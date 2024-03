La tartaruga riesce a girarsi se si capovolge?

Prima di scoprirlo, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per essere sempre aggiornati su salute e benessere …anche dei nostri amici animali.

Quando una tartaruga si capovolge sul carapace si trova in una situazione estremamente pericolosa: oltre ad essere maggiormente esposta a tutti i possibili pericoli del mondo, nel momento in cui si trova con le zampe per aria la tartaruga non è in grado di procurarsi acqua e cibo e non può andare alla ricerca delle condizioni ambientali che le sono più congeniali (temperatura, umidità, etc.).

Quando una tartaruga si capovolge , c'è il concreto rischio che questa disavventura possa finire molto male per il rettile. Impossibilitata a muoversi, la tartaruga sarà esposta al massimo grado ai pericoli derivanti da possibili predatori, incidenti e mancanza di cibo e acqua . Se resta capovolta per troppo tempo senza riuscire a tornare nella posizione corretta , la tartaruga va incontro a morte certa.

Perché la tartaruga si capovolge?

Incidenti di percorso;

Lotta con altri esemplari;

Intervento di predatori o altri animali in generale.

Sia in natura sia in cattività, la causa principale per cui le tartarughe si capovolgono è legata alla loro scarsa agilità, che non gli permette di arrampicarsi agevolmente o superare con facilità ostacoli come terreni scivolosi, accidentati o troppo ripidi. In questo senso il carapace, che rappresenta la più importante difesa per le testuggini, può trasformarsi nel peggiore dei nemici proprio a causa della sua forma arrotondata e della sua robustezza.

Altri motivi per cui la tartaruga può capovolgersi sono l'incontro non amichevole con un altro esemplare o con un altro animale: un cane, per esempio, potrebbe facilmente capovolgere la tartaruga infilandole il naso sotto un fianco, anche quando non c'è alcuna intenzione predatoria.