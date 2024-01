Tutti i rettili per principianti

I rettili non sono così insoliti come animali domestici , e ce ne sono diversi che possiamo tenere in casa anche in Italia; alcuni sono perfetti per i principianti, altri richiedono cure più corpose (e sacrificio di spazio). Ma prima di scoprire quali sono i rettili più adatti per le nostre case, ricordati di unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Anche se siamo abituati ad avere altri cuccioli per casa, ci sono dei rettili per principianti perfetti come animali domestici. Molti di essi, infatti, richiedono poche cure, e sono abbastanza facili da tenere. Nonostante il loro aspetto spesso non apprezzato, anche questi animali possono riempire le vostre vite, ed essere una presenza appassionante nelle nostre case, con le dovute cure e accortezze.

Come anticipato, sono numerosi i rettili che possiamo tenere nelle nostre abitazioni, alcuni più semplici da accudire, diciamo da principianti, altri più impegnativi. Se siete affascinati dal loro aspetto, ma non sapete da dove (e con quale) cominciare, andiamo per ordine.

Dato che il loro habitat naturale è costituito da qualsiasi superficie rocciosa o vegetale, il geco si adatta bene alla vita in cattività. Tuttavia, se vivi in un clima più freddo, ci sarà bisogno di un terrario caldo e mediamente umido.

Iniziamo con il geco , simile alla lucertola, ma facile da accudire e molto docile. È il rettile perfetto per principianti, può essere di diversi colori e dimensioni, ma non è mai molto grande, solitamente non misura più di pochi centimetri.

Qual è il geco più facile da tenere?

Geco crestato

Geco leopardino

Geco diurno del Madagascar

Di base il geco non richiede attenzioni particolari: non ha bisogno di molto spazio, si nutre di insetti e non ha davvero bisogno delle nostre cure. Un semplice terrario facilmente reperibile in commercio e un po' d'acqua saranno sufficienti. Ma c'è un geco più facile da tenere?

Sì, e si chiama geco crestato (Correlophus ciliatus), reperibile in molti negozi di animali. È vero, ogni tanto cerca di saltare via dalle nostre mani, ma è mansueto e facile da maneggiare. Pensate, può arrivare a vivere sino a 12 anni, più di altri animali domestici comuni. Non ha bisogno di lampade o di una particolare illuminazione, trattandosi di un animale notturno. Non dovete preoccuparvi neanche per la temperatura, quella delle nostre case va molto bene per il geco crestato.

Non si nutre solo di insetti, questo animale ama la frutta, e il suo terrario non occupa molto spazio, arrivando ad una lunghezza di 25 centimetri al massimo, compresa la coda. Spruzzate il suo ambiente con l'acqua una volta al giorno, non ha bisogno di umidità per il suo benessere. Meritano una menzione anche il geco leopardino, che ha bisogno di una fonte di calore, e geco diurno del Madagascar, il più bello, che si differenzia dagli altri per la sua attività diurna.