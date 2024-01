Tartaruga di terra, come comunica? Vi siete mai domandati la tartaruga di terra come comunica? Stiamo parlando di uno degli animali più amati, molto presente nelle nostre case, ma che, a differenza di cani e gatti, ci sembra non riescono a comunicare. Ovviamente ci stiamo sbagliando: ovvio, l'abbaiare del cane o il miagolare del gatto sono chiari e inconfondibili. Però anche la tartaruga di terra (e quella marina) è in grado di comunicare. Prima di saperne di più, vi ricordiamo che potete unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Le tartarughe di terra sono mute? Per molto tempo siamo stati portati a credere che le tartarughe di terra (e non) fossero animali muti. Anche se tecnicamente potrebbe essere così, in quanto sprovviste di corde vocali, queste possono emettere comunque dei suoni. I rumori emessi dalle tartarughe di terra possono essere prodotti dalla rapidità con cui l'aria passa dall'esofago. Gli studi hanno dimostrato che sia gli esemplari marini che di terra comunicano tra loro attraverso diverse tipologie di vocalizzi.

Come comunicano le tartarughe tra loro? Come già anticipato, le tartarughe di terra possono comunicare tra loro con suoni e vocalizzi. Vediamo meglio come ciò avviene nel dettaglio. I suoni emessi da questi esemplari hanno diverse frequenze. I suoni nascono dalla rapidità con cui l'aria passa dall'esofago, e la frequenza può variare di specie in specie. Solitamente le tartarughe di terra emettono fischi gravi e gutturali, anche se in alcuni casi i suoni sono simili a strilli o gridolini. Gli studiosi hanno identificato circa 20 suoni diversi emessi della specie in età adulta (in particolare della Chelodina oblonga), che differiscono per tipi di frequenze e 11 quando parliamo della Podocnemis expansa. Una considerazione generale porta a farci sapere che gli esemplari più giovani emettono suoni con frequenze più alte rispetto agli individui adulti. Le specie di terra sono più avvantaggiate nella comunicazione, e hanno bisogno di meno sforzi di quelle marine.

La comunicazione tra mamma tartaruga e i piccoli I suoni emessi dagli esemplari di tartarughe di terra hanno diverse frequenze, e il processo di comunicazione comincia ancor prima che le uova si schiudono. Infatti, i piccoli riescono a scambiare messaggi con la mamma prima della schiusa delle uova. Questo vale anche per le tartarughe marine, che ugualmente depongono le uova sulla terra ferma, scegliendo il luogo da loro considerato più idoneo. Come osservato dai ricercatori, la madre si allontana e inizia a comunicare con i piccoli grazie a vocalizzi. Questo permette ai piccoli di tartaruga, una volta nati, di essere indirizzati verso i genitori da seguire dopo la schiusa, che sia terra o mare.

Perché comunicano le tartarughe di terra ? Corteggiamento

Accoppiamento

Deposizione delle uova in massa

Comunicazione cuccioli-mamma Se la comunicazione tra cuccioli e mamme inizia ancor prima della schiusa delle uova, diventa ancora più frequente dopo, pur non avendo la funzione di guida iniziale. Ad esempio, gli esemplari di femmine rimangono in contatto tra loro, affinché la deposizione delle uova avvenga insieme, e ugualmente i piccoli vocalizzano per sincronizzarsi. Questa comunicazione tra mamme, e ugualmente quella tra cuccioli, nasce da una esigenza di sopravvivenza: i piccoli all'aperto sono spesso vittime di altri animali predatori, e una schiusa numerosa di uova diminuisce le probabilità di aggressione. Dunque, un vero richiamo biologico, per perpetrare la sopravvivenza della specie. Concludendo, le tartarughe di terra o marine comunicano tra loro per esigenze vitali e del branco, e ci sono ancora pochi studi a riguardo se questi vocalizzi servano anche per altre esigenze della loro vita. Ovviamente, è indubbio che, come in quasi tutte le specie animali, i suoni fanno parte anche dei processi di corteggiamento e riproduzione.