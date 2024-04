Affascinanti, sinuosi, sicuramente particolari: i serpenti possono essere animali domestici particolarmente soddisfacenti, per via della loro incredibile intelligenza. Chiaramente, però, non tutti i membri di questa classe di rettili possono essere tenuti in casa e nello specifico ci sono dei serpenti vietati in Italia , che non si può pensare di chiudere in una teca per le più disparate ragioni.

Non è un caso che ci sia un accento particolare sui rettili che rappresentano un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: nel corso degli anni, infatti, molti "collezionisti" di serpenti hanno introdotto nella Penisola specie davvero rischiose.

Come abbiamo già accennato, l'impossibilità di possedere determinati animali dipende da diversi aspetti. I rettili vietati, infatti, possono essere pericolosi e diventare specie invasive o essere protette nei loro Paesi di origine perché in via d'estinzione. A regolare la detenzione di animali pericolosi in Italia è la legge 150/1992 .

Questi sono i serpenti vietati in Italia. La discriminante principale riguarda l' impossibilità di accudire animali del genere in un appartamento nel rispetto della loro natura e della sicurezza delle persone.

Basta pensare alle dimensioni dell'anaconda sia per capire che non è un rettile per principianti sia per comprendere come mai la sua detenzione è vietata in casa: questo serpente può superare i sei metri di lunghezza e i 250 chili di peso .

Possono arrivare anche a una lunghezza di tre o quattro metri , motivo per il quale la loro gestione è tutt'altro che semplice, se decidessero di attaccare infatti non ci sarebbe scampo: non è una questione di veleno, ma – come dice lo stesso nome – avvolgerebbero la loro preda, anche umana, fino a stritolarla.

Anche se i Boa rientrano fra i rettili domestici che si possono detenere in Italia, la variante Constictor è assolutamente vietata. Questi serpenti raggiungono dimensioni tali da essere un pericolo per gli esseri umani, inoltre non possono essere tenuti in un terrario.

Quando viene disturbato o si sente minacciato, riesce a sollevare la parte anteriore del corpo e a estendere il collo per farsi più grande e comunicare un atteggiamento di sfida prima di procedere allo scatto , che è repentino ed estremamente preciso. In India è un rettile venerato perché considerato un'estensione del dio Shiva e la sua esportazione dal Paese è punita per legge.

No, nemmeno questo rientra fra i serpenti domestici presenti in Italia. Il cobra è famoso per la sua capacità di allargare le costole e formare un cappuccio e le dicerie sul suo conto non sono affatto esagerate: è incredibilmente velenoso, fino a essere letale. Inoltre, non ha certo un carattere amichevole: è schivo, guardingo e sempre sull'attenti.

Se siete fra gli amanti di Kill Bill di Quentin Tarantino, la presenza del Mamba (o meglio Black Mamba/Mamba Nero) tra i serpenti vietati in Italia non dovrebbe stupirvi. È un rettile che non lascia scampo e non a caso viene soprannominato " serpente dei sette passi ".

Un po' come per il Boa, anche per il pitone è questione di specie: mentre il pitone reale e il pitone molluro sono adottabili, mansueti e ben gestibili nonostante le dimensioni, il pitone reticolato è pericoloso sia per dimensioni che per indole.

Serpente corallo

In passato, il serpente corallo era apprezzatissimo dai collezionisti illegali per via della sua colorazione e per il fatto che non è di grandi dimensioni – la femmina non supera i 55 centimetri di lunghezza, il maschio arriva al massimo a 45.

Qual è, dunque, il motivo per cui è illegale? Semplice: il suo veleno è letale. Trasmette la sua tossina attraverso i denti affilati e uccide in pochi minuti grazie a un blocco neuromuscolare. Se state cercando un rettile piccolo e dai colori un po' più vivaci, forse è il caso di pensare a un geco leopardino, non trovate?