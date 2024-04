Prima di approfondire l'argomento e capire cosa si può fare anche in compagnia del proprio cane, ricordatevi di unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e al profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Adottare un animale domestico vuol dire prendersene cura a 360 gradi, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Il movimento, soprattutto per determinate razze particolarmente attive, è fondamentale e gli sport per cani sono un ottimo modo per faglielo fare. Nel corso degli anni le possibilità sono aumentate sensibilmente e i centri specializzati in addestramento anche.

Questi sono i principali sport per cani riconosciuti dall' Enci . Si tratta di attività nate per testare le qualità genetiche delle razze per l'allevamento e la riproduzione. Adesso la ratio con cui vengono praticati è ben diversa e c'è anche un maggiore coinvolgimento da parte dei proprietari, che colgono l'occasione per vivere un momento di divertimento e condivisione insieme a un membro della famiglia a tutti gli effetti.

Le prove di utilità e difesa e per la protezione civile sono sicuramente sport per cani più di servizio. Quante razze – come il Pastore Tedesco o il Labrador – vengono usati come supporto dell'uomo? Basti pensare ai cani molecolari che aiutano nella ricerca delle persone disperse dopo le calamità naturali o altri disastri; i cani per ciechi o quelli che si occupano del salvataggio in mare o quelli che fanno pet therapy nelle corsie degli ospedali. Ma è bene vedere più nel dettaglio alcune possibilità che nell'ultimo periodo sono diventate sempre più diffuse nei cinofili che capiscono quanto sia importante il movimento nel rapporto con il proprio cane e, in generale, per il suo benessere psicofisico.

In base all'attitudine che si ha, alle proprie possibilità fisiche e alle passioni, tutti gli sport per cani possono essere praticati con il coinvolgimento del proprietario . Ovviamente ce ne sono alcuni che richiedono maggiore impegno e delle qualità di un certo livello, altri che prevedono soltanto una sorta di 'accompagnamento' e più adatti a tutti.

Canicross, cosa è e come si fa

Il Canicross è uno sport in cui cani e proprietari corrono in coppia in mezzo alla natura, in percorsi semplici e non impervi, ma sicuramente non asfaltati. I due sono legati da un guinzaglio specifico, che viene fissato alla vita dell'uomo o della donna e alla pettorina dell'animale, perché siano liberi nei movimenti senza però rischiare di perdersi di vista. Per certi versi, somiglia al Dog Human Fitness.

La velocità è fondamentale, perché è una vera e propria corsa con tanto di classifica alla fine, ma è certamente e soprattutto un momento per intensificare il rapporto simbiotico che c'è fra chi adotta e viene adottato. Che al cane piaccia scorrazzare non ci sono dubbi, se poi incontra un proprietario a cui piace fare attività fisica quale migliore occasione per unire l'utile al dilettevole?