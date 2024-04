Prima di entrare nel dettaglio, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Se noti delle lesioni o hai trovato la tua tartaruga con il carapace rotto , chiama subito il centro medico specializzato in animali esotici più vicino. Nel frattempo proviamo a fare luce su questo problema, e su come è potuto accadere.

Cosa fare se la tartaruga si rompe il guscio?

Chiama il veterinario

La prima cosa da fare se noti che la tartaruga di terra ha il carapace rotto, è quella di contattare il tuo veterinario di fiducia. Sarà lui a farti una serie di domande che ti aiuteranno a capire l'entità della frattura e soprattutto dove è collocata.

Il punto di rottura del carapace è infatti molto importante per formulare le adeguate terapie, le quali però non dovrai mai e in nessun caso, anche se sei un padrone esperto, curare in maniera fai da te.

Per esempio, potresti pensare di porre rimedio a una piccola crepa adoperando una resina: non farlo mai.

Non devi immaginare il guscio come per esempio la parte bianca di un'unghia, ma come parte integrante del corpo della tartaruga: chiudendo la ferita alla bene e meglio, senza una corretta disinfezione, rischi il proliferare di muffe e batteri che possono portare alla setticemia.

Al contrario di quello che potresti pensare data la sua durezza, infatti, il guscio della tartaruga di terra è molto sensibile, a causa tra l'altro delle terminazioni nervose che vi si trovano all'interno.

Molto spesso, dunque, un guscio rotto comporta anche conseguenze serie, come per esempio la perforazione della cavità celomatica (del corpo molle, in pratica), l'esposizione o la lesione di organi interni, sanguinamenti o infezioni.