Sangue nelle feci del gatto: cosa fare? Cosa può essere? Quando preoccuparsi? Possibili cure

Il sangue nelle feci può avere un aspetto diverso a seconda della zona del corpo da cui proviene, della quantità presente e della consistenza delle feci.

Quindi, è normale trovare sangue nelle feci del gatto? E se non sono presenti altri sintomi evidenti?

No. Sebbene possa non indicare qualcosa di pericoloso per la vita, non è normale e non va ignorato. Anche le cause più lievi dovrebbero essere trattate.

Inoltre, i gatti sono molto bravi a nascondere i segni di una malattia, quindi, solo perché non sei in grado di riconosce altri segni evidenti, non significa che dovresti ignorare questa manifestazione.

Non aspettare che compaiano altri segni clinici, il sangue stesso è sufficiente per giustificare una chiamata al veterinario.