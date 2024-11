Shar Pei: che carattere ha, quanto vive e qual è il prezzo?

Shar Pei, che razza è? Lo Shar Pei è un cane di razza di taglia medio-grande, originario della Cina, facilmente riconoscibile per le numerose pieghe di pelle. Nato come cane da combattimento e da caccia, questo animale condivide l'ascendenza con il Chow Chow, un'altra razza canina con origine in Cina. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti dello Shar Pei: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Cane dalla corporatura squadrata e compatta, lo Shar Pei si distingue soprattutto per la pelle lassa che forma numerose rughe, per l'espressione accigliata e per il pelo ispido e ruvido. Il corpo presenta un torace largo e profondo. I lombi sono corti e larghi. A livello di spalle e base della coda sono presenti le caratteristiche pieghe cutanee. La testa è relativamente grande, ma non sproporzionata rispetto al corpo. Il cranio è piatto e largo. Il muso è moderatamente largo e pieno, senza alcun accenno di assottigliamento. Sono presenti rughe su fronte e guance. Le labbra e la parte superiore del muso possono essere leggermente imbottite. Vista di fronte, la mascella inferiore appare più larga di quella superiore. Il naso è grande, largo e, in genere, nero (sebbene sia possibile qualsiasi colore conforme al colore generale del mantello). Gli occhi sono scuri, di medie dimensioni, a forma di mandorla e con espressione accigliata. La funzione del bulbo oculare o della palpebra non risente in alcun modo della pelle circostante, delle pieghe o dei peli. Gli occhi possono essere anche di color ambra o più chiari. Molto piccole, un po' spesse e a forma di triangolo equilatero, le orecchie sono lievemente arrotondate in punta e inserite alte sul cranio con la punta rivolta verso gli occhi. La bocca presenta lingua, palato e gengive di colore bluastro-nero. Alcuni esemplari, in particolare quelli con mantello monocolore e occhi ambra o marrone chiaro, potrebbero avere una lingua color lavanda. La dentatura è forte, con una chiusura a forbice perfetta e regolare (chiusura a forbice significa che i denti superiori che si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle). Il collo è di media lunghezza, forte e ben inserito sulle spalle. La pelle in quest'area è leggermente lassa. Le zampe anteriori si caratterizzano per spalle muscolose e inclinate, e gomiti aderenti al corpo. Sono dritte, di lunghezza moderata e composte da una buona ossatura. Quando il cane è adulto, sono completamente prive di pieghe. Le zampe posteriori sono muscolose e forti; i garretti sono privi di pieghe. I piedi sono di dimensioni moderate, compatti e con dita ben contorte. La coda parte da molto in alto, è arrotondata e si restringe fino a una punta fine. In genere, è curava e portata alta; è possibile, però, incappare in esemplari con la coda a ricciolo stretto. Il mantello è tipicamente duro, ispido e ruvido al tatto. Il pelo è generalmente corto: può variare da 1 cm e 2,5 cm. Manca il sottopelo, ragion per cui lo Shar Pei non ama il freddo. Possibili colori del pelo sono nero crema, rosso e blu. Qual è lo scopo delle pieghe cutanee? Lo Shar Pei nasce come da cane da combattimento. Alle origini, le pieghe cutanee servivano a impedire una presa più forte ai cani avversari.

Anche il pelo fortemente ispido aveva uno scopo simile, ovvero ostacolare il morso degli avversari.

Quanto è grande? Uno Shar Pei adulto può raggiungere il peso di 18 kg e un'altezza compresa tra 46 e 51 cm. In genere, gli esemplari maschi sono più grandi delle femmine.

Qual è il suo carattere? Lo Shar Pei è un cane per sua natura indipendente, poco socievole, testardo e territoriale, a conferma della sua discendenza da cani da combattimento e da caccia. Tuttavia, se addestrato fin da piccolo, può rivelarsi un animale calmo, affettuoso, leale e devoto al padrone, e persino giocoso. Lo Shar Pei tende a essere sospettoso nei confronti dei visitatori e non gradisce molto gli altri cani. Potrebbe avere problemi anche a socializzare con altri animali domestici (es: gatto), specialmente se non è abituato fin da giovane. Con i bambini serve sempre la supervisione di un adulto e, talvolta, è necessario anche un addestramento aggiuntivo. Lo Shar Pei, infine, non ama il freddo. Importante! Cani e bambini non andrebbero mai lasciati da soli senza la supervisione di un adulto. È facile addestrare lo Shar Pei? Lo Shar Pei è un cane difficile da addestrare, per via della sua natura distaccata e indipendente. Detto questo, per ottenere più agevolmente un buon risultato, il percorso educativo andrebbe iniziato fin dalla giovane età, incentivando la socializzazione con altri cani e usando guinzaglio e pettorina per le passeggiate.

Quanto vive? Lo Shar Pei ha un'aspettativa di vita che si aggira attorno ai 9-11 anni.

Dove dovrebbe vivere? Lo Shar Pei può vivere anche in una casa di dimensioni contenute, a patto che l'abitazione sia fornita di giardino dove poter uscire: si tratta, infatti, di un cane felice di stare in giardino. Come detto, lo Shar Pei è un animale poco socievole, che preferisce vivere in una zona isolata, dove non ci sia tanto via vai di cani.

Qual è il padrone ideale? Cane da carattere distaccato e indipendente, lo Shar Pei ha bisogno di un padrone esperto, disposto all'addestramento, che sappia apprezzare l'aspetto particolare di questo animale (rughe sul corpo, pelo ispido e ruvido). Il padrone dello Shar Pei dovrebbe disporre di una casa con giardino, meglio se isolata rispetto alle zone trafficate da altri cani. Lo Shar Pei è un cane che ama e ha bisogno di passeggiare, ragion per cui è fondamentale che il padrone sia una persona attiva e disponibile a fare movimento con il proprio animale. Infine, il padrone ideale deve essere consapevole delle potenziali importanti spese veterinarie che potrebbe dover sostenere con l'adozione di un Shar Pei, in quanto trattasi di un cane con numerose predisposizioni a malattie.

Quanto esercizio fisico deve fare? Lo Shar Pei è un cane che ha bisogno di fare almeno 1 ora di esercizio fisico al giorno. Se abituato, fa volentieri anche 2 ore di movimento al giorno. Le lunghe passeggiate rappresentano un'ottima attività. L'uso del guinzaglio è doveroso, per evitare spiacevoli inconveniente qualora, nel percorso, incontrasse altri cani.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? È fondamentale che lo Shar Pei segua una dieta che apporti tutti i principali nutrienti nel giusto equilibrio. È altrettanto indispensabile che il cane abbia sempre a disposizione dell'acqua fresca. Lo Shar Pei dovrebbe mangiare almeno 2 volte al giorno. Per il suo benessere, è importante condurre regolarmente il bilancio di salute relativo alla sua composizione corporea, in modo da monitorarne lo stato di forma. Una dieta corretta permette allo Shar Pei di arrivare a vivere anche 9-11 anni.

Ogni quanto fare la toelettatura? Nello Shar Pei, la toelettatura del solo pelo è poco impegnativa: una spazzolata a settimana è più che sufficiente. Sicuramente più complessa e importante è, invece, la pulizia delle pieghe, specialmente quelle vicine agli occhi, e della coda: queste aree vanno pulite con regolarità, per evitare dermatiti, intertrigine e infezioni della pelle.

Qual è il suo prezzo? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un cucciolo di Kangal può costare tra i 1.000 e i 1.500 euro.

Qual è la sua storia? Noto anche come cane da combattimento cinese, lo Shar Pei discende dal cane Han, un'antica razza di cane da caccia vissuta in Cina circa 2000 anni fa. Dal cane discendono due razze canine: il Chow Chow, un cane più pesante e ingombrante, e, appunto, lo Shar Pei, un cane più piccolo e pieno di rughe. Le due razze hanno in comune la lingua blu, il che conferma l'origine comune. Le pieghe cutanee e il pelo ispido erano caratteristiche intenzionali, in quanto fornivano un vantaggio nel combattimento, ostacolando la capacità di presa degli avversari. Per lo Shar Pei, la carriera da cane da combattimento si concluse quando giunsero in Cina cani più grandi e forti. Inoltre, la razza rischiò di scomparire con il regime Comunista, in quanto massacrata: ai tempi, infatti, la figura del cane era qualcosa di collegato al Mondo Occidentale e non poteva essere accettato. Il 1978 rappresentò una data storica per questa razza: in quell'anno, infatti, lo Shar Pei entrò nel Guiness dei primati come cane più raro al Mondo e, da lì a poco, un gruppo di appassionati ne riprese l'allevamento, finalizzato al ripopolamento.