli animali che si intende affidargli. In questo caso, nel testamento andrà inserita una clausola che spieghi nello specifico come occuparsi dell'animale (o degli animali) seguendo le volontà di chi ha redatto il testamento.

Nominare come erede un'associazione che si occupa di animali chiedendo che si possa prendere cura dei propri animali e lasciandole tutto o parte del patrimonio da gestire per questo scopo e/o per la cura di altri animali. Questa soluzione può essere molto utile per coloro che non hanno una persona fidata cui lasciare la responsabilità dei propri animali nel momento in cui non ci saranno più. In Italia esistono diverse associazioni animaliste che possono fornire un servizio simile; per maggiori informazioni, è opportuno contattare direttamente l'associazione di interesse. Tipologie di testamento Le volontà di cui sopra devono essere espresse nel testamento che, a sua volta, può essere: Olografo : il testamento olografo è scritto interamente a mano, datato e firmato da chi lo redige.

: il testamento olografo è scritto interamente a mano, datato e firmato da chi lo redige. Pubblico: il testamento pubblico è quello redatto dal notaio, in presenza dello stesso testatore e di due testimoni.