Vediamo quindi se si può tenere uno scoiattolo in casa e come farlo: prima, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguire il nostro nuovo profilo Instagram per essere sempre aggiornati su salute e benessere , anche dei nostri amati pets.

Quando pensiamo a un animale domestico, di certo lo scoiattolo non è il primo che ci viene in mente. Eppure, per qualche ragione, sono sempre più numerose le persone che scelgono di tenere uno scoiattolo in casa. I piccoli roditori dalla voluminosa coda sono animaletti splendidi, è vero, ma sono anche essenzialmente selvatici : hanno bisogno di molto spazio, sono molto solitari e non amano troppo l'interazione con gli umani.

Non si può parlare di razze di scoiattolo, perché proprio la parola scoiattolo è un termine generico che si usa per indicare le numerose specie appartenenti alla famiglia degli Sciuridi, piccoli roditori che sono anche i mammiferi più diffusi al mondo , come si intuisce anche dai nomi delle specie più conosciute e apprezzate come animali da compagnia.

Il termine domestico , però, riferito a uno scoiattolo, può indicare al massimo che l'esemplare proviene da un allevamento certificato : per quanto cresciuto in cattività, lo scoiattolo resta un animaletto del bosco, e - per quanto piccolo - ha le esigenze di un mammifero selvatico.

Tra gli scoiattoli da compagnia ci sono sicuramente lo Scoiattolo di Giava e lo Scoiattolo Tricolore , piuttosto socievoli, e lo Scoiattolo Mac Lellandi , che al contrario è molto timoroso e abbastanza difficile da "addomesticare". Lo scoiattolo più apprezzato come animale da compagnia, però, resta il Chipmunk , o Tamia siberiana, un piccolo roditore striato che è diventato così diffuso come pet da arrivare a popolare anche alcune città italiane, tra cui Padova, Genova e Roma.

Il caso dello scoiattolo rientra perfettamente in questo discorso, tanto che è nel 2012 è stato necessario vietare per legge il possesso di alcune specie alloctone, cioè provenienti da altri Paesi, per tutelare il piccolo Sciurus vulgaris, lo scoiattolo comune italiano.

Se ci stiamo chiedendo se si può tenere uno scoiattolo in casa, la prima cosa da capire è cosa dice la Legge a riguardo . Trattandosi di un animale selvatico, infatti, la normativa è tenuta a considerare anche l'eventuale impatto sulla biodiversità : molte delle specie aliene invasive che si trovano ormai comunemente in Italia sono il risultato di rilasci in natura e abbandoni da parte di proprietari pentiti.

L'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 24 dicembre 2012 vieta il commercio, l'allevamento e la detenzione (su tutto il territorio nazionale) delle specie indicate. Inoltre, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135, è scattato il divieto di importare, detenere e commerciare "animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati nel loro ambiente naturale ". Gli unici scoiattoli che è possibile adottare in Italia, quindi, sono quelli provenienti da allevamenti specializzati. Quanto alla specie, fatta eccezione per le tre vietate, non ci sono ulteriori indicazioni.

Anche se si può tenere uno scoiattolo in casa (con le dovute eccezioni), ciò non significa che sia un animale da compagnia semplice da gestire o particolarmente socievole. Al contrario, parliamo di piccoli roditori che sono per la maggior parte arboricoli , e che quindi ( come avviene anche per l'iguana ) hanno bisogno di un habitat che includa ampi spazi anche in altezza , rami e rampe in legno.

Gli scoiattoli sono solitari e molto territoriali , iperattivi e molto rumorosi: oltre a marcare il territorio con la pipì, esprimono le loro emozioni con una sorta di urla che difficilmente passeranno inosservate in casa. In compenso, a differenza di altri pet , detestano essere toccati e coccolati.

I piccoli roditori hanno bisogno di correre a zig zag, scavare, esplorare, saltare da un ramo all'altro : una vita in una stanza, oltre che molto innaturale, potrebbe finire con diventare frustrante per l'animaletto, che potrebbe prendere a vendicarsi o, peggio, ammalarsi.

La soluzione migliore per tenere uno scoiattolo in casa è mettergli a disposizione una grande voliera , che possibilmente si trovi in giardino o comunque all'aperto (non direttamente esposta alla luce): tenere uno scoiattolo in appartamento è assolutamente sconsigliato.

Scoiattolo in casa: cosa serve?

Una grande voliera ;

; Rami, rampe in legno, ripiani, giochi, etc.;

Casetta ;

; Beverino a goccia;

Lettiera per il fondo della voliera;

Il giusto cibo.

Per tenere uno scoiattolo in casa, come avviene per altri animaletti che vivono sugli alberi, servirà come minimo una grande voliera: le misure minime consigliate per le specie arboricole sono di 150/150/100 cm; per un solo esemplare di Tamia, più piccolino, le misure minime dovrebbero essere di 70/80/60 cm. Per le adozioni di coppia, ovviamente, andrà raddoppiata la lunghezza di almeno un lato.

La voliera dovrebbe essere arredata cercando di ricostruire il più fedelmente possibile l'habitat naturale del piccolo roditore, con rami di vari alberi da frutto, ripiani, ponti e passaggi aerei. Servirà poi una casetta che lo scoiattolo utilizzerà come tana, un beverino a goccia e della lettiera per il fondo (il truciolato non aromatizzato, pellet al naturale o la classica paglia andranno bene…vietato usare la lettiera del gatto!).