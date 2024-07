Regola dei 7 secondi, come aiuta il cane d'estate?

Cos'è la regola dei 7 secondi per il cane? La regola dei 7 secondi serve per vedere se il suolo è troppo caldo per il tuo cane. Il modo migliore per capire se un marciapiede o l'asfalto sono troppo caldi perché il tuo cane possa camminarci sopra è posizionare il dorso della mano sulla superficie per 7 secondi. Se scotta troppo per la tua mano, allora non va bene per le zampe del tuo cane.

Quanto velocemente si ustionano le zampe del cane? 60 secondi. Se la temperatura è molto alta, anche in un solo minuto le zampe del nostro cane si possono ustionare per strada. Non ci vuole molto perché la zampa di un cane si scotti quando le temperature sono calde e il sole splende su superfici di cemento o asfalto. Se noi non avvertiamo il vero calore del marciapiede mentre indossiamo le scarpe, le loro zampe non sono in grado di proteggerli dal caldo estremo della superficie, soprattutto se sono cuccioli. Per questo è molto utile ricorrere alla regola dei 7 secondi quando usciamo con i nostri cani in estate.

Quali sono i sintomi delle zampe ustionate? Il cane zoppica;

Si lamenta;

Zampe arrossate o gonfie;

Vesciche. Quando cammini in una giornata calda, se noti che il tuo cane zoppica, sembra a disagio o piagnucola, guarda la parte inferiore delle sue zampe e controlla la temperatura del suolo con il dorso della mano. Se le zampe del tuo cane sembrano arrossate, gonfie o piene di vesciche, è importante toglierle rapidamente dal suolo bollente, metterle sotto acqua corrente fresca dolce e contattare il veterinario per un consiglio il prima possibile.

Quando fare uscire il cane d'estate? Prime ore del mattino;

La sera. Assicurati di portare a spasso il tuo cane nelle ore più fresche della giornata, ad esempio la mattina presto, per evitare le temperature più calde. Di notte, l'umidità può aumentare: controlla la temperatura prevista prima di uscire per una passeggiata serale. I cani di solito hanno bisogno di esercizio quotidiano per rimanere stimolati, ma una passeggiata sotto il forte sole di mezzogiorno può essere pericolosa. Camminare e altre attività energiche, come giocare a palla e correre con il cane, possono metterlo a rischio di un colpo di calore o ustionare le zampe. Una passeggiata tranquilla nel bosco o in un parco offre più ombra ed è più sicura che in spazi aperti senza ombra, e ovviamente non prendete in considerazione la spiaggia.

Come evitare le ustioni alle zampe al cane? Usa la regola dei 7 secondi;

Passeggiata nelle ore meno calde;

Evita di camminare sotto il sole;

Passeggiata sull'erba più fresca. Prima di tutto, usa la regola dei 7 secondi per testare il calore di un marciapiede e vedere se è sicuro per il tuo cane camminarci sopra. Nelle giornate più afose accorcia le passeggiate, e fatele solo nelle ore meno calde, come la mattina presto o la sera. Prova a fare delle passeggiate sull'erba più fresca, il tuo cane lo apprezzerà molto, e ovviamente mai sotto il sole di mezzogiorno, quando difficilmente gli alberi potranno portare la giusta ombra e frescura. Non solo le zampe saranno al sicuro, ma si eviterà anche il grosso rischio di un colpo di calore per il tuo cane, uno delle cause di malessere maggiori per i nostri animali in estate.

Quanto caldo può sopportare un cane? Fino a 28 gradi. Il cane può sopportare fino a 28 gradi ambientali. Dai 30° in su è a rischio sia di ustioni per le zampe che disidratazione o colpi di calore. Questo perché la temperatura dell'aria non solo è molto alta, ma non corrisponde a quella dell'asfalto, che sarà molto più alta. A circa 30° corrispondono fino a 55° sull'asfalto, arrecando danni gravissimi alle zampe dei nostri amici cani. La temperatura della strada può toccare addirittura gli 85 °.