Soffio al cuore nel cane: quali sono i sintomi?

Il soffio al cuore nel cane è un disturbo da non sottovalutare e di cui bisogna monitorare i sintomi, con la consapevolezza che bisogna rivolgersi immediatamente al veterinario qualora l'animale stia male.

Anche noto come soffio cardiaco , il soffio al cuore è un rumore anomalo, simile a un fruscio o a un sibilo, rilevabile tramite lo stetoscopio, che si aggiunge ai classici rumori del cuore, quelli che indicano il battito cardiaco (i cosiddetti suoni "lub" e "dub").

Alle volte, il soffio cardiaco nel cane può comparire per effetto della gravidanza ; fortunatamente, il più delle volte, il problema è benigno e si risolve spontaneamente non appena la cagnolina ha partorito.

Potenziali cause di anemia e ipoproteinemia sono:

La scarsità di globuli rossi nel sangue (anemia) e, allo stesso modo, i bassi livelli ematici di proteine (ipoproteinemia) rendono il sangue più acquoso e fluido, motivo per cui è più facile che vengano a crearsi flussi turbolenti all'interno delle camere cardiache.

La più nota malattia di cuore associata ai soffi cardiaci nel cane è l' insufficienza mitralica (o rigurgito mitralico); si tratta di una valvulopatia (cioè una malattia di una valvola cardiaca), che comporta un'alterazione strutturale della valvola mitrale (posta tra atrio sinistro e ventricolo sinistro ) e la conseguente disfunzionalità della stessa (la valvola "perde" sangue e torna verso l'atrio sinistro anziché proseguire in aorta .

È da segnalare che esistono anche i cosiddetti soffi innocenti , di natura benigna , che si verificano per effetto di un flusso sanguigno molto veloce all'interno delle camere cardiache; in genere, i soffi innocenti interessano i cuccioli, specialmente quelli di taglia grande a crescita rapida, e si risolvono spontaneamente dopo 4-6 mesi di vita.

Quali esami fare per la diagnosi?

Il riscontro di un soffio al cuore nel cane avviene tipicamente attraverso l'auscultazione cardiaca mediante stetoscopio

Per rilevare un soffio al cuore nel cane, è sufficiente l'auscultazione cardiaca eseguita mediante stetoscopio (o fonendoscopio). Durante questo esame, il veterinario valuta anche il grado di sonorità del rumore anomalo, caratteristiche che però non è sempre correlata alla gravità del problema.

Individuato il soffio, rimane da capire se l'anomalia è dovuta a una malattia specifica del cuore (difetto strutturale, endocardite, valvulopatia ecc.) oppure a una condizione extracardiaca (es: anemia, gravidanza, ipoproteinemia).

Per chiarire questo aspetto, il veterinario ricorre a varie indagini: innanzitutto, valuta la storia clinica dell'animale in relazione all'età e alla sintomatologia presente; successivamente, se servono ulteriori approfondimenti, si affida anche a:

Un simile approccio è importante a evitare controlli inutili; l'idea di base è quella di comprendere prima la reale portata del problema e poi, eventualmente, approfondire.

Gradi del soffio cardiaco nei cani: quanti sono e cosa indicano?

Sebbene non sia sempre direttamente proporzionale alla severità del soffio, l'intensità del rumore anomalo è un importante parametro impiegato per classificare i soffi cardiaci nei cani.

La classificazione basata sull'intensità del rumore distingue 6 gradi di soffio cardiaco, identificati con i primi sei numeri romani:

Soffi di grado I : sono i soffi meno udibili, appena percettibili. In genere, non sono gravi.

: sono i soffi meno udibili, appena percettibili. In genere, non sono gravi. Soffi di grado II : sono leggermente più rumorosi dei precedenti, ma comunque abbastanza silenziosi.

: sono leggermente più rumorosi dei precedenti, ma comunque abbastanza silenziosi. Soffi di grado III : sono soffi facilmente rilevabili con lo stetoscopio, in quanto l'intensità del rumore è significativa. Possono indicare una condizione di salute importante, quanto meno da monitorare nel tempo.

: sono soffi facilmente rilevabili con lo stetoscopio, in quanto l'intensità del rumore è significativa. Possono indicare una condizione di salute importante, quanto meno da monitorare nel tempo. Soffi di grado IV : sono soffi la cui intensità del rumore si colloca tra i soffi di grado III e quelli di grado V. Sono facilmente udibili con lo stetoscopio e vanno quanto meno monitorati nel tempo, perché potrebbero essere il risultato di una seria condizione.

: sono soffi la cui intensità del rumore si colloca tra i soffi di grado III e quelli di grado V. Sono facilmente udibili con lo stetoscopio e vanno quanto meno monitorati nel tempo, perché potrebbero essere il risultato di una seria condizione. Soffi di grado V : rientrano in questa categoria i soffi che possono rilevarsi anche solo appoggiando una mano sul petto del cane.

: rientrano in questa categoria i soffi che possono rilevarsi anche solo appoggiando una mano sul petto del cane. Soffi di grado VI: sono soffi ancora più rumorosi dei precedenti. Addirittura, questi possono avvertirsi quando ancora lo stetoscopio non è appoggiato sul torace dell'animale.

In genere, indicano una grave condizione di salute.

Soffio al cuore nel cane: quali altri caratteristiche bisogna valutare?

L'intensità del rumore fornisce indicazioni importanti, ma, come detto in precedenza, per interpretare correttamente la gravità di un soffio il veterinario deve valutare anche altri parametri, che sono: