In questo articolo parleremo delle sue caratteristiche fisiche, del carattere e del temperamento - per capire di cosa ha bisogno per essere felice - dei disturbi psico-fisici che più comunemente lo colpiscono, della dieta corretta e dell'aspettativa di vita.

Carattere e temperamento del setter irlandese

I setter irlandesi vanno molto d'accordo con i bambini e gli altri cani, e tendono ad accogliere i visitatori con entusiasmo. Tuttavia, anche se si comportano piuttosto bene con gli animali domestici, questa razza ha un istinto innato per la caccia, il che potrebbe causare non pochi problemi alla convivenza con piccoli animali domestici come conigli, uccelli, cavie, gatti e furetti (ma non solo).

Alcuni esemplari non tollerano i gatti, nonostante abbiano ricevuto una buona educazione in giovane età, e potrebbero essere troppo turbolenti con i bambini piccoli.

Ciò detto, come affermano gli standard FCI, ANKC e UK, la razza dovrebbe essere "dimostrabilmente affettuosa". Di conseguenza, sono generalmente considerati ottimi animali da compagnia e animali domestici.

Quella del setter irlandese è una razza attiva e richiede lunghe passeggiate quotidiane e corse senza guinzaglio in ampi spazi aperti. Si tratta, tuttavia, di un cane con la tendenza a "non sentire" il richiamo del padrone; quindi, è necessario intraprendere un attento addestramento su come gestirlo senza guinzaglio, prima di provarci.

I setter irlandesi sono cani da lavoro e desiderano costantemente cimentarsi nel "fare qualcosa". L'inattività porta facilmente questa razza alla noia, a sua volta responsabile di comportamenti iperattivi e distruttivi. Non è una razza che può essere lasciata sola per lunghi periodi di tempo, né in casa, né in giardino. I setter irlandesi prosperano grazie alla compagnia costante dei loro umani di riferimento. I setter irlandesi rispondono rapidamente all'addestramento e sono molto intelligenti.

Sebbene, di solito, siano attenti a ciò che li circonda, non sono adatti come cani da guardia, poiché non è una razza naturalmente assertiva.

I setter irlandesi sono anche ampiamente utilizzati come cani da terapia nelle scuole e negli ospedali, previo permesso speciale. Nelle scuole partecipano a creare un ambiente calmo e rilassato - un bambino può leggere al cane senza il timore di essere corretto o giudicato.