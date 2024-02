Conoscere i roditori domestici: le loro caratteristiche Quanto ne sai sui roditori domestici? Stai progettando di adottarne uno, o semplicemente vuoi approfondire le tue conoscenze in materia e imparare a riconoscere le loro caratteristiche principali? Se vuoi saperne di più sui roditori domestici, continua a leggere. Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Elenco dei più comuni roditori domestici Porcellino d'india

Cincillà

Degus

Criceto

Gerbillo

Minighiro africano

Scoiattolo

Conoscere il porcellino d'India Socievole;

Affettuoso;

Di dimensioni più importanti rispetto agli altri roditori;

Necessita spazio, cure e presenza. Il porcellino d'india, o cavia peruviana, oppure semplicemente cavia, è un roditore originario del Sudamerica di dimensioni più importanti: pensiamo che può arrivare a pesare circa 1,2 kg. Ha un corpo tozzo e rotondo, zampette corte e orecchie pelose adorabili. I colori del porcellino d'india sono tanti e davvero sorprendenti, variando dal bianco, al marrone fino al vero. È molto socievole ed affettuoso, ed è un animale dal carattere davvero docile, capace di rispondere con entusiasmo all'interazione umana. Necessita di una gabbia larga e di contatto con il suo padrone.

Cincillà, il carattere le cure Indole docile;

Intelligente;

Attivo durante la notte;

Abile saltatore;

Tendenzialmente timido. Il cincillà sta diventando, negli ultimi tempi, un animale sempre più amato e popolare. È originario del Sudamerica ed è noto per la sua pelliccia morbidissima, il suo corpo rotondetto e le sue zampine curiose. A differenza del porcellino d'india è più docile e schivo, tanto da apparire timido. Nonostante ciò è un giocherellone con un manto di pelliccia soffice come una nuvola. Di solito, lo si trova nelle varianti grigio e beige, con alcune sfumature d'argento e brune: se si sta valutando di prenderlo occorre pensare che è molto attivo di notte e che ha bisogno di una grande gabbia perché è un abile saltatore.

Degus, le caratteristiche e il carattere Socievole;

Intraprendente;

Dinamico;

Piccolo ma testardo;

Molto attivo durante il giorno. Il degu, a volte conosciuto come degus dal suo nome scientifico (Octodon degus) è un piccolo e delizioso mammifero appartenente alla famiglia dei roditori. Il suo corpo rotondo e compatto, il musetto simpatico e gli occhietti neri lo rendono un piccolo compagno di avventure davvero apprezzato da chi ama i roditori. Non solo: la popolarità del degu è dovuta anche al fatto che si tratta di un animale socievole, che adora le persone e, a differenza di molti criceti, ha una vita media di circa 10 anni. Esistono varie specie di degu, ognuna delle quali ha caratteristiche fisiche particolari. Si tratta di creaturine molto vivaci e attive che trascorrono il loro tempo a scavare tunnel o ad arrampicarsi. Amano anche mordicchiare oggetti di legno. Sono animali soprattutto diurni, a differenza di altri roditori.

Le caratteristiche del criceto Timido;

Affettuoso;

Di piccole dimensioni:

Ha bisogno di costanza e presenza. Il criceto è una creaturina deliziosa di cui è impossibile non innamorarsi se si amano i roditori. È conosciuto anche come criceto dorato, ed è un cricetino robusto, con un colore del mantello che varia dal marrone al grigio, fino al bianco e al beige. Ha una pelliccia soffice e, nonostante la sua indole timida, può essere socievole, poiché tende ad affezionarsi ai suoi padroni. Ha però bisogno di costanza e presenza e non deve mai sentirsi minacciato: bisogna approcciarsi a lui gradualmente e con cautela.

Le particolarità del gerbillo Socievole con gli umani, ma non può stare solo;

Dinamico;

Attento;

Vivace;

Intelligente. Il gerbillo è un piccolo roditore originario di Africa e Asia con un corpo snello e allungato, una coda lunga e sottile e orecchie arrotondate. È molto socievole con gli umani, ma soffre se non ha la compagnia dei suoi simili, di conseguenza andrebbe decisamente sempre adottato in coppia. I gerbilli sono animali vivaci, curiosi e molto intelligenti e se tratti correttamente, iniziando a manipolarli con cura e garbo e con estrema attenzione, diventano anche coccolosi. Inoltre, sono molto facili da pulire.

Minighiro africano Molto attento;

Tendenzialmente docile;

Mansueto;

Necessita di un po' di tempo per socializzare;

Ama giocare e saltare. Il minighiro africano (Dipodomys senegalensis) è una creatura dai grandi occhi neri e dal corpo snello e allungato, con una pelliccia grigia che può virare al marrone. È un animale molto attento che non ha paura degli esseri umani ma teme rumori e movimenti bruschi, quindi occorre sempre avvicinarsi con cautela. In linea di massima è docile e mansueto, ma ha bisogno di un po' di tempo per socializzare correttamente: deve capire i ritmi del padrone, conoscerlo, riuscire a fidarsi. Per il resto, è iperattivo e divertentissimo da osservare.

Le caratteristiche principali dello scoiattolo Iperattivo;

Simpatico;

Socievole;

Intelligente. Lo scoiattolo è un animale che ci affascina da sempre: il suo incedere scattoso, le manine sempre in movimento e quel pelo voluminoso con la coda lunga e piena ci ispirano tenerezza sin dall'infanzia. Chi desidera adottare uno scoiattolo deve sapere un po' di cose a riguardo. Innanzitutto, non tutti gli scoiattoli possono essere adottati per il semplice fatto che in Italia esistono alcune leggi specifiche sull'adozione degli animali selvatici. Inoltre, è sempre una buona idea adottare scoiattoli autoctoni, ovvero creature che provengono dal territorio italiano, onde evitare la contaminazione delle specie che potrebbe avere un impatto, anche grave, sulla biodiversità. Lo scoiattolo da compagnia più amato di tutti, nonostante ce ne siano altri, è il chipmunk, o Tamia siberiana, un piccolo roditore striato davvero adorabile, iperattivo e con tutte le esigenze di un animale selvatico. Sì, hai capito bene: rimane un animale selvatico, anche se lo hai regolarmente acquistato presso un allevamento autorizzato, cosa che ti consigliamo di fare. Se desideri adottare uno scoiattolo, ricordati che dovrai rispettare le sue esigenze da animale abituato a vivere in natura: gabbietta, abitudini alimentari e contatto con gli esseri umani potrebbero risultare molto diversi rispetto a quelli che si dovrebbero adottare con un altro animale qualsiasi elencato in questo articolo.