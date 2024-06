La prima cosa da fare quando si trova una rondine caduta dal nido (appena nata o più grande) è quella di contattare il Centro di Recupero faunistico locale, al numero di riferimento regionale. In secondo luogo, si può procedere con alcune cure d'emergenza , come acqua e cibo, ma anche un luogo sicuro dove custodirla fino all'arrivo dei soccorsi.

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un esperto di un centro di recupero . Qualora non fosse possibile e non si sapesse cosa fare, poggiarlo al sicuro di un cespuglio è una delle migliori opzioni in caso di forte caldo, pioggia, grandine o temporale.

È facile incappare in pulli al di fuori del nido , ovvero quei cuccioli che necessitano delle cure dei genitori prima di potersi involare come gli altri della nidiata. Quando sono visibilmente feriti o debilitati, devono essere raccolti .

Un cucciolo di rondine caduto dal nido va sempre aiutato . Generalmente si teme di far danni, ovvero di rendere impossibile il suo ritorno dalla madre, ma non intervenire sarebbe decisamente peggio.

Cosa dare da mangiare a una rondine caduta dal nido?

6-8 pasti al giorno;

Può mangiare solo insetti;

Poche gocce d'acqua con contagocce;

Vietati cibi umani;

Vietati cibi per cani o gatti.

Aiutare un cucciolo di rondine caduto dal nido vuol dire anche sfamarlo, ovviamente. Chi ritrova in una situazione del genere deve sapere che il piccolo d'uccello necessita di 6 pasti al giorno. Qualora se ne avesse la possibilità, sarebbe meglio fossero 8 in totale, distanziati di 3 ore l'uno dall'altro.

Nello specifico 6-7 insetti per singolo pasto. Andranno bene sia grilli che mosche, così come piccoli ragni o farfalle. In alternativa si può optare in casi estremi per delle tarme della farina o del miele, che è facile trovare in vendita presso negozi di animali o di pesca. In nessun caso si dovrà optare per altre forme di cibo o invertebrati come lombrichi.

Soltanto in casi disperati si potrà sostituire tutto ciò con un omogeneizzato di carne spruzzato in bocca con una siringa priva di ago. Per quanto riguarda l'acqua, invece, poche gocce al giorno con un contagocce andranno benissimo.