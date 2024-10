Scottish Fold: carattere, quanto vive e quanto costa?

Cosa si deve sapere sullo Scottish Fold prima di adottarlo? Lo Scottish Fold è famoso per le sue forme rotondette e le sue orecchie minuscole e piegate in avanti, che "rattrappiscono" col passare dell'età. È un gatto mansueto e dolce, poco vocale e particolarmente affettuoso e premuroso con il suo padrone. Ama la compagnia e non è particolarmente attivo in quanto, purtroppo, può essere affetto da alcuni dolori cronici dovuti al mantenimento della razza e alla condizione genetica dalla quale è generata, ovvero la osteocondrodisplasia.

Scottish Fold, che tipo di gatto è? Dolce;

Intelligente;

Gentile e affettuoso col padrone;

Coccolone e premuroso;

Poco comunicativo;

Si lega molto alla famiglia;

Poco o per niente attivo. Lo Scottish Fold è il frutto di una mutazione genetica molto caratteristica che gli procura queste tipiche, e orecchie ripiegate in avanti. Oltre a suscitare una certa tenerezza, ha un carattere mite e pacato, e particolarmente affettuoso, che negli ultimi tempi lo ha reso molto famoso. Anche Taylor Swift ed Ed Sheeran ne possiedono uno. Detto ciò, è importante sapere che la mutazione genetica da cui è affetto, e che gli assicura questo aspetto, potrebbe essere fonte di gravi problemi di salute. Per questo motivo, in molti paesi l'allevamento di questa razza è vietato. Non è ancora il caso dell'Italia, però.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Lo Scottish Fold è particolarmente riconoscibile per via delle sue forme morbide, la testa rotonda e il corpo robusto. Le zampe sono decisamente corte e la coda è medio-lunga nel disciplinare di razza. Ha una pelliccia morbida. La sua particolarità più evidente, però, sono le orecchie piegate (fold, in inglese, vuol dire proprio piega). Esse sono la conseguenza di una malformazione genetica da disciplinare di razza (è stato selezionato proprio per queste sue orecchie), dovuta alla alterazione della funzione delle proteine coinvolte nello sviluppo proprio del tessuto connettivo e cartilagineo. Le orecchie si piegano in avanti a partire dalle 4 settimane d'età, quando la cartilagine non regge il peso dei padiglioni e si piega avanti. Secondo il disciplinare dell'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, accoppiamenti tra due Scottish Fold non sono ammessi "in quanto il gene dominante Fd, che determina la piegatura delle orecchie, in omozigosi causa gravi problemi spesso letali", citando testualmente il documento. Ci sono anche altre restrizioni specifiche sull'accoppiamento, che dovrebbe essere supervisionato solo da allevatori esperti e scrupolosi, e che comunque rimane oggetto di controversie per via del dolore che questi gatti possono soffrire durante la loro vita. Per quanto riguarda il mantello, sono ammessi tutti i colori e i disegni, indipendentemente dalla quantità di bianco. Gli occhi sono generalmente azzurri, arancioni, color rame o eterocromi (di colori diversi tra loro). Esiste anche una razza gemella nata dall'incrocio con un persiano, ovvero lo Scottish Fold Longhair o Highland Fold.

Quali sono le dimensioni di uno Scottish Fold? Gatto di taglia media, leggermente tarchiato;

La femmina va dai 2 ai 4 chilogrammi;

Il maschio va dai 4 ai 5 chilogrammi.

Che carattere ha lo Scottish Fold? Lo Scottish Fold è un gatto mite e amante della quiete, ed è così buono che richiede un certo tipo di attenzione quando lo si affianca a dei bambini, magari troppo esuberanti. Ama i suoi umani e si affeziona molto al padrone, insieme al quale può eventualmente viaggiare senza soffrire troppo di distaccamento dal suo territorio. Come sempre, ogni gatto è fatto a modo suo, ed è importante prendere queste informazioni senza generalizzare.. È molto intelligente e gentile, ed è per questo che è così apprezzato a livello caratteriale e, purtroppo, così popolare da essere diventato un gatto "alla moda".

Quanto vive lo Scottish Fold? L'aspettativa di vita di uno Scottish Fold in salute, che non deriva dolori o problematiche dalla malattia congenita dalla quale è caratterizzato, è intorno ai 12-15 anni d'età.

Chi è il padrone ideale? È attento alla salute del gatto e pronto a portarlo spesso dal veterinario , con relativo esborso;

, con relativo esborso; Dovrebbe costantemente incoraggiare movimento e attività di gioco ;

; Si prende cura della pulizia delle orecchie del gatto, che dev'essere eseguita regolarmente. Il padrone ideale di uno Scottish Fold è una persona che conosce la razza e ha familiarità con il concetto di osteocondrodisplasia, la mutazione genetica che rende tale questo felino e che può provocare dolori forti e immobilità. Detto ciò, non è detto che tutti i gatti soffrano dolori cronici. Si tratta purtroppo di una lotteria genetica che tiene in conto non solo il corretto accoppiamento (è vietato far accoppiare due fold tra loro), ma di fattori non sempre sotto controllo, neanche dei migliori allevatori. Dunque un bravo padrone dovrebbe essere consapevole di questa possibilità, e operare di conseguenza le sue scelte per tutelare il benessere e la salute del suo gatto.

È un gatto attivo? No. Lo Scottish Fold è un gatto che si muove poco e che deve essere incoraggiato a farlo. Tenderà persino a non farsi le unghie, le quali potrebbero dover essere tagliate dal padrone. Questo felino tende di conseguenza a ingrassare, e dev'essere seguito con particolare attenzione nella sua alimentazione.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Il fabbisogno nutrizionale dello Scottish Fold dovrebbe sempre essere monitorato da un veterinario esperto, in collaborazione con un padrone osservatore. La quantità di moto del gatto (che di solito è poca, perché questo non è un gatto per nulla attivo) contribuisce ad incrementare l'ammontare delle calorie quotidiane. Attenzione anche ai fuori pasto, da gestire scrupolosamente per evitare i problemi correlati all'obesità felina in questa razza.

Quanto costa uno Scottish Fold? Uno Scottish Fold costa circa mille euro.

Può stare in appartamento? Questo gatto deve stare in appartamento. È un gatto che non può e non dovrebbe uscire (se non in un giardino ben chiuso) in quanto di salute cagionevole e temperamento molto ingenuo.

A quali malattie è predisposto lo Scottish Fold? Osteocondrodisplasia;

Problemi e infezioni auricolari;

Malattie renali e cardiache;

Obesità. La prima problematica che viene in mente quando si pensa a questa razza è la osteocondrodisplasia, ovvero la mutazione genetica alle ossa e alle cartilagini che causa le orecchie piegate del gatto. Questa stessa patologia può provocare dolori cronici alle articolazioni per i quali tenderà ad essere meno attivo, e più propenso al sovrappeso. Attenzione anche ai problemi auricolari, provocati appunto dalla caratteristiche orecchie "fold" che dovrebbero essere pulite dal padrone con cura e regolarità. Detto ciò è importante sapere che ogni gatto è un mondo a sé, e non è detto che i problemi che abbiamo elencato si manifestino, specie in modo doloroso. Rimane comunque in discussione l'eticità della selezione della razza, in quanto appunto frutto di una mutazione genetica potenzialmente degenerativa e dolorosa.