Trattamento della torsione gastrica

La prevenzione di GDV può essere utile. Purtroppo, l'unica variabile sulla quale intervenire è l'alimentazione. È raccomandabile:

Non nutrire i cani con pasti troppo abbondanti; Evitare che mangino troppo velocemente; Non posizionare la ciotola in alto; Evitare i cibi secchi ricchi di grassi.

Una volta insorto, l'unica cura per il volvo gastrico è la chirurgia, da eseguire in anestesia generale.

A causa dell'instabilità emodinamica che si riscontra in questi casi, prima dell'anestesia, la maggior parte dei cani richiede una stabilizzazione preoperatoria con fluidi per via endovenosa e ossigenoterapia.

Nel sospetto che il volvolo gastrico abbia causato il danneggiamento dei vasi sanguigni splenici, può essere indicata una trasfusione di sangue per affrontare l'emorragia.

Spesso segue la decompressione gastrica, che include il passaggio di un tubo lungo l'esofago fino allo stomaco per espellere aria e liquidi, che può essere seguita da un lavaggio. In alcuni casi è possibile inserire un ago o un catetere dall'esterno del corpo nello stomaco per facilitare il passaggio del tubo. Il tempo per l'anestesia generale e la stabilizzazione chirurgica saranno determinati dalla stabilità del cane domestico e a discrezione del veterinario.

L'intervento prevede l'esplorazione completa dell'addome e la de-rotazione dello stomaco.

Inoltre, verranno determinate le condizioni della parete dello stomaco, della milza e di tutti gli altri organi.

Se necessario, può essere eseguita la rimozione di una parte dello stomaco (gastrectomia parziale) o della milza (splenectomia) danneggiate.

Una volta riportato lo stomaco nella posizione normale, viene fissato in modo permanente alla parete addominale (gastropessia). Lo scopo di questa procedura è prevenire le recidive.