Scegliere la pensione per cani: quando farlo e quale scegliere

Premettendo che la cosa migliore da fare sarebbe affidare l'animale a una persona di fiducia , un'altra opzione altrettanto valida possono essere le pensioni , alloggi pensati per periodi più o meno lunghi. Ma come si fa a scegliere la pensione per cani migliore, avendo la certezza di lasciarlo in buone mani?

Quando scegliere una pensione per cani?

Quando è proprio impossibile portarlo con sé;

Quando non è possibile lasciare il cane a persone di fiducia;

Quando il periodo di separazione non è troppo lungo.

Per il cane averci accanto e sentire il nostro amore è fondamentale: si tratta di un animale sociale, abituato a vivere in branco anche in natura. Ciò significa che è in grado di tessere delle relazioni e di avere un'idea precisa della gerarchia, prendendoci come punto di riferimento in qualsiasi situazione.

Per via di queste caratteristiche, dovremmo tenere presente che tendenzialmente il cane non vuole stare da solo. Cerchiamo dunque di optare per una pensione per cani di qualità, fatta per offrire un'alternativa valida (e quasi equiparabile) alla nostra compagnia.

Ricordiamoci anche che l'opzione pensione e qualsiasi altro distacco sono impensabili se il periodo di separazione è troppo lungo (es: mesi). Di base il cane può essere lasciato solo per una manciata di ore al giorno (il numero preciso cambia in base all'età), perché la separazione può generare ansia e traumi, quindi immaginate cosa può accadere se decidete di lasciarlo per un mese o un anno.