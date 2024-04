Cosa fare con una tartaruga di terra che scappa Una tartaruga di terra che scappa può creare grande apprensione nel proprio padrone. Questo animale infatti ha la tendenza a nascondersi per vari motivi, scomparendo all'improvviso nel nulla. Sia che viva in casa oppure in giardino è essenziale imparare a conoscere e monitorare i comportamenti della tartaruga per evitare che possa scappare e andare incontro a possibili pericoli, preservando così il suo benessere. Prima di scoprire perché ila tartaruga di terra scappa non dimenticarti di unirti al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornato su salute e benessere e di seguirci su Instagram, per non perdere neanche una notizia dal mondo dei nostri amici animali.

Dove vanno le tartarughe quando scappano? Trovare una tartaruga di terra quando scappa non è semplice e questo animale potrebbe sorprenderti per la sua capacità di allontanarsi in breve tempo. In media una tartaruga di terra cammina ad una velocità di 0.058–0.133 m/s. Se supera il cancello del giardino o scavalca la recinzione potrebbe continuare a camminare in avanti per la sua strada, allontanandosi sempre di più, seguendo l'odore di cibo.

Dove si nasconde la tartaruga di terra? Sotto le foglie

Sotto i detriti

Sotto la sabbia

Sotto le rocce

Sotto il terriccio Esistono differenti specie di tartarughe di terra al mondo che, nel corso del tempo, si sono evolute diversamente, scoprendo e creando nascondigli differenti a seconda del clima e della tipologia di terreno. Le tartarughe che vivono nei terreni aridi, ad esempio, tendono a nascondersi nel suolo roccioso e sabbioso. Tutto ciò per proteggersi sia dai predatori che dal drastico cambiamento delle temperature. Le tartarughe che popolano le foreste pluviali invece trovano spesso rifugio sotto i detriti e le foglie per proteggersi dalla pioggia. In questi nascondigli inoltre riescono a creare un ottimo habitat per la nidificazione. Le tartarughe di terra che abitano in zona con un clima temperato, infine, si nascondono scavando nel terreno ricco di humus, l'ideale per affrontare le variazioni di temperatura.

Perché le tartarughe di terra si nascondono? Per sfuggire ai predatori

Per riprodursi

Per nutrirsi

Perché vanno in letargo Le tartarughe di terra si nascondono principalmente per sfuggire a possibili predatori, ma anche per potersi nutrire in sicurezza e per riprodursi in totale tranquillità, al sicuro da qualsiasi pericolo. Nascondersi dunque rappresenta per le tartarughe di terra un atto essenziale per la loro sopravvivenza e crescita.

Come non far scappare la tartaruga? Le tartarughe di terra, soprattutto se di grandi dimensioni, possono rivelarsi molto forti, riuscendo a scavalcare una recinzione oppure a buttarla giù. Per non far scappare l'animale dunque sarebbe preferibile creare un recinto in legno ben saldo e privi di punti d'appoggio che possano consentirgli di arrampicarsi. L'altezza dovrà essere il doppio di quella della tartaruga in piedi. Infine sarebbe preferibile coprire la zona con una rete metallica superiore, utile anche per tenere l'animale al riparo da possibili predatori.

Come ritrovare una tartaruga di terra scappata Controlla la zona in cui vive

Analizza il recinto

Chiedi aiuto

Diffondi delle foto dell'animale Prima di tutto controlla la zona in cui vive la tua tartaruga di terra. Esamina l'area in cerca di possibili tracce del suo passaggio, analizzando il recinto alla ricerca di aperture o buchi utili per favorire la fuga. Se non riesci a ottenere informazioni da questo esame inizia ad estendere la zona di controllo, informando i vicini e chiedendo loro di avvisarti in caso di avvistamenti della tartaruga. Nei giorni successivi amplia la ricerca contattando i negozi di animali della zona e lanciando appelli online corredati con la foto dell'animale.

Come trovare una tartaruga persa in casa Se la tartaruga si nasconde in casa troverà moltissimi rifugi e trovarla potrebbe rivelarsi un'impresa quasi impossibile. Cerca dunque di agire d'astuzia, ideando un'esca. In questo modo sarà la tartaruga stessa a tornare da te. Procurati un po' di foglie fresche e posizionale in un punto riparato, poi attendi. Quando l'animale sentirà l'odore del cibo si avvicinerà in modo autonomo.