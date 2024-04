Ho trovato un uccello a terra: cosa devo fare? Nel periodo primaverile, inizia la schiusa degli uccelli selvatici, e può capitare di trovarsi di fronte un uccellino apparentemente in difficoltà. La nostra capacità empatica può volgersi all'aiuto degli animali selvatici, ed è proprio questo l'obiettivo di strutture come i Centri di Recupero per Animali Selvatici (CRAS) o altri centri autorizzati. Queste strutture ricevono ogni anno molti animali in difficoltà, tra cui uccelli, portati dai cittadini che li trovano sul territorio. Ma quando è davvero il caso di offrire il nostro aiuto, e quando invece dobbiamo limitarci a lasciare la situazione così com'è? Per capire se l'uccellino ha davvero bisogno del nostro aiuto, è fondamentale valutare alcuni aspetti, tra cui la presunta età dell'animale e la sua capacità di mettersi al sicuro.

Valutazione dell'età

La prole inetta attraversa più fasi. Subito dopo la schiusa, i piccoli nati sono nudi, senza piume, e con gli occhi chiusi. In questa fase, molto delicata, vengono definiti implumi. Se un animale in questa condizione viene trovato a terra, va portato presso un CRAS.



Durante lo sviluppo, il pullo inizia a produrre il piumaggio, apre gli occhi e comincia a prendere confidenza con l'ambiente circostante. In questa fase il pullo è ancora dipendente dai genitori per quanto riguarda l'alimentazione. In un momento dello sviluppo in cui l'uccello non è ancora in grado di volare, può comunque tentare di uscire dal nido e cadere a terra, e il passante può trovarsi di fronte a questa situazione. Un pullo ricoperto di piume, ma non ancora in grado di volare, non è necessariamente in pericolo: in questa circostanza i genitori non possono riportarlo sul nido ma continuano ad occuparsene e ad alimentarlo a terra fino al completo sviluppo. Quindi, questi animali vanno aiutati solo se sono feriti o in una situazione pericolosa (ad esempio, si trovano in mezzo ad una strada), altrimenti vanno lasciati dove sono, alle cure dei genitori.



Se invece l'uccello è adulto, le situazioni di difficoltà sono più evidenti e solitamente riguardano ferite, traumi, malattie debilitanti e imbrattamento da agenti chimici. In questi casi, l'animale può essere soccorso e portato presso un CRAS. Alcuni uccelli possono tentare di difendersi dall'uomo, per paura. In caso di dubbio, contattando un centro specializzato si può chiedere consiglio ad un operatore per approcciarsi all'animale nella maniera migliore.

