Le tartarughe di terra sono capaci di affezionarsi? Le tartarughe di terra sono animali davvero particolari e, per loro natura, a volte ci si domanda – specie quando non ne hai mai avuta una – se sono capaci di affezionarsi ai padroni. Se vuoi scoprire tutto quello che c'è da sapere su come le tartarughe di terra si affezionano ai loro padroni, continua a leggere. Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Ogni tartaruga ha il suo carattere Partiamo col dire che, proprio come ogni altro animale, ogni tartaruga ha il suo carattere, formato dalle sue abitudini, da quello che ha vissuto e dalla sua predisposizione. Alcuni esemplari sono molto pacifici e amano dormire gran parte della giornata, mentre altre tartarughe sono avventurose e dinamiche. Altre ancora, invece, sono tartarughe più battagliere, con una passione innata per sferrare morsi quando meno ce lo si aspetta. Anche l'attitudine a rapportarsi con altri membri della loro specie è del tutto soggettiva, e dipende molto dall'esemplare. Qualcuna ama la compagnia dei simili, altre gradiscono l'ascetismo e la solitudine.

Che emozioni provano le tartarughe? E le emozioni? Le tartarughe le provano? Alcuni studi avrebbero dimostrato che, sebbene in misura diversa rispetto ai mammiferi, anche le tartarughe sono in grado di dimostrare emozioni semplici, come felicità, rabbia o noia. Chi ha avuto una tartaruga di terra l'ha probabilmente vista almeno una volta osservare con genuina curiosità un posto o un oggetto nuovo. Potrebbe anche averla vista annoiata, pronta a spaccare vasi e rovesciare ciotole. La paura è un'emozione molto comune in tutti gli animali: quando essa si rintana nel suo guscio, potrebbe significare che è spaventata, ha paura o non gradisce essere disturbata. Inutile dire che, come tutti gli animali, le tartarughe provano dolore fisico e talvolta anche emotivo. Per quanto riguarda la gelosia, invece, la questione è un po' diversa: non ci sono prove che le tartarughe possano manifestare gelosia nei confronti dei loro padroni. Gli esemplari maschili sono invece propense a manifestare gelosia in presenza di tartarughe femmine.

Come dimostra affetto una tartaruga? Per prima cosa, è possibile affermare che le tartarughe sono capaci di manifestare affetto. In che modo? Difficile a dirsi, specialmente per chi è abituato al concetto di affetto dei mammiferi. Tuttavia, la tartaruga può davvero legarsi a te in maniera meno evidente, ma molto piacevole. Un esemplare che vi si è affezionato non vi salterà certo in braccio (meno male, visto quanto possono diventare giganti), ma sarà sempre nelle tue vicinanze a osservarti. Quando ti avvicini a lei e la tartaruga allunga la testolina in tua direzione, è un buon segno. È il suo modo di chiederti cibo, gesto che implica fiducia, ma è anche il suo modo per avvicinarsi a te, sfiorarti il braccio con il muso e farti sapere che ti è affezionata. Una tartaruga che ti segue in giro per casa è senz'altro affezionata a te, e potrebbe perfino decidere di "urtarti" dolcemente per richiedere attenzione e coccole.

La tartaruga riconosce i suoi padroni? Specialmente quando la tartaruga ha vissuto per lungo tempo insieme a un essere umano sin dalla tenera età, è molto probabile che sviluppi attaccamento per il padrone. Un attaccamento che non è necessariamente condizionato dal cibo. Certo, nutrire la tartaruga ed essere la persona imputata al cibo aiuta a ingraziarsela, ma trascorrere del tempo con lei può far bene al rapporto. La tartaruga che ha vissuto tanto tempo con te verrà sicuramente a chiederti da mangiare, ma sentendo la tua voce e le tue carezze, sarà ancora più desiderosa di starti vicino. In sintesi sì: le tartarughe sono in grado di riconoscere i loro padroni. Specialmente quelli che trascorrono tanto tempo con loro. Quando la tartaruga si affeziona alla famiglia, la vedrai rincorrere la palla, inseguire i bambini che giocano in giardino e partecipare "attivamente" alla vita di casa. L'importante è come sempre rispettare la loro natura.