Sindrome vestibolare nel gatto: come riconoscerla, quanto dura e come si cura

Per sindrome vestibolare si intende un gruppo di malattie che colpiscono il sistema dell' equilibrio (noto anche come sistema vestibolare ).

Cos'è il sistema vestibolare?

Il sistema vestibolare è un sistema di controllo dell'equilibrio.

Come gli altri sensi, il sistema dell'equilibrio è costituito da sensori (situati nella profondità nell'orecchio interno) e da un centro di controllo nervoso specializzato (situato nella parte posteriore del cervello).

Il controllo dell'equilibrio richiede piccoli cambiamenti nella posizione e nel movimento del corpo e degli occhi, a seconda della posizione e del movimento della testa.

I sensori dell'equilibrio rilevano la posizione della testa nello spazio, sia a riposo che in movimento. L'informazione sulla posizione della testa viene convertita in segnali elettrici che vengono inviati al cervello. Il centro di controllo dell'equilibrio nel cervello elabora queste informazioni e invia messaggi al resto del corpo per mantenere l'animale in posizione eretta. Vengono inviati anche dei messaggi ai muscoli che controllano il movimento degli occhi, per modificare la loro posizione in base alla collocazione della testa.