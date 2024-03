Dove andare in spiaggia con il cane in Italia: idee per le tue vacanze Dove andare in spiaggia con il cane in Italia è una domanda che tutti i padroni si pongono quando vogliono organizzare una vacanza al mare, senza lasciare a casa il proprio cucciolo. Ci sono numerose spiagge libere per i nostri amici, così come lidi attrezzati e idonei a loro: ma ci sono anche tanti stabilimenti balneari che non gradiscono la presenza di animali, e sarebbe un problema scoprilo solo quando si è sul posto. Per questo abbiamo stilato per voi un elenco, regione per regione, delle migliori spiagge per i nostri amici cani. Ma prima di vederle insieme, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Vacanze con il cane al mare in Abruzzo Bagni La Playa, Pescara;

Chalet Luna Rossa Spiaggia per cani, Roseto degli Abruzzi;

Cologna Spiaggia, Roseto degli Abruzzi;

Fiume Verde, Fara San Martino;

La Prora Beach, Pescara;

Lago Di Campotosto, Campotosto;

Lido I Safini, Barrea;

Spiagge a Pineto, Pineto. Partiamo con il nostro viaggio sulle coste italiane in compagnia del nostro cane dall'Abruzzo, dove troviamo grandi tratti di spiaggia libera molto frequentata dai padroni di quadrupedi, sia lidi attrezzati che li accolgono. Principalmente dobbiamo muoverci tra Pescara e Roseto degli Abruzzi.

In spiagga con i cani in Basilicata Lido Acqua Marina, Maratea;

Lido le Cicale, Maratea;

Lido Spiaggia Nera, Maratea. Spostiamoci in Basilicata, dove sono di meno i posti dedicati ai nostri cani e adatti a loro, ma certamente non mancano: puntiamo sulle spiagge libere, dove i nostri amici potranno giocare e correre in libertà. I lidi sono tutti a Maratea.

Dove andare in spiaggia con i cani in Calabria Area Animal Friendly Beach, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio;

Bau Beach, Amantea;

Glauco Beach Club, Soverato;

Hang Loose Beach, Gizzeria;

Lido Calypso Yé Yé, Reggio Calabria;

Lido Damar Baubeach, Montegiordano Marina;

Lido La Praia, Marina di Zambrone;

Lido Torre Sant'Antonio, Santa Caterina dello Ionio Marina;

Torre Melissa, Crotone. Il mare della Calabria è di facile accesso per i nostri cani, e negli ultimi anni sono aumentate le strutture che li accettano, affiancate dalle immancabili spiagge libere. A Sant'Andrea Apostolo dello Jonio trovate un'intera spiaggia beach friendly.

È possibile andare in spiaggia con i cani in Campania? Bau Bau Beach, Marina di Eboli;

Bau Bau Beach, Palinuro;

Bernardino Bau Beach, Castel Volturno;

Lido il Timoniere, Ascea;

Spiaggia libera a Ascea Marina;

Spiaggia libera a Sapri. Rispetto al passato, in Campania c'è maggiore tolleranza per i cani in spiaggia, ma sono ancora pochi gli stabilimenti balneari che li accettano e che hanno spazi a loro dedicati. Non vi scoraggiate e non cancellate la vostra vacanza, ci sono comunque ottime stabilimenti.

Emilia-Romagna: la regione più dog friendly? Bagni Margherita 114/116, Cattolica;

Bagno Apollo, Comacchio;

Bagno Azzurra, Comacchio;

Bagno Capo Hoorn, Comacchio;

Bagno Classe, Lido di Dante;

Rimini Dog No Problem Bagno 81, Rimini;

Spiagge della Luna, Bagno 27, Misano Adriatico. In Emilia-Romagna sono numerose le spiagge predisposte per i nostri amici cani, in alcuni casi proprio a loro dedicate. Non è il numero a renderla dog friendly ma la qualità. Ci sono numerose strutture idonee per le sue esigenze, con recinzioni private, accesso al ristorante, orari riservati per il bagno.

Friuli Venezia Giulia: le spiagge perfette per i cani Doggybeach, Lignano Sabbiadoro;

La Spiaggia di Duke, Lignano Riviera;

La Spiaggia di Snoopy, Grado Pineta;

Lido di Fido, Grado;

Parco Pubblico Del Rio Ospo, Muggia;

Sunny Pet Beach, Lignano Sabbiadoro. Poche ma di qualità: le spiagge del Friuli dedicata ai cani non sono numerosissime, ma sono tra le migliori in Italia, e molto consigliata dai padroni che ci sono già stati. Ci sono spazi e attività per tutti i loro bisogni principali, anche in location stellate.

Lazio: partire con i cani oppure no? Baubeach di Gradoli Lago di Bolsena, Gradoli;

BauBeach Village, Fiumicino;

Figaro Beach, Tarquinia;

La Pineta Blu Dog Beach, Pescia Romana;

Sabau Beach, Sabaudia. Purtroppo, nel Lazio c'è una penuria di spiagge per i cani, troppe poche sulla costa quelle a loro dedicate o gli stabilimenti che accettano il loro ingresso.

Liguria: dirigiti a ponente con il tuo cane Bagni Capo Mele, Laigueglia;

Pluto Beach - Bagni Levante, Spotorno;

Spiaggia di Ameglia;

Spiaggia di Oneglia;

Spiaggia di Ventimiglia;

Spiaggia libera di Pietra Ligure;

Spiaggia libera di Sanremo. In Liguria dobbiamo fare differenze tra zone: a ponente sono disponibili più spiagge che accettano i cani. Sono tante le spiagge libere, ma anche quelle attrezzate. L'accesso in acqua ai nostri amici a 4 zampe è permesso quasi sempre, in alcuni casi con la museruola. A Levante via via diminuiscono gli accessi facilitati ai cani e l'accoglienza.

Dove andare in spiaggia con i cani nelle Marche Abbaia Flaminia Spiaggia Per Cani, Pesaro;

Animalido Dog Beach, Fano;

Bagni Blasco, Senigallia;

Bagni Gabriele, Senigallia;

Islamorada Dog Beach, Ponte Sasso di Fano;

Spiaggia Libera Amici di Fido, Civitanove Marche. Nelle Marche negli ultimi anni sono aumentate le spiagge e i lidi che accettano i cani, e che permettono loro di entrare in acqua. Sono aumentate anche le taglie concesse, per poter includere anche i nostri cuccioli di grandi dimensioni. Insomma, in questa regione, con il tuo cane puoi andare in spiaggia tranquillamente.

Perché è difficile andare al mare con il cane in Molise? Lago Di Guardialfiera;

Scooby Doo Beach, Campomarino Lido;

Spiaggia di Termoli. In Molise il piccolo tratto di costa si deve ancora attrezzare per accogliere i nostri cani. Infatti, sono poche le spiagge in cui sono ammessi, e, solitamente, gli stabilimenti balneari accettano amici a quattro zampe quasi esclusivamente di piccola taglia.

Vacanze in Puglia con i cani: le migliori spiagge Bagni Gigetta 13 - Fantasy Beach, Vieste;

Dog Beach, Mattinata;

Lido Fuori Rotta, Campomarino di Maruggio;

Lido Kypos Beach, Torre Canne;

Lido Universo, Otranto;

Lu Rinaru, Nardò;

Mogale, Ostuni;

Spiaggia di Torre Pali;

Torre Inserraglio, Nardò;

Tutte le spiagge libere della Puglia. La Puglia è una delle regioni più accoglienti verso i cani a mare, e tante delle spiagge sulla sua lunga costa li accettano, con spazi a loro dedicati. Le spiagge libere sono innumerevoli, quindi potete partire tranquilli con i vostri cani, perché, anche nelle mete turistiche, non mancano le spiagge libere.

Le spiagge per cani in Sardegna Abarossa Dog Beach, Santa Giusta;

Cala Osalla, Orosei;

Dog Beach Spiaggia Delle Mimose, Badesi;

Lago del Cuga, Uri;

Spiaggia di Capoterra. Poteva un'isola come la Sardegna non essere dog friendly? Negli ultimi anni sono aumentati gli accessi per i cani nei lidi, e ovviamente le spiagge libere lo garantiscono sempre. La "rivalità" della vicina Corsica, super accogliente verso i cani, ha dato una spinta in più alla Sardegna.

Viaggio in Sicilia con il tuo amico cane Bau Bau Beach, Brolo;

Dog Beach Lido Azzurro, Catania;

La Spiaggetta, Porto Empedocle;

Lido El Pam Pam, Trappeto;

Spiaggia di Siculiana Marina;

Spiaggia libera di Catania;

Spiaggia Malerba, Palma di Montechiaro. Vista la lunghezza della costa siciliana, ci potrebbero essere molte più spiagge per cani, ma negli ultimi anni la situazione è comunque migliorata. Lidi attrezzati, spiagge libere, spazi appositi, i cani sono i benvenuti anche in Sicilia, anche con taglie oltre la media.

Vacanze al mare con il cane in Toscana Bau Bau Beach Partaccia, Massa;

Carpe Canem, Orbetello;

Fiume Sovara;

Oasi Beach Partaccia, Massa;

Spiaggia Libera Fuorirotta Bau Bau Beach, Grosseto;

Spiagge Del Parco di Rimigliano, San Vincenzo. Sulla Costa degli Etruschi e quella della Maremma si concentrano il maggior numero di spiagge perfette per i cani in Toscana. In questa regione ormai da molti anni c'è l'abitudine di aprire i lidi ai nostri amici a quattro zampe, specie nelle province di Livorno e Grosseto.