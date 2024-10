Rottweiler: che carattere ha, quanto vive e quanto costa?

Rottweiler, che razza di cane è? Shutterstock Il Rottweiler è un cane di taglia grande, forte, robusto e agile, che abbina le caratteristiche del cane da guardia a quelle del cane da pastore. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Golden retriever: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Il Rottweiler è un cane di grossa taglia, robusto, forte, muscoloso e resistente, dalla forma compatta e potente, ben proporzionato. Il corpo si caratterizza per un torace spazioso, largo e profondo con costole ben arcuate. La schiena è dritta, forte e non troppo lunga. La groppa è di lunghezza proporzionata, larga, e leggermente inclinata. La testa è di media lunghezza. Il cranio si allarga tra le orecchi. Vista di lato, la fronte è moderatamente arcuata. L'osso occipitale ben sviluppato ma non vistoso. Le guance sono ben ossute e muscolose, ma non prominenti. La pelle sulla testa non è lassa, anche se può formare una moderata ruga quando è attento. Di colore nero, il naso è ben sviluppato, con narici proporzionalmente grandi; Gli occhi di medie dimensioni, a forma di mandorla, di colore marrone scuro e con le palpebre aderenti. Le orecchie sono di piccole dimensioni, posizionate in alto e ben distanziate, pendenti vicino alle guance. La bocca presenta una dentatura forte e completa, con chiusura a forbice (ovvero i denti superiori che si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle). Le labbra sono nere e sode, che scendono gradualmente verso gli angoli della bocca, senza sporgere eccessivamente. Leggermente arcuato, il collo è di discreta lunghezza, forte, rotondo e molto muscoloso. Le zampe anteriori si contraddistinguono per spalle ben arretrate, lunghe e inclinate, e per gomiti ben abbassati. Le gambe sono dritte, muscolose, con ossatura importante.

Le zampe posteriori sono contrassegnati da una parte superiore mediamente lunga, larga e fortemente muscolosa, e da una parte inferiore più stretta, ma comunque nerboruta. Il ginocchio risulta abbastanza ben piegato. I garretti sono angolati, ma non esageratamente. I piedi sono forti, rotondi e compatti, con dita ben arcuate. I piedi posteriori un po' più lunghi di quelli anteriori. I cuscinetti sono molto duri, con unghie corte, scure e forti. La coda è di spessore e lunghezza proporzionati al corpo. È in continuità con la groppa, né troppo in alto né troppo in basso. In genere, è orizzontale e si solleva, assumendo un aspetto a mezzaluna, quando il cane è sull'attenti.

Qualche padrone potrebbe decidere di tagliare la coda; il taglio è alla prima articolazione. Il mantello è costituito da pelo di copertura e sottopelo. Il pelo di copertura è di media lunghezza, ruvido e piatto. Il pelo è tipicamente di colore nero con particolari marcature: Una macchia su ogni occhio e una su ogni guancia;

Una striscia su ciascun lato del muso, ma non sul ponte del naso;

Una macchia sulla gola;

Due triangoli chiari su entrambi i lati dello sterno,

Una macchia sulla parte terminale delle zampe anteriori

Una macchia sulla parte interna delle zampe posteriori che va dal garretto alle dita, ma senza eliminare completamente il nero dalla parte posteriore delle zampe, sotto la coda. Il colore di queste marcature può variare dal marrone chiaro intenso al mogano.

Il sottopelo può essere grigio, fulvo o nero. L'andatura è armoniosa, trasmette determinazione e si caratterizza per una potente spinta posteriore. Quanto grande diventa? Un Rottweiler adulto femmina può raggiungere il peso di circa 38 kg e un'altezza compresa tra 58 e 64 cm. Un Rottweiler adulto maschio, invece, può raggiungere il peso di circa 50 kg e un'altezza compresa tra 63 e 69 kg.

Qual è il suo carattere? Di animo coraggioso, il Rottweiler è un cane docile e affettuoso. Tutto sommato, è anche un animale amichevole, sebbene abbia bisogno di tempo per prendere confidenza con le persone. È un misto tra un cane da guardia e un cane da pastore, il che si traduce, da un lato, in un animale attento e sospettoso rispetto agli estranei, e, dall'altro, in un cane bisognoso di fare movimento ed essere impegnato in attività che richiedano anche sforzi mentali. Sempre perché è un cane da guardia, il Rottweiler è estremamente leale al suo padrone e territoriale rispetto a dove vive abitualmente; ecco, perché chi decide di adottarne un esemplare dovrebbe separare l'area di ingresso al domicilio dalla zona di giardino a lui riservata. È poco amichevole con i cani che non conosce. Non a caso, quando si è in giro in passeggiata, si consiglia di tenerlo sempre a guinzaglio, tranne casi particolari (es: esemplari molto docili e ben addestrati). Per la convivenza con animali domestici diversi dal cane (es: gatto), ha bisogno di un addestramento specifico. È tendenzialmente amichevole con i bambini, specie se abituato alla loro presenza fin da piccolo; tuttavia, va detto anche che si adatta meglio a famiglie senza figli o con figli già grandi. Il Rottweiler è un cane vocale e chiacchierone, che abbaia quando si presenta un estraneo al suo nucleo familiare. Importante! Cani e bambini non andrebbero mai lasciati da soli senza la supervisione di un adulto.

Quanto vive? Un Rottweiler ha un'aspettativa di vita che va dagli 8 ai 10 anni.

Dove dovrebbe vivere? Il Rottweiler è un cane grande e attivo, che preferisce vivere in case grandi e con ampio giardino recintato. Può abituarsi a vivere anche in abitazioni più ristrette, a patto che sia comunque di ampio giardino. Può vivere anche in città, ma, per soddisfare le sue esigenze di movimento, è importante che il padrone abbia la possibilità di portarlo a fare lunghe passeggiate, meglio se in aree verdi. Chi possiede un grande giardino deve progettare l'area in modo tale che il cane non abbia possibilità di accesso alla porta di ingresso e alla cassetta della posta, perché potrebbe aggredire gli ospiti, postini e corrieri; del resto, non bisogna dimenticare che il Rottweiler ha un'indole da cane da guardia.

Qual è il padrone ideale? Il Rottweiler ha bisogno di un padrone esperto, con preparazione sull'addestramento e paziente, in quanto è un cane che richiede molte attenzioni e che bisogna supervisionare quasi costantemente quando si è in società, specialmente in compagnia di altri animali. Chi vuole un Rottweiler deve sapere che questo animale necessita, in molti casi, di un addestramento specifico già a partire dalla giovanissima età, per migliorare l'educazione, l'obbedienza e le sue capacità di socializzazione. Il padrone ideale di un Rottweiler deve essere una persona attiva, disposta a giocare e a fare lunghe passeggiate, e forte, in quanto questo cane muscoloso è molto energico e va tenuto preferibilmente a guinzaglio (in molti casi, anche quando è addestrato da piccolo). Il Rottweiler è adatto a padroni che trascorrono la maggior parte del loro tempo a casa, che non hanno bambini piccoli e che hanno tempo da dedicare al suo benessere fisico e mentale.

Quanto esercizio fisico può fare? Il Rottweiler è anche un cane da pastore, ragion per cui ha bisogno non soltanto di fare esercizio fisico ma anche esercizio mentale attraverso l'addestramento. In linea generale, per mantenersi in forma ed essere felice, il Rottweiler adulto dovrebbe fare almeno 2 ore di attività al giorno, tra movimento puro, giochi mentali e addestramento; ecco spiegato perché necessita di un padrone con del tempo a disposizione. Il Rottweiler ama e si presta abbastanza bene agli sport di agility per cani, in quanto abile nel correre e saltare. Per sapere quanto esercizio fisico deve fare da cucciolo, bisogna rivolgersi a un veterinario (molti cani di taglia grande, quando sono ancora giovani e scheletricamente immaturi, non dovrebbero eccedere nell'attività fisica, in quanto sono a rischio di sviluppare patologie scheletriche come la displasia dell'anca).

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? In quanto cane di grossa taglia, il Rottweiler è un animale dal grande appetito; ciò implica che bisogna controllarne l'alimentazione (e, come detto in precedenza, l'esercizio fisico), per evitare che ingrassi. Il Rottweiler presenta una richiesta nutrizionale in termini di vitamine e minerali importante e specifica, ragion per cui occorre pianificare per lui una dieta equilibrata e mirata che tenga conto anche di questo aspetto; ciò vale non solo per il Rottweiler, ma per tutti i cani di taglia grande (nei cani di taglia piccola, le richieste dietetiche sono meno elaborate, più semplici). Il Rottweiler dovrebbe mangiare poco, ma spesso, in quanto è particolarmente incline a soffrire di problemi di stomaco nel momento in cui consuma pasti abbondanti. Una dieta corretta permette al Rottweiler di arrivare a vivere 8-10 anni.

Ogni quanto fare la toelettatura? Dal punto di vista della toelettatura, grazie al pelo raso, il Rottweiler è un cane di facile gestione: è sufficiente spazzolarlo 1 volta settimane per mantenere bello e in ordine il suo pelo.

Quanto costa? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un cucciolo di Rottweiler può costare tra i 600 e i 1.400 euro.

Qual è la sua storia? Il Rottweiler è un discendente dei cani da pastore, simili a mastini, usati dagli Antichi romani durante le loro spedizioni, incrociato con i cani da pastore presenti in Germania a quel tempo.

L'incontro tra questi avvenne in seguito all'abbandono di alcuni cani, i quali finirono per incrociarsi con i cani locali presenti nell'attuale territorio tedesco.

Il nome Rottweiler deriva da Rottweil, una città della Germania, il che conferma la discendenza sopra descritta. Fin da subito, questa razza spiccò per le sue doti di cane da pastore (aiutava nella gestione del bestiame) e di cane da guardia (era molto protettivo nei confronti del padrone, soprattutto contro ladri e banditi intenzionati). La Rivoluzione Industriale cambiò le sorti di questa razza: il trasporto del bestiame cominciò ad avvenire in treno e la razza decadde progressivamente. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, però, il Rottweiler trovò un nuovo ruolo: cane da guardia al servizio dell'esercito tedesco. Nel 1930, avvenne l'importazione della razza in Gran Bretagna nel 1966 il riconoscimento da parte del Kennel Club.