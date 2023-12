Sgridare il gatto è davvero utile? Fra le maggiori difficoltà che si possono incontrare quando si adotta un gatto c'è quella di educare nel modo corretto l'animale. Sgridare il gatto è davvero utile? Assolutamente no! Come i padroni ben sanno infatti il temperamento di questi pet è piuttosto complicato: sono spesso testardi e difficilmente danno ascolto a lamentele e comandi. In questi casi è essenziale imparare a farsi ascoltare, utilizzando delle piccole strategie che consentiranno di educare il gatto, facendo in modo che ubbidisca ai comandi e si comporti nel modo corretto, evitando di graffiare i mobili, mordere le mani quando qualcuno prova ad accarezzarlo oppure fare i bisogni al di fuori della lettiera. Prima di scoprire se è utile sgridare il gatto, però, non dimenticare di unirti al nostro canale Whatsapp per non perdere le ultime notizie su salute e benessere…anche dei nostri amici animali.

Come far capire a un gatto che non deve fare una cosa? Far capire a un gatto che non deve fare una cosa è un'impresa che richiede impegno e tempo Come qualsiasi altro animale infatti anche il micio non va punito verbalmente o fisicamente perché questo non farebbe altro che rendere l'animale più aggressivo e metterebbe a rischio il rapporto con il padrone. La soluzione ideale è quella di modificare le abitudini sbagliate del pet, scoraggiandolo da parte e premiandolo quando si comporta bene dall'altra. La ricompensa efficace è rappresentata sempre dal cibo: ogni volta che il gatto obbedisce a un tuo comando dunque offrigli una ricompensa, stando sempre attendo – ovviamente – a non esagerare e tenendo conto della sua dieta. Ricordati di ripetere più volte gli esercizi e di non alzare la voce o sgridare il micio se non risponde immediatamente ai comandi.

Come sgridare il gatto quando morde Il gatto tende a mordere per tanti motivi differenti, ma se prende di mira le mani potrebbe diventare fastidioso e pericoloso. Questo accade spesso nei mici che da cuccioli hanno giocato spesso a graffiare e mordere il padrone, imparando a considerare le dita come una preda. In questo caso è importantissimo cercare di correggere il comportamento del micio: non sgridarlo, ma cerca di fargli capire con delicatezza che le tue mani non sono più a portata di graffio. Il suo infatti è un istinto fortissimo che lo spinge a bloccare la mano del padrone, anche durante le coccole, e mordicchiarla. Si tratta di un modo con cui l'animale comunica di possedere il controllo della situazione, raramente si è in presenza di un disturbo comportamentale per cui, invece, servirà l'aiuto di uno specialista. Per prima cosa è importante non ritrarre di scatto la mano. Meglio invece restare fermi e allontanare con delicatezza l'arto, regalando qualche coccola al pet appena si sarà placato. Un'altra soluzione efficace è quella di offrire al micio un'alternativa utile alle mani, consentendogli in questo modo di scaricare gli eccessi di aggressività e di liberare la sua indole.

Come sgridare il gatto che non usa la lettiera L'uso della lettiera è piuttosto istintivo per i felini che, dopo aver fatto i bisogni, hanno necessità di far sparire l'odore. Se il tuo amico a quattrozampe non segue questo comportamento dovrai cercare di capire per quale motivo non usa la lettiera. La prima cosa da fare, anziché sgridarlo è spostare la lettiera. Se il micio ha subito un trauma in prossimità della toilette oppure se avete traslocato in una nuova casa potrebbe avere difficoltà a usare la lettiera. Cosa fare in questi casi? Spostala semplicemente in un'altra area della casa, accertandoti che lo spazio non sia di passaggio e sia molto tranquillo. Ricordati di premiare l'animale ogni volta che userà in modo corretto la lettiera, usando carezze e bocconcini golosi.

Come sgridare il gatto che graffia i mobili Fra i problemi maggiori quando si parla di gatti c'è quello di sgridare nel modo giusto il gatto che graffia i mobili, impedendo che lo faccia di nuovo. Farsi le unghie infatti è un comportamento naturale nel gatto che gli consente di stirare la muscolatura, favorire la crescita normale delle unghie e marcare il territorio. Proprio per questo chi sceglier di avere un micio in casa dovrebbe offrirgli la possibilità di seguire questo istinto naturale, ovviamente senza mettere a rischio divani, tende o tappezzeria. Il trucco in questi casi è quello di indirizzare il comportamento verso oggetti che siano più idonei come un graffiatoio, un tiragraffi oppure un cartone corrugato.