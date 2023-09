Tartaruga d'acqua dolce: cosa c'è da sapere?

Anche se non tutti le considerano come veri e propri animali domestici, sono moltissime le persone che possiedono una o più tartarughe d'acqua dolce.

Purtroppo, però, non sempre le modalità con cui questi animali vengono accuditi sono corrette e non sempre vengono rispettate le condizioni necessarie al loro benessere. Difatti, l'errore che molti commettono è quello di pensare che basti un piccolo contenitore con un po' d'acqua per garantire alla tartaruga ciò di cui ha bisogno, ma così non è. Come qualsiasi altro animale, anche questo piccolo rettile ha necessità e bisogni che devono essere necessariamente rispettati per garantirgli una buona qualità della vita, anche se in cattività.

In questo breve articolo, perciò, cercheremo di fornire alcune informazioni utili su come tenere e prendersi cura delle tartarughe d'acqua dolce. Tuttavia, quanto riportato ha un fine puramente informativo e non intende essere una guida esaustiva sul vasto mondo delle tartarughe d'acqua dolce . Pertanto, per qualsiasi dubbio in merito a come prendersi cura della propria tartaruga d'acqua dolce, è bene rivolgersi al proprio veterinario, possibilmente specializzato nella cura e nella gestione di rettili.