Suricato domestico: come prendersene cura

I suricati sono piccole manguste (mammiferi carnivori) originarie dell'Africa meridionale, dove vivono in maniera rigorosamente diurna, foraggiando durante il giorno e riparandosi nelle grandi tane durante la notte. Hanno un acuto senso dell'olfatto, della vista e dell'udito per percepire i predatori. Sono noti per la tipica posizione in piedi sulle zampe posteriori. Nonostante l'immagine "coccolosa" presentata dai media, i suricati sono in realtà dotati di unghie incredibilmente affilate, che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi con facilità e di scavare rapidamente il terreno(come amano fare) in cerca di cibo. I suricati hanno una complessa struttura sociale utile a fornire vedette per i predatori, procurarsi il cibo e prendersi cura dei

giovani all'interno del gruppo. Le colonie possono includere fino a 40 individui, solitamente con una famiglia dominante. Di recente è rientrato nella categoria degli animali esotici domestici, anche se, come vedremo, non si tratta esattamente di creature idonee a colonizzare un'abitazione umana. Shutterstock

Perché il suricato non è un buon animale domestico? A causa dello stress derivante dalla solitudine e dalla segregazione, i suricati non sono adatti a essere tenuti in cattività. Più nel dettaglio: Hanno bisogno di un ambiente vasto : una casa è un habitat adatto per queste creature esplorative. Infatti, ogni giorno, in natura, i suricati vagano per territori che possono estendersi diversi chilometri e comprendere dozzine di tane notturne e centinaia di rifugi di emergenza. Hanno bisogno di questo tipo di ambiente per il loro benessere;

: una casa è un habitat adatto per queste creature esplorative. Infatti, ogni giorno, in natura, i suricati vagano per territori che possono estendersi diversi chilometri e comprendere dozzine di tane notturne e centinaia di rifugi di emergenza. Hanno bisogno di questo tipo di ambiente per il loro benessere; Possono essere aggressivi e mordere;

e mordere; Scavano : poiché i suricati trascorrono naturalmente ore ogni giorno in natura a scavare alla ricerca di cibo o a creare nuove tane, questo può diventare problematico in casa. Privati di questa opportunità, spesso distruggono tappeti, pavimenti in legno, battiscopa e vasi di fiori;

: poiché i suricati trascorrono naturalmente ore ogni giorno in natura a scavare alla ricerca di cibo o a creare nuove tane, questo può diventare problematico in casa. Privati di questa opportunità, spesso distruggono tappeti, pavimenti in legno, battiscopa e vasi di fiori; Segnano il territorio: è un'importante modalità di comunicazione per i suricati ma, in casa, questo può significare macchie maleodoranti dappertutto; Anche se, attualmente, è legale possedere un suricato come animale domestico (anche in Italia), è indispensabile che i proprietari soddisfino tutti i loro bisogni in modo da riproporre i comportamenti naturali (praticamente impossibile).

Come ospitare un suricato? Se hai deciso di ignorare il paragrafo precedente, di seguito troverai alcune informazioni essenziali per tenere un suricato nella maniera "meno peggiore" possibile. I suricati sono animali fortemente sociali, quindi dovrebbero essere sempre ospitati in gruppo, per prevenire l'insorgenza di stress e problemi comportamentali (zoocosi, come: pacing, head bobbing, over-grooming e self-harm). È molto difficile reintegrare i suricati solitari nei gruppi sociali, quindi, una volta separati, un suricato potrebbe dover rimanere isolato per tutta la vita. Andrebbero tenuti in recinti più spaziosi possibile dotati di un substrato adatto a scavare il complesso sistema di tane. Dovrebbero inoltre essere posizionati tunnel artificiali e nascondigli. Sono però anche molto curiosi, quindi è opportuno provvedere ad un arricchimento ambientale significativo, nascondendo il cibo in pigne, rotoli di carta igienica o palline di carta, seppellendolo insetti in una scatola piena di sabbia, fornendo labirinti di scatole di o introducendo altri oggetti che possono catturare la loro attenzione. Idealmente, il recinto dovrebbe avere sia aree interne che esterne, con temperatura interna > 20ºC per riproporre il loro ambiente naturale. I recinti devono essere puliti regolarmente e disinfettati con un prodotti specifici. ATTENZIONE! I suricati non sono buoni animali domestici. È difficile soddisfare i loro bisogni in un ambiente di cattività ed è probabile che sviluppino problemi comportamentali o di salute.

Cosa dare da mangiare al suricato? I suricati sono principalmente insettivori, ma catturano occasionalmente rettili o piccoli uccelli, roditori, uova ma anche frutta e perfino scorpioni. In cattività, le raccomandazioni prevedono la somministrazione per lo più di alimenti insettivori bilanciati. In alternativa, è possibile somministrare cibo per gatti a basso contenuto di grassi, ma bisogna fare attenzione ad evitare l'insorgenza di obesità e disturbi associati, derivanti da alimenti ad alto contenuto calorico. Dovrebbero essere proposti anche insetti vivi, arricchiti con un integratore di calcio. Dovrebbe essere sempre disponibile acqua dolce in una ciotola poco profonda e ricambiata quotidianamente.

Cure mediche: assistenza sanitaria preventiva Per i suricati, si consigliano controlli veterinari annuali. Gli esami di routine possono rilevare condizioni subcliniche come malattie dentali o cardiache. I controlli regolari del peso sono particolarmente importanti, poiché trattasi di animali molto scarsamente manipolabili da parte del padrone. Il trattamento antiparassitario di routine non è generalmente necessario. La vaccinazione contro il cimurro andrebbe presa in considerazione negli animali che hanno accesso all'ambiente esterno. In alcuni casi ad alto rischio sono necessarie anche le vaccinazioni contro: parvovirus, panleucopenia felina e leptospirosi.

Sterilizzazione e castrazione dei suricati La vasectomia o la castrazione dei maschi sono consigliate per prevenire la riproduzione. La vasectomia può essere preferibile per evitare di disturbare la struttura sociale del gruppo. È possibile eseguire anche l'ovarioisterectomia delle femmine, ma è una procedura più invasiva e, a causa della bassa incidenza di malattie riproduttive femminili, di solito non è raccomandato come tecnica contraccettiva.