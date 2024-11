Quali sono le caratteristiche dello Scottish Fold?

Cosa sapere sul gatto Scottish Fold? Lo Scottish Fold è un gatto facilmente riconoscibile, con le sue distintive orecchie piegate in avanti, verso il basso. Vanta un carattere giocoso e molto affettuoso e, in generale, un temperamento alquanto dolce. Generalmente adattabili e consigliati per un ambiente famigliare.

Che carattere ha il gatto Scottish? Affettuoso;

Disponibile al gioco;

Convive con altri animali. Se si parla di un gatto in grado di adattarsi a differenti stili di vita, quello è lo Scottish Fold. Particolarmente affettuoso, si lega rapidamente alla sua famiglia d'adozione, al punto da non amare l'essere lasciato solo. In questa circostanza, infatti, inizia a miagolare rumorosamente. Molto socievole, tende a mostrarsi particolarmente affettuoso con la sua famiglia. Si presta facilmente alle coccole, anzi le richiede, ed è generalmente disponibile al gioco con i bambini. Ha un'indole tranquilla e lo dimostra dormendo spesso in casa. A ciò si aggiunge il fatto che sa condividere i propri spazi con altri animali, a patto che siano ben introdotti.

Quanto vive in media uno Scottish Fold? 12-15 anni. Se ben curato, lo Scottish Fold è un gatto che vanta una notevole aspettativa di vita. Può raggiungere infatti quota 12-15 anni d'età. In termini di salute, però, questa razza tende a soffrire di artrosi e, generalmente, di una debolezza delle cartilagini congenita. È inoltre adatto alla vita in appartamento ma, senza il necessario esercizio fisico, ha un'elevata tendenza al sovrappeso.

Come comportarsi con un gatto Scottish? costanti attenzioni;

frequente spazzolamento;

dieta sana. Un gatto Scottish Fold richiede grandi attenzioni. Di fatto è facile instaurare un legame ma questo va curato giorno dopo giorno. Occorre grande dedizione, anche perché questo animale ricerca molto la sua famiglia adottiva. Bisogna comportarsi in maniera affettiva, dunque, ricordando l'importanza di un'alimentazione sana e bilanciata, così da evitare il rischio sovrappeso. Importanti l'attività fisica e il gioco, così come il necessario spazzolamento regolare del folto mantello.

Come curare i gatti Scottish Fold? Cura delle orecchie;

Spazzolamento frequente;

Trattamento osteocondrodisplasia. Prendersi cura di un gatto Scottish Fold vuol dire soprattutto prestare particolare attenzione alle sue orecchie. Rappresentano uno dei tratti distintivi della razza e occorre pulirle regolarmente. È infatti cruciale che venga eliminato il cerume che si accumula tra le pieghe. Altra importante forma d'attenzione è rappresentata dal frequente spazzolamento del manto nel corso del periodo di muta. Ciò dovrà avvenire almeno 3-4 volte a settimana. Detto ciò, col passare del tempo la cura dello Scottish si trasformerà in una gestione dei sintomi dell'osteocondrodisplasia, patologia di cui questa razza è geneticamente affetta. Occorre farsi prescrivere farmaci antidolorifici dal proprio veterinario, procedendo inoltre con trattamento condroprotettivi che possano alleviare il dolore patito dall'animale. In alcuni casi, inoltre, può risultare utile la fisioterapia. C'è chi sostiene che questa razza vada di fatto vietata, considerando il dolore cui la specie è condannata. Ciò che i proprietari possono fare in merito è impedire ai propri gatti di riprodursi.

Quali sono i pregi e difetti dello Scottish Fold? Il più grande pregio dello Scottish Fold è senza dubbio la sua tenerezza. È un gatto che sa adattarsi all'ambiente in cui cresce, ama le coccole ed è disponibile con bambini e, in determinate circostanze, altri animali. La sua indole serena è il suo pregio migliore. Guardando ai difetti, però, non si può ignorare come tutti gli esemplari di Scottish Fold siano affetti da osteocondrodisplasia. Ciò si traduce in deformità scheletriche e un dolore perdurante che varia di entità da esemplare a esemplare, ma può diventare invalidante. Molti stati vietano la riproduzione e la vendita di questa razza proprio a causa della variante genetica che la contraddistingue, e senza la quale non sarebbe "fold".

Quali sono i problemi dello Scottish Fold? Osteocondrodisplasia;

Artrite. Lo Scottish Fold è un gatto destinato a soffrire. Questa specie è infatti vessata da problemi fisici, con lesioni che possono apparire in varie fasi della vita. Il problema è rappresentato da deformità scheletriche legate a una crescita anormale delle ossa. Ciò riguarda soprattutto le zampe. Soffrire inoltre di artrite in molte delle articolazioni. Il tutto rientra nel novero della SFOCD, ovvero osteocondrodisplasia, della quale è stato isolato il gene specifico nel 2016. Gli scienziati sono riusciti a dimostrare che se un gatto della razza non ha la SFOCD, allora di certo non avrà le orecchie piegate. Viceversa, se il felino vanta questa caratteristica fisica, sarà costretto a soffrire a causa della patologia. Il disturbo non può essere dissociato dalla razza, dal momento che allevare uno Scottish Fold senza SFOCD significherebbe allevare uno Scottish Straight.