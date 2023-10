Nella maggioranza dei casi di avvelenamento, il veleno viene ingerito dall'animale; tuttavia, come anticipato, talvolta l'avvelenamento può verificarsi anche per inalazione o per contatto con cute e mucose.

Per garantire un intervento tempestivo - determinante per l'incolumità dell'animale - è utile saper riconoscere questi sintomi e conoscere quali comportamenti adottare qualora il micio dovesse andare incontro ad avvelenamento.

I sintomi di avvelenamento nel gatto possono essere molteplici e variare in funzione della sostanza velenosa che il gatto ha ingerito, inalato o con cui è entrato in contatto.

Sostanze velenose per il gatto

Prima di parlare di quali possono essere i sintomi di avvelenamento nel gatto, cerchiamo di capire quali sono le sostanze velenose con cui il nostro gatto può entrare in contatto. Conoscere queste sostanze, infatti, può aiutarci a prevenire un eventuale avvelenamento, poiché ci consente di organizzare gli spazi in cui il gatto vive in maniera tale da non rendere accessibili sostanze o prodotti per lui pericolosi.

Di seguito, pertanto, riporteremo un breve elenco (non esaustivo), di quelli che possono costituire i più comuni veleni per il nostro felino domestico.

Piante

Alcune piante sono estremamente pericolose per i nostri gatti a causa dei componenti chimici in esse contenuti. Fra questa, ne ricordiamo alcune come:

Stella di Natale;

Giglio;

Ficus;

Oleandro;

Dieffenbachia;

Filodendro;

Bacche di agrifoglio;

Vischio;

Ecc.

Lo sapevi che… Molte delle piante velenose per i gatti lo sono anche per i cani.

Insetticidi

Molti tipi di insetticidi normalmente utilizzati per tenere lontani da case e giardini sgraditi ospiti (ad esempio, cimici, mosche, formiche, zanzare, scarafaggi, ecc.) sono tossici per i nostri gatti e possono quindi determinare avvelenamento nel caso in cui il felino vi venga in contatto. È fondamentale, quindi, non spruzzare o utilizzare tali prodotti nei luoghi in cui l'animale è solito soggiornare o riposare (ad esempio, in prossimità delle ciotole di cibo o acqua, nella cuccia, ecc.). A questo proposito ricordiamo che, generalmente, sulle confezioni o sui contenitori dei comuni insetticidi usati in ambito domestico sono espressamente indicate le modalità d'uso corretto e l'eventuale tossicità nei confronti di altri animali.

Veleno per lumache e veleno per topi

Anche veleni come lumachicidi e topicidi possono provocare un avvelenamento nel gatto se ingeriti accidentalmente o se l'animale vi entra in contatto. Anche in questo caso, se proprio non si può fare a meno di utilizzare simili prodotti, è necessario farlo in sicurezza e in aree non frequentate dal gatto, o comunque evitando che il gatto vi acceda sia durante l'uso di tali prodotti che dopo.

Diserbanti

Per i diserbanti il discorso è analogo a quanto appena fatto per gli insetticidi. Bisogna fare in modo che i gatti non entrino in contatto con queste sostanze al fine di evitare problemi di intossicazione e avvelenamento.

Antiparassitari per cani

Alcuni tipi di antiparassitari per cani utilizzati contro pulci e zecche sono altamente tossici per i gatti e non devono mai essere utilizzati su di loro. Le conseguenze, infatti, possono essere fatali.

Farmaci per uso umano

Chiaramente, anche i farmaci per uso umano sono pericolosi per il nostro felino domestico. Per questo vanno conservati al sicuro e lontano dalla sua portata.

Detergenti per la casa

Anche i detergenti che normalmente utilizziamo per la pulizia e la disinfezione della nostra abitazione possono costituire un pericolo per i gatti. Per questo motivo, è opportuno conservarli sempre ben chiusi e lontano dalla loro portata. I felini, infatti, hanno un'indole curiosa e potrebbero entrare in contatto con questi prodotti durante le loro esplorazioni.

Alimenti per uso umano

Alcuni alimenti normalmente presenti nella dieta umana possono essere tossici per il nostro felino domestico e, per questa ragione, non gli devono essere assolutamente somministrati. Fra questi alimenti ricordiamo, per esempio: cipolla, aglio, uva, frutta secca e cioccolato.