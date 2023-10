Quali sono i rumori che spaventano i cani? La sensibilità uditiva dei quattro zampe è molto più sviluppata di quella umana. Suoni che alle persone non creano alcun problema possono mettere in difficoltà Fido. Ecco allora che conoscere i rumori che spaventano i cani è fondamentale per proteggerli e prendersene cura al meglio. La fonosfera di questi animali è molto articolata e ricca, ecco perché capita che si spaventino se sentono i fuochi d'artificio o i tuoni durante un temporale. Niente paura, però: in questi casi si possono aiutare a superare il momento e a ritrovare la consueta serenità. Non è raro quindi che in casi del genere inizino a tremare, ad avere paura e a manifestare ansia. Se si vede il cane cercare un nascondiglio o in uno stato iperattivo subito dopo un botto o un suono improvviso, ecco che per lui è stato… troppo. Il segreto è comprendere il grado di sensibilità del proprio amico a quattro zampe e provare in tutti i modi a non turbarla.

Frequenza ultrasuoni fastidiosa per i cani Tuoni: forti e imprevedibili;

Fuochi d'artificio: potenti, ripetitivi, intensi;

Sirene: simili ai richiami di altri cani, disorientano;

Clacson, se sono rumori prolungati;

Stridore metallico: acuto;

Musica ad alto volume: disorienta. I rumori che spaventano i cani superano una determinata frequenza. Basti pensare che gli esseri umani riescono a percepire suoni che vanno dai 20 ai 20 mila Hz, mentre i cani ne sentono anche di molto più acuti, arrivando anche a 35 mila o 40 mila Hz. L'unico modo per fare la differenza e alleviare le sofferenze del quattro zampe è riuscire a leggere i segnali di disagio che manda, comprendere le cause esterne che li provocano e aiutarlo nel sentirsi protetto e al sicuro. Il cane deve pensare che fra le braccia del proprio genitore umano nulla gli potrà mai succedere, indipendentemente dai rumori che sente fuori.

10 rumori che fanno paura ai cani Tuoni

Fuochi d'artificio

Sirene (ambulanza, polizia, ecc)

Clacson

Stridori metallici

Musica troppo alta

Rumori forti e improvvisi

Urla

Lavori in corso

Elettrodomestici molto rumorosi

Perché i rumori fanno paura ai cani Le loro orecchie riescono a catturare molto di più di quanto si possa immaginare se non si approfondisce l'anatomia e il comportamento canini. È il loro udito potente la causa scatenante della loro paura: non possono isolarsi e proteggersi da soli da un rumore particolarmente forte e fastidioso. Arriva all'improvviso, in tutta la sua potenza e penetra nel padiglione auricolare di animali che, per le loro doti sensoriali, vengono persino usati nella ricerca delle persone disperse a causa di un incidente o di una calamità naturale. Se il tuono fa saltare in aria persino gli esseri umani, figurarsi quanto possa spaventare un cane. Lo stesso vale per i fuochi d'artificio. Ecco perché è sempre bene non lasciare da soli a casa i propri pet durante il Capodanno. Non avere nessuno a casa pronto a rassicurarli non fa altro che aumentare la paura. Si tratta di una paura legata a stretto giro all'istinto di sopravvivenza. Un cane che vive allo stato brado sente i rumori come un potenziale pericolo imminente, questo accade da secoli ed è un istinto ormai consolidato nel Dna dei quattro zampe, indipendentemente dal loro grado di addomesticamento. Molto dipende dalle caratteristiche fisiche, che cambiano da cane a cane, da razza a razza. Un apparato uditivo esterno e ben visibile, per esempio, è molto più sensibile rispetto a quello umano che si sviluppa più internamente. C'è una netta differenza fra le orecchie di un Pastore Tedesco – erette e mobili – e quelle di un Bracco Italiano, che sono pendule e non si possono orientare. Alcune particolarità anatomiche infatti permettono di sviluppare un senso piuttosto che un altro.

Come riconoscere un cane spaventato Si nasconde;

Trema;

Cerca conforto nei suoi affetti, sia umani che animali. L'ansia nel cane si manifesta con un linguaggio del corpo preciso. Sta a noi studiarlo e imparare a interpretarlo correttamente. Se questo avviene, si possono acquisire gli strumenti per mitigare un vero e proprio disagio.