Sphynx: caratteristiche, salute e cura del gatto senza pelo

Sphynx: introduzione

Il gatto Sphynx, a volte chiamato «gatto senza pelo», è una razza unica, che si distingue per la mancanza di pelo, un evento raro tra la maggior parte dei mammiferi.

La razza Sphynx è nota, infatti, per essere quasi glabra e per avere una pelle rugosa, rivestita da una micropeluria dalla consistenza simile al velluto o alla pelle scamosciata: in gergo, si parla di peach fuzz, che per analogia con l'essere umano può essere resa nella peluria cortissima, sottile, chiara ed appena percettibile che riveste il viso e parte del corpo umano durante l'infanzia.

Tornando ai nostri amici felini, gli Sphynx sono ottimi compagni di coccole, estremamente giocosi, affettuosi, energici e socievoli; basti pensare che, nonostante il loro aspetto regale, a volte si comportano più come cani che come gatti. Si potrebbe dire che ciò che manca ai gatti Sphynx in termini di peluria, viene compensato dalla loro personalità

Gli Sphynx generalmente apprezzano la compagnia di altri gatti, cani e bambini, il che li rende un'ottima scelta per un animale domestico di famiglia, ma hanno alcuni bisogni speciali.

Shutterstock

Origini dello Sphynx

I gatti Sphynx prendono il nome dalla leggendaria sfinge egiziana (anche se il gatto è scritto con una "y") per il loro aspetto sofisticato e la loro natura aggraziata. Nonostante gli antichi Aztechi allevassero gatti senza pelo centinaia di anni fa, lo Sphynx che conosciamo oggi è in realtà una razza canadese, originaria di Toronto, che nel 1966 si è presentata dopo una mutazione genetica casuale. La mutazione ha fatto sì che il gatto fosse glabro. Alcuni allevatori hanno preso in simpatia il gatto senza pelo e hanno deciso di allevare individui che producessero una prole costantemente priva di pelo.

Originariamente chiamata canadese senza pelo, la razza si fece strada in America, e sia gli allevatori americani che quelli canadesi continuarono a sviluppare la nuova razza, incrociando gatti Sphynx con gatti Devon Rex, un'altra razza che ha pochi peli. Nel corso del tempo, il gatto Sphynx si è affermato come una nuova razza con i propri standard.