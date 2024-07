Si può lasciare il gatto solo d'estate?

Prima su tutte, il gatto è un animale deciso che sa quello che vuole, e se vorrà tornare a casa, troverà il modo per farlo. Il facente funzione di padrone dovrà dunque architettare distrazioni, ottimi pranzetti e tanti modi per interessarlo all'ambiente circostante , specie quando il felino sembra molto spaventato.

Comincia con 2-3 giorni nella nuova casa, e poi vai a riprenderlo. Così via finché il felino non si sarà abituato anche al nuovo ambiente , tenendo conto di tutte le variabili possibili.

Il felino è un animale che ama essere circondato di routine e luoghi familiari , oltre che volti conosciuti. Se tolto dal contesto di casa, un gatto adulto spaventato e confuso potrebbe escogitarle tutte per tentare una fuga , tornando poi a casa in maniera autonoma. Inutile dire che si tratta di una ricetta per il disastro, specie se il gatto non è abituato a uscire.

Contattiamo un familiare o un pet-sitter che si occupi del nostro gatto per qualche ora al giorno , in maniera da tenerlo occupato, nutrito e coccolato.

Se per qualche giorno di assenza non sarà un grosso problema , i periodi prolungati possono davvero gravare sul felino. I gatti che sono abituati a uscire di casa , e hanno accesso sia all'interno che all'esterno, saranno meno propensi a soffrire di ansia da separazione visto che alla solitudine non si aggiungerà la noia che il gatto prova in un appartamento silenzioso, dal quale non può uscire.

Sebbene il gatto potrebbe non manifestare interesse alcuno per la nostra presenza quando siamo a casa, il semplice fatto che ci troviamo nei paraggi lo rassicura e gli infonde una sensazione di sicurezza e controllo .

Quando il gatto sente la mancanza del padrone?

Quando non è abituato a stare da solo per molto tempo (es: chi lavora da casa è sempre in compagnia del gatto, mentre il felino di un lavoratore in sede sarà più abituato alle ore da solo).

Quando appartiene a una razza particolare, molto legata all'uomo, o è di indole sensibile.

In base alla sua personalità, può essere molto indipendente o molto sensibile all'assenza.

Molti padroni si accorgono che il gatto, quando lasciato solo per qualche ora in casa o anche all'aperto, corre ad accoglierli o manifesta chiari segni di disdegno per l'improvvida assenza. In altre parole, in termini umano potremmo notare che "si è offeso". Questo è più vero per alcuni gatti, più sensibili di altri che invece continueranno impassibilmente a ignorare la nostra presenza.

Alcuni gatti sono particolarmente attaccati al loro padrone, come per esempio i Ragdoll e i Maine Coon, ma anche altri felini che, per natura o per selezione, si sono abituati alla presenza umana e ne hanno bisogno.

Come già detto, però, ogni gatto è fatto a modo suo, e non è detto che segua le indicazioni caratteriali che avevamo immaginato per lui.