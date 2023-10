Superfood che fanno bene al cane: quali sono?

C'è una categoria di cibi, definita superfood , che può essere considerata molto vantaggiosa per l' alimentazione del nostro cane . I superfood (letteralmente super cibo) sono alimenti aventi presunte capacità benefiche per la salute, imputabili ad una parte delle caratteristiche nutrizionali o alla concentrazione chimica complessiva. Non solo, dunque, per noi essere umani, ma anche per i nostri amici a quattro zampe, in particolare cani e gatti.

Ricordiamo, però, che superfood è un termine usato in ambito commerciale, non si tratta di una denominazione scientifica, in quanto parliamo di prodotti spesso confezionati, seppur di origine vegetale, e spesso commercializzati a un prezzo superiore della media quando portano questa dicitura.

Tra le proprietà dei superfood ci sono quelle antitumorali , oltre a benefici per la digestione e il metabolismo, ma influsicono anche sull'umore . Questi alimenti godono spesso dell'appellativo di alimenti funzionali o cibi nutraceutici , e si suddividono principalmente in due sottoinsiemi: quello dei superfruit (superfrutto) e dei supergrain (supercereali, come quinoa , amaranto , sesamo , teff ).

I superfood sono ottimi per cani e gatti perché rafforzano il sistema immunitario ( salmone ), rinfornzano il pelo e rassodano la pelle ( olio di cocco ), e sono di supporto a livello epatico e cardiovascolare ( cavoli e canapa ). Alimenti come mirtilli e mele sono ricchi di fibre solubili e antiossidanti . Le uova , presenti anche in molti mangimi, hanno un elevato carico proteico e di vitamine A, D, E e K, ma non dobbiamo assolutamente abusarne, per non sovraccaricare il fegato, così come la mela, molto carica di fruttosio e dunque di zucchero .

Negli ultimi anni è stato dimostrato che questi alimenti fanno bene anche ai nostri animali domestici, in particolare al nostro cane. Una prima precisazione importante riguarda l'inclusione dei superfood nella sua dieta, che non può essere fatta da noi, senza prima aver consultato il nostro veterinario. Questo perché l'apporto di nutrienti deve essere ben bilanciato e non esagerato.

Come scegliere i superfood per il nostro cane

Oggi in commercio molte aziende hanno prodotto cibi per cani già contenenti superfood, spesso mirati a specifiche necessità dell'animale. Leggere le etichette, come facciamo per noi, è sempre importante. Non dobbiamo controllare solo le sostanze, ma anche le quantità, che vanno sempre rispettate per una dieta equilibrata.

Affidarsi a brand giusti e fidati, magari consigliati dal veterinario, è importante per assicurarsi che le materie siano trattate in maniera sapiente durante tutte le fasi di produzione. È importante per accertarsi che la preparazione del prodotto non sia causa di distruzione o danneggiamento delle proprietà preziose che il superfood contiene.

Solitamente sulla confezione c'è una etichetta o una scritta indicante per quale problematica il prodotto può essere assunto. Non abbiate timore, potete fidarvi delle etichette: per legge tutti gli ingredienti sono computati e ogni scritta sulla confezione deve essere veritiera. Le sostanze sono aggiunte in precise quantità, indicate da una normativa per non diventare mai tossiche né per dare assuefazione, per questo vanno sempre rispettate le quantità. Per qualsiasi dubbio rivolgetevi al veterinario di fiducia.