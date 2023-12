Regalare cani e gatti: perché non farlo Il Natale si avvicina e, con lui, si fa sempre più imminente anche il momento di scambiarsi i doni. Magari, complice il momento, abbiamo pensato di esaudire il desiderio del nostro bambino o di qualcuno che amiamo e ci stiamo chiedendo se sia il momento giusto per regalare cani e gatti: purtroppo, però, la risposta è no. Adesso vi spiegheremo perché, ma prima vi ricordiamo che potete unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Perché non regalare un cane a Natale? Abbandoni;

Scarsa preparazione di chi riceve il cane;

Disattenzione verso il cucciolo;

Scarsa gestione del cane;

Sofferenza del quattro zampe. Sicuramente, quando nella nostra mente si palesa l'ipotesi di trasformare il cane in un regalo di Natale, pensiamo solo ai lati positivi: avere un cane è un'esperienza arricchente, appagante. La verità è che, però, non tutti sono pronti alla coesistenza e alla convivenza con un animale domestico e noi non possiamo assolutamente dare per scontato che sia tutto perfetto. Secondo le principali associazioni animaliste, a Natale vengono regalati centinaia di cuccioli che, nei mesi estivi, vengono abbandonati. Ancora, se regaliamo un cane senza che l'altra persona se lo aspetti, non ci sarà la preparazione adeguata: la casa non sarà allestita a dovere, mancheranno i fondamentali e i pericoli potrebbero essere dietro l'angolo. Ciò vale a maggior ragione se si parla di un cucciolo, bisognoso e delicato: la persona che lo riceve potrebbe non aver idea di quanta attenzione ci voglia e se pensate di regalarlo a vostro figlio, tenete conto che, come tutti i bambini, potrà presto stancarsi e non avrà di certo voglia di gestire tutti gli aspetti più complicati, dai bisogni fino alle passeggiate. Tutto ciò porta solo a una forte sofferenza del cane, che nel migliore dei casi si ritrova a convivere con qualcuno che lo trascura, che non può cogliere i suoi segnali di stress e che non gli riserva le dovute attenzioni.

Quando è il momento giusto per prendere il cane? Ambiente domestico sano;

Spazi condivisi salutari;

Prospettiva economica;

Presenza assicurata. Non esiste un "momento giusto" per prendere un cane, dunque lungi da noi quando dovreste farlo davvero. In compenso, possiamo dirvi che ci sono delle cose che rendono possibile l'adozione. Attenzione però: se state pensando di regalarlo a qualcuno, escludete il fattore sorpresa e assicuratevi di avere un confronto su ciò che il cane comporta. L'ambiente domestico sano è la base: al cane deve essere assicurato un luogo sicuro dove vivere, dove può interagire con le persone in tutta sicurezza e dove può contare su dei punti di riferimento anche strutturarli che diventeranno la sua casa. Altrettanto importante sono gli spazi condivisi, che devono essere salutari. Per intenderci, un cane non può vivere solo in giardino o solo in balcone: deve avere accesso a cucce calde, spazi riparati e non essere lasciato in balia delle intemperie. Deve essere assicurata la sua salute, in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione, oltre che la corretta alimentazione, tutte cose che richiedono una prospettiva economica. Infine, è essenziale ricordare che il cane è un animale sociale: non importa se scegliete una razza che soffre meno la solitudine o una affettuosa, Fido alla fine dei conti avrà sempre e comunque bisogno di una persona che gli dedichi tempo e spazio.

Dove e come prendere il cane Canili;

Rifugi;

Associazioni animaliste. Ammesso che siate del tutto convinti che il Natale sia il momento giusto per regalare un cane, ricordate ciò che vi abbiamo detto: parlatene con la persona che lo riceverà, assicuratevi che sia in grado di garantire il suo benessere e, dopo, eventualmente, scegliete dove prendere il cane. I posti migliori (e più bisognosi) sono canili e rifugi, ma in alternativa potete contattare direttamente le associazioni animaliste della vostra città. Il contatto diretto con i volontari vi permetterà di conoscere una nuova realtà e, in più, mette al sicuro voi e il cane: verranno infatti attivati i protocolli pre e post affido.

Vivere con un cane: benefici e responsabilità Ancora una volta, prima di passare ai nostri amici felini, dobbiamo ricordarvi che cani e gatti non sono regali di Natale. Non sono doni che possono risultare sgraditi e pertanto potrebbero restare abbandonati a loro stessi: sono creature meravigliose, che richiedono attenzioni. Cercate di ricordare tutto questo e, magari, evitate di regalarli. L'adozione (ma anche l'acquisto in allevamenti certificati) è un gesto di enorme portata e non può essere gestito alla leggera.

Perché non regalare un gatto a Natale? Randagismo in aumento;

Scarsa attenzione ai bisogni del felino

Traumi al gatto. Il fatto che il gatto sia un animale decisamente più indipendente rispetto al cane rende più facile l'idea di regalarne uno a Natale. In realtà anche i mici necessitano di preparazione per essere accolti in casa, e molti gatti regalati nel periodi delle feste finiscono per essere lasciati per strada, facendo tristemente aumentare i livelli di randagismo. Ancora, non tutti si accorgono che l'ingresso in ambienti ostili, dove il gatto viene trascurato o trattato come un giocattolo e dove l'attenzione ai suoi bisogni, provoca danni profondi che rendono il micio aggressivo. Ciò che ne deriva è che il gatto viene considerato. "aggressivo" o poco socievole, quando in realtà ha solo bisogno di amore.

Quando è il momento giusto per prendere un gatto? Ambiente domestico sano;

Consapevolezza dell'indole felina;

Prospettiva economica. Anche per il gatto, è fondamentale tenere in considerazione alcune cose per capire qual è il momento giusto per prendere un gatto. In primis, l'ambiente domestico sano. Il gatto deve vivere avendo accesso all'interno e all'esterno della casa, deve avere uno spazio dedicato al cibo e uno dedicato alla lettiera. In più, deve avere una serie di oggetti (tiragraffi, amache) che possono far sfogare i suoi bisogni. Bisogna anche essere consapevoli della sua indole: un gatto non è un cane, non avrà gli stessi atteggiamenti, ma non è neanche un pupazzo. Ha sentimenti, emozioni e bisogni che vanno rispettati, tenendo in considerazione la sua unicità. Infine, anche per i felini conta la prospettiva economica: l'alimentazione e le cure mediche hanno un prezzo che non va sottovalutato.

Dove e come prendere il gatto Gattili;

Rifugi del Gatto;

Associazioni animaliste. Come per i cani, l'invito se state decidendo di prendere un gatto (specie in questo periodo) è quello di recarsi in strutture dove si trovano mici in difficoltà, che non hanno più una casa. Gattili, Rifugi e Associazioni animaliste sono schierate per il benessere del gatto e, proprio come succede per i cani, i volontari faranno il possibile per capire qual è il Micio giusto. In più, come abbiamo già detto per i cani, i volontari effettuano controlli pre e post affido, essenziali per assicurarsi che il gatto abbia i giusti spazi e che venga trattato come merita.