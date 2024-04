Prima di scoprire se tartarughe e pesci possono stare insieme (e in quali circostanze è possibile), però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per essere sempre aggiornati su salute e benessere …anche dei nostri amici animali.

Un acquario d'acqua dolce popolato di piccole tartarughe d'acqua e tanti pesci colorati può essere uno spettacolo molto appagante, e non soltanto per gli acquariofili. La convivenza tra tartarughe e pesci , però, non è tra le più semplici del regno animale: per le tartarughe d'acqua i pesci non sono nient'altro che cibo, e presto o tardi ci si potrebbe ritrovare di fronte a predazioni, mutilazioni e altre scene cruente.

Che pesci mangiano le tartarughe d'acqua?

Le tartarughe d'acqua dolce sono onnivore, quindi si nutrono di alimenti vegetali ma anche di piccoli animali, come pesci e insetti. Nella maggior parte dei casi, alle tartarughe che vivono in acquario le prede si somministrano già morte, ma ciò non significa che smettano di vedere i pesci come cibo. Quelli utilizzati più spesso per l'alimentazione delle tartarughe d'acqua sono i pesci rossi, le gambusie, i pesci cardinale, i latterini e le alborelle.

Per quanto possa sembrare crudele, però, una tartaruga d'acqua dolce potrebbe mangiare qualunque pesce rientri nelle sue possibilità per stazza e velocità. È una legge di natura che non richiede grandi spiegazioni: il pesce è la preda, la tartaruga il predatore. E come avviene in natura, può avvenire in acquario.

Tartarughe e pesci possono stare insieme senza problemi anche per anni, ma il pericolo che il rettile decida di cibarsi dei suoi coinquilini è sempre dietro l'angolo. Sono sconsigliati soprattutto i pesci lenti, come i carassidi, e quelli "grossi" e appariscenti come quelli della specie Guppy o Betta splendens, che potrebbero incuriosire troppo le tartarughe.