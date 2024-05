Quando fare il Test Filaria nel Cane, in cosa consiste e quanto costa?

Cos’è la Filaria del Cane?

Shutterstock

Anche nota come filariosi, la filaria è una pericolosa malattia parassitaria, associata tipicamente al cane, ma che in realtà può colpire anche altri animali domestici come il cane o il furetto.

La filaria è particolarmente temuta dai proprietari dei cani, perché questi sono gli ospiti definitivi naturali del parassita responsabile, un verme nematode chiamato Dirofilaria immitis.

Essere ospite definitivo naturale significa che il cane, suo malgrado, permette a Dirofilaria immitis di maturare fino alla forma adulta e riproduttiva, quella più pericolosa.

Dirofilaria immitis popola i vasi sanguigni dell'ospite e si nutre di plasma sanguigna.

Nel cane in particolare, la forma adulta va a localizzarsi a livello di cuore e arterie polmonari (filariosi cardiopolmonare), procurandovi dei danni tissutali irreversibili che, con il passare del tempo, compromettono sempre più la funzione di questi organi.

Un cane con una forma avanzata di filaria è un animale estremamente sofferente, affetto da ipertensione polmonare, insufficienza cardiaca congestizia e, talvolta, da una condizione nota come sindrome cavale (condizione critica, caratterizzata da improvvisi blocchi della circolazione del sangue all'interno del cuore).

Un cane con una forma consolidata della filaria può presenta all'interno del suo sistema cardiocircolatorio diverse centinaia di vermi adulti, a cui bisogna aggiungere la prole, le cosiddette microfilarie (sono le larve di primo livello).

Come si trasmette la Filaria?

La trasmissione della filaria coinvolge un ospite intermedio, la zanzara; quindi, gli animali considerati ospiti definitivi non possono contagiarsi reciprocamente in modo diretto.

La zanzara gioca un ruolo cardine: pungendo un animale infetto (come, per esempio, un cane), si nutre del sangue di questo, sangue che contiene le larve di primo livello di Dirofilaria immitis, le già citate microfilarie; all'interno della zanzara, le microfilarie maturano parzialmente in modo da prepararsi a infestare un nuovo ospite definitivo; il passaggio del parassita dalla zanzara a un nuovo ospite definitivo avviene semplicemente tramite puntura: pungendo un cane sano per nutrirsi, lo infetta involontariamente.

In forma di microfilaria, Dirofilaria immitis adotta una strategia molto intelligente per farsi ingerire dall'ospite intermedio e compiere parte del suo ciclo vitale: verso le ore della sera, quelle in cui le zanzare circolano di più, si concentra nei vasi più superficiali dell'ospite definitivo, in modo che l'incontro con l'insetto sia altamente probabile.

Dopo quanto tempo compaiono i sintomi della Filaria?

Un cane che contrae la filaria potrebbe svilupparne i sintomi anche dopo anni dall'esposizione a Dirofilaria immitis. Ciò è dovuto al fatto che il ciclo vitale del parassita è molto lento (occorrono circa 6-7 mesi per la maturazione finale del verme) e la sintomatologia è il risultato di un danno graduale, per il quale ci sono voluti mesi e mesi.

In sostanza, quando un cane con la filaria mostra i sintomi della parassitosi, la sua salute è già parzialmente compromessa in modo definitivo.