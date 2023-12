Fa parte di noi ed è naturale quando iniziamo a provare affetto per i nostri animaletti: se ci accorgiamo di una tartaruga di terra che non mangia potremmo cominciare a temere per il suo benessere. Non è detto però che si tratti di una situazione anomala, specialmente se ci stiamo avvicinando (o siamo già) nella stagione fredda. Prima di entrare nel dettaglio, però, vi invitiamo a seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali!

Come sempre, prima di entrare nel dettaglio e analizzare la tartaruga di terra che non mangia, dobbiamo fare un piccolo ripasso: sapete davvero come prendervi cura della testuggine? Saper tenere questo adorabile rettile non passa solo per il riconoscimento del suo sesso o per tutte le operazioni di pulizia: occorre infatti conoscere per bene la sua specie e farla vivere in spazi ampi.

La collocazione ideale è una grande area verde ricca di cavità protette e di cespugli di tipo mediterraneo (come cineraria, mirto, rosmarino, lavanda, rovo di more), ma se volete tenerla in casa dovrete ricavarle uno spazio dotato di lampada riscaldante (impostata a circa 15–30°) e lampada UVB che favorisce la produzione di vitamina D3, e previene malattie.

Sapere come prendersi cura di una tartaruga di terra è essenziale per iniziare a capire se i motivi per cui non mangia sono fisiologici o se c'è qualcosa che non va, anche se è fondamentale sapere che per qualsiasi anomalia resta sempre importantissimo contattare un veterinario specializzato.