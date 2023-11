Scoprite insieme a noi come trasformare il Natale in un momento indimenticabile per tutti i membri della famiglia, a due o quattro zampe che siano!

Noi di Mypersonaltrainer abbiamo pensato di stilare una lista di 10 acquisti da fare per approfittare degli sconti anticipati del Black Friday per la wish list natalizia a tema animali domestici.

Il nostro Black Friday 2023 propone offerte in ambito sport e wellness, gli sconti riguardano anche prodotti beauty e di benessere, come elettrostimolatori e spazzolini elettrici per esempio, utili alla persona, ma anche necessari per la casa. Insomma tutto ciò che ruota attorno al più generico concetto di cura della persona e attività fisica.

Molto bello fare i regali ma occhio al budget! Per risparmiare sui regali di Natale serve un pizzico di attenzione. Perché non fare acquisti durante i periodi di sconti? Un'occasione è il Black Friday.

Se avete amici o familiari appassionati di animali e desiderate rendere il loro Natale davvero speciale, siete nel posto giusto! Quest'anno, immergetevi nell'affetto a quattro zampe e scegliete regali che faranno battere il cuore di chi ama i nostri fedeli amici. Dalle coccole per gli amici pelosi alle chicche per i loro umani, abbiamo selezionato con cura una serie di opzioni che rendono omaggio all'amore per gli animali.

Il nostro Black Friday 2023 propone offerte per gli amanti degli animali. Se state pensando di prendere un cucciolo, se state per vivere con lui un viaggio avventuroso, se volete coccolarlo con il suo cibo preferito, se avete parenti e amici amanti degli animali, potete fare incetta di prodotti e risparmiare sui regali di Natale 2023.

Ecco la nostra Wish list Natalizia dei 10 prodotti da acquistare approfittando delle offerte anticipate del Black Friday e risparmiare sui regali di Natale per i vostri animali domestici.

10 regali di Natale da comprare al Black Friday

1. Ferplast Cuccia da Esterno, Casetta per Cani

Questa cuccia da esterno è resistente, in resina termoplastica, ideale per proteggere il vostro cane.

Dotata di una parete laterale ribaltabile che diventa una pedana per più spazio, presenta un fondo con un sistema di drenaggio interno per i liquidi. La cuccia include una griglia per l'aerazione interna, garantendo ventilazione e un ambiente asciutto. La porta d'ingresso ha un rivestimento antimorso in alluminio e il montaggio è facile e veloce senza bisogno di strumenti speciali.

Il tetto rimovibile rende la manutenzione semplice, e sono disponibili accessori aggiuntivi come un cuscino Jolly, una porta protettiva in plastica atossica e un kit di pannelli di coibentazione. È consigliata per cani di taglia media.

2. Lekespring Zaino per Cani Gatti

Questo zaino per gatti e piccoli cani è progettato per offrire massima comodità e praticità. Espandibile e pieghevole, consente al tuo animale domestico di muoversi in modo confortevole e ridurre l'ansia. Si adatta alla maggior parte degli animali domestici di piccole e medie dimensioni, fino a 8 kg.

La borsa presenta finestre in rete su tutti e quattro i lati per garantire una circolazione ottimale dell'aria. La struttura dello zaino è robusta e sicura, con una barra resistente sulla parte superiore e lati fissati con un telaio per stabilizzarla. Un solido cuscinetto per il fondo fornisce un supporto sicuro. Inoltre, è dotato di un guinzaglio di sicurezza per evitare fughe.

3. Baguuaray Cuccia Gatto Letto Per Cani

Il letto tondo offre il massimo comfort ai tuoi amici pelosi. Realizzato con cotone PP di alta qualità e una morbida imbottitura in poliestere, presenta una superficie con soffice peluche per garantire il massimo comfort e calore.

Il design rotondo e morbido è ideale per cani e gatti che amano rannicchiarsi. Il bordo rialzato crea un senso di sicurezza e fornisce supporto per la testa e il collo, offrendo un luogo caldo e sicuro per un sonno migliore.

Il fondo della cuccia è progettato con perline antiscivolo, rendendolo adatto a piastrelle, pavimenti in legno o divani. Inoltre, il fondo è impermeabile, resistente allo sporco e facile da pulire.

Disponibile in 3 colori e 2 taglie, questa cuccia è adatta a cani e gatti di piccola e media taglia. Offre un rifugio accogliente per i vostri amici pelosi, garantendo loro il massimo comfort durante il riposo.

4. JOEJOY Cuccia ortopedica per cani

Questo tappetino per cani è progettato con uno stampo unico in schiuma per uova che non solo offre comfort, ma anche benefici per la salute. Questo design unico fornisce sollievo benefico per i cani anziani o con problemi alle articolazioni, consentendo loro di godere di un sonno riposante e rivitalizzante.

Il cuscino a forma di L sul lato del materasso ortopedico offre un sostegno eccezionale e mantiene la testa del cane in una posizione naturale durante il sonno.

5. Iris Ohyama, Parco per cani

Il recinto per animali Iris Ohyama CI-604E è un elemento essenziale per gestire i vostri cuccioli in uno spazio sicuro.

Portatile e leggero, questo recinto è realizzato con materiali resistenti alle intemperie, ideale per l'uso sia all'interno che all'esterno. Può essere impiegato anche per conigli, porcellini d'India o cuccioli appena nati, offrendo uno spazio temporaneo quando è necessario pulire la loro area di nascita.

La sua facilità di pulizia e la possibilità di estensione con pannelli aggiuntivi (venduti separatamente) permettono di creare uno spazio ampio e versatile per i vostri animali domestici.

6. Wopet W300 Fontanella per Gatti

Il W300 è un dispenser d'acqua per animali domestici dotato della tecnologia di filtraggio Wopet a 6 stadi, con un filtro alto fino a 3 cm. Questo filtro comprende uno strato di carbone attivo, uno strato di resina a scambio ionico, uno strato di spugna di carbone attivo, uno strato di particelle di ioni argentati e due strati di tessuto non tessuto spesso. Questa tecnologia assicura un'acqua più gustosa e sicura per gli animali domestici.

La pompa dell'acqua è progettata per essere ultra silenziosa, mantenendosi al di sotto dei 25 decibel. Con una capacità di 2 litri, il dispenser può soddisfare più animali domestici, e la finestra trasparente semplifica il monitoraggio del consumo totale d'acqua del vostro animale domestico.

7. Idepet Cappotto per Cani

Adatto a tutti i cani, è disponibile in diverse taglie. Perfetto per il freddo invernale. E' realizzato in poliestere e cotone con uno strato interno morbido e caldo. E' disponibile in vari colori.

8. PetKing Premium Coprisedile Auto

Il coprisedile auto per cani PetKing Premium con rivestimento a motivo football offre diversi vantaggi: i peli non si incastrano nel materiale, è facile da pulire poiché i peli possono essere spazzolati o aspirati! Per mantenere il telo per cani auto pulito, il fondo antiscivolo è sicuramente di aiuto. Essendo di materiale in gomma non consente alla copertura di scivolare. Tutto rimane al suo posto mentre il cane può muoversi liberamente!

La misura è universale con la possibilità di essere adattabile. Dispone di 6 cinghie di fissaggio, ancoraggi interni al sedile e, inoltre, un guinzaglio aggiuntivo per animali domestici con attacco alla cintura di sicurezza: tutto per fornire una sicurezza completa al tuo cane.

9. Oslueidy Inverno Cane Cappotto

Questo cappotto per cani è molto comodo da indossare. Basta lasciare che il cane si alzi, mettere la manica sul cane e poi tirare la cerniera sul retro per completare tutti i passaggi di usura. Quando un cane ha bisogno di andare in bagno, non ha bisogno di togliersi i vestiti, perché il design del suo addome gli consente di andare in bagno sempre e ovunque.

Il D-Ring sul retro dei vestiti è progettato per rendere più facile e veloce indossare un guinzaglio per il cane . Lo strato esterno dei vestiti è realizzato in tessuto impermeabile, quindi non c'è da preoccuparsi in caso di pioggia o neve.

10. G ioco rompicapo interattivo per cani

Allenate la mente del vostro cane con questo gioco interattivo. Questo rompicapo con ricompensa fornisce un divertente stimolo fisico e mentale per il vostro fedele amico che dovrà imparare a collegare passaggi diversi per riscuotere la ricompensa.

E' costituito da 12 scomparti nascosti e 3 inserti a forma di osso. Potrete variare il livello di difficoltà di questo stimolante rompicapo per cani e il vostro amico a quattro zampe sarà costantemente entusiasta e soddisfatto!

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.