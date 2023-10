Shiba Inu: caratteristiche, salute e consigli per la cura

Gli Shiba sono piuttosto muscolosi, atletici e agili . Questi cani hanno anche la reputazione di essere indipendenti e peculiare è il fatto che gli Shiba Inu tendano a pulirsi proprio come fanno i gatti .

L'aspetto generale dello Shiba è spesso paragonato a quello di una volpe per la pelliccia dal colore rossastro: le sue orecchie sono dritte e triangolari, il muso è appuntite e la coda folta si arriccia sulla schiena . Il manto è costituito da un doppio pelo corto , ma folto; ciò significa che c'è un sottopelo morbido e un rivestimento esterno a protezione costituito da peli lunghi fino a 5 cm.

Lo Shiba Inu è un'antica razza canina originaria del Giappone, utilizzata originariamente per la caccia.

Origine

Storia dello Shiba Inu

L'origine dello Shiba Inu risale al 300 a.C. in Giappone. I cacciatori usavano il cane per aiutarli a stanare la piccola selvaggina sui sentieri di montagna.

Cosa significa Shiba Inu? "Shiba" significa sottobosco in giapponese, e "inu" significa cane; in pratica "shiba inu" si riferisce alla potenziale capacità del cane di stanare gli animali dal sottobosco. Un'altra possibilità è che il sottobosco fosse in riferimento al colore rossastro del mantello dello Shiba.

Nel corso del 1800 molte razze canine straniere arrivarono in Giappone. All'inizio del 1900, non esistevano quasi più Shiba di razza pura a causa delle mescolanze con queste razze straniere. Gli allevatori iniziarono a lavorare per preservare la razza, ma la seconda guerra mondiale fece deragliare questi sforzi e lo Shiba Inu sembrava ormai destinato ad estinguersi. A sopravvivere furono tre linee di sangue provenienti da diverse regioni del Giappone: lo Shiba Inu di oggi è una combinazione di queste.