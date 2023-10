Siamese: caratteristiche, cura e disturbi comuni del Gatto Thai

Il gatto siamese fu presentato agli amanti dei gatti di Londra al Crystal Palace Cat Show nel 1871, ma non divenne un animale domestico popolare in tutto il Regno Unito per più di un decennio.

Considerata una delle razze di gatti più antiche del mondo, il siamese discende dal Wichienmaat e appare nei manoscritti tailandesi risalenti alla metà del XIV secolo. Alcune fonti suggeriscono che i gatti aiutassero a custodire i gioielli reali, mentre altre li descrivono come guardiani dei templi, dove venivano nutriti e curati generosamente mentre proteggevano le anime delle persone di alto rango decedute. Oggi non sono necessarie origini reali per godersi la compagnia di questo gatto.

I points possono variare intensità di colore a seconda della temperatura in cui un esemplare è cresciuto. I gatti che vivono in regioni più fredde generalmente hanno una pigmentazione più scura nel mantello rispetto a quelli che vivono in climi più caldi e soleggiati.

Personalità dei gatti Siamesi

Loquaci e socievoli, i gatti siamesi sono noti per amare l'attenzione. Alcuni esperti suggeriscono di adottare o acquistare gatti siamesi in coppia se non si è in grado di fornire loro affetto 24 ore su 24. Fortunatamente, i gatti siamesi in genere fanno amicizia velocemente con altri animali domestici.

Il gatto siamese è particolarmente intelligente, super giocoso, curioso e atletico. Di conseguenza, necessitano di stimoli regolari per rimanere coinvolti e felici. I gatti siamesi prendono il loro bisogno di gioco tanto sul serio quanto il loro bisogno di affetto, diventando simili a delle ombre dei loro familiari. I proprietari che non hanno tempo per giocare molto dovrebbero prendere in considerazione tiragraffi, giocattoli interattivi e altri ausili per coinvolgere i gatti in loro assenza.