Rogna Gatto: cos’è? Come riconoscere e trattare la rogna nei gatti

La rogna nei gatti viene spesso considerata una malattia, ma è in realtà il sintomo di un altro problema: un' infestazione di acari . Questi parassiti sono piccoli e quasi impossibili da vedere ad occhio nudo.

Nota bene : non è necessario che due animali siano vicini affinché si verifichi l'infezione; se una persona accarezza un gatto infetto dalla rogna, può accidentalmente portare gli acari dal proprio gatto che aspetta a casa. Tra l'altro, questi parassiti possono sopravvivere fino a tre giorni su vestiti e altre superfici!

I gatti possono prendere la rogna in diversi modi, tra cui:

Sintomi e tipi di rogna

Quali sono i segni comuni della rogna nei gatti?

Anche se non si sarà in grado di vedere gli acari, probabilmente i sintomi associati alla loro infestazione saranno evidenti. Uno dei primissimi segnali è che il gatto si gratta eccessivamente, o più del solito.

Tipo di rogna Come trasmette al gatto Come si manifesta nel gatto Rogna sarcoptica felina (scabbia felina) Altamente contagiosa attraverso il contatto diretto e indiretto. Trasferimenti dalla fauna selvatica. Irrequietezza, presenza di macchie cutanee irritate, croste, perdita di pelo; morsi e abrasioni da leccature della pelle; grattamenti costanti, piccoli spots rossi. Rogna sarcoptica canina (scabbia canina) Altamente contagioso attraverso il contatto diretto e indiretto. Oltre a cani e gatti, può infettare gli esseri umani. Forte prurito, perdita di peli, lesioni cutanee con croste e infezioni batteriche secondarie. Forfora ambulante (cheyletiellosi) Altamente contagioso attraverso il contatto diretto e indiretto. Può infettare anche gli esseri umani, che possono notare i morsi e, a volte, gli stessi acari Cheyletiella. Irrequietezza, prurito eccessivo; il gatto morde e lecca la pelle; presenza chiazze con croste o squame. Di solito, l'infezione è di breve durata. Trombiculosi (trombidiosi) I gatti raccolgono gli acari (detti chiggers, insetti delle bacche) allo stadio larvale dall'esterno. Sintomi simili a quelli descritti sopra, centrati sul collo, sulla testa, sulle zampe e sullo stomaco. Rogna notoedrica Altamente contagioso per altri felini; tipo relativamente raro di rogna nei gatti. I sintomi sono come sopra, prima concentrati attorno al collo e alla testa, poi diffusi. Rogna odettica (rogna dell'orecchio, otoacariasi, rogna auricolare) Molto contagiosa attraverso il contatto diretto e indiretto. Può infettare cani e gatti. Comune nei gatti che vivono all'aperto. I sintomi concentrati nelle orecchie includono accumulo di cerume, graffi, prurito, tremore della testa, arrossamento, piaghe e sanguinamento. Una potenziale infezione secondaria può diffondersi altrove. Rogna demodettica (demodicosi) Di solito, non contagiosa, ma il Demodex è presente naturalmente nei gatti e può causare una forma lieve di rogna che si verifica maggiormente nei gattini e negli adulti con problemi del sistema immunitario. La perdita del pelo porta a zone calve più grandi e agli stessi sintomi di irrequietezza e prurito di cui sopra, solitamente concentrati nelle aree delle gambe, dei piedi e del viso/testa.

Rogna: come riconoscere i segni dell’infestazioni da acari

Eseguire un controllo dello stato di salute del gatto a casa, ogni settimana circa, è una buona idea. Una volta che si sa cosa è "normale" per il proprio animale domestico, si sarà in grado di individuare rapidamente tutto ciò che non lo è.

Più nel dettaglio:

Mentre si accarezza il gatto, dare un'occhiata più da vicino al suo manto e alla cute. Osservare attentamente soprattutto le zone che l'animale ha l'abitudine di grattare, mordere o leccare, alla ricerca di segni rossi o altre lesioni sospette.

Alcuni segni – come la perdita del pelo a chiazze– sono estremamente evidenti e indicano che qualcosa non va. Prendere nota di questo tipo di dettagli renderà la diagnosi da parte del veterinario e il trattamento più rapidi e semplici.

Altri segni comuni di rogna nei gatti dipendono dal tipo di rogna e dalla specie di acaro coinvolto. La variante della malattia è caratterizzata anche dal modo in cui gli acari infliggono danni al corpo dell'animale domestico. Ad esempio, gli acari dell'orecchio causano la rogna demodettica e, come suggerisce il nome, gli acari vivono nelle orecchie del tuo amico felino. In questo caso, è probabile si notino molti scuotimenti della testa da parte del gatto: è il loro modo di cercare di alleviare il prurito all'interno dell'orecchio.

La pelle con squame e croste è un altro segno comune della rogna. Tuttavia, sono tutti sintomi comuni di una vasta gamma di altre condizioni della pelle. Se il gatto presenta questi sintomi, la causa potrebbe essere la scabbia felina.