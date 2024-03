Razze di Gatti a più alto rischio di Malattie Genetiche: quali sono?

Introduzione Shutterstock I gatti di razza sono animali molto desiderati per via di una serie di caratteristiche estetiche che li rendono unici. Tanto per citare qualche esempio, chi non riconosce a prima vista il musetto del gatto Persiano o chi non si sorprende di fronte al mantello lucido del Maine coon? Tuttavia, se da un lato la pratica di selezione artificiale delle varie razze incentrata unicamente sull'estetica ha portato allo sviluppo di animali fortemente caratteristici, dall'altro ha innescato un processo di riduzione della diversità genetica e coltivato terreno fertile per numerose predisposizioni verso svariate condizioni. La selezione e l'incrocio artificiali, quindi, hanno compromesso la salute e il benessere generale dei gatti di razza. Questo articolo mira ad analizzare quali razze di gatto sono maggiormente predisposte a sviluppare patologie associata alla genetica o alle loro caratteristiche estreme

Cos'è il maltrattamento genetico? Il maltrattamento genetico è una pratica di selezione e incrocio artificiale delle razze incentrata unicamente sull'aspetto estetico e dove benessere e salute degli animali non sono una priorità. Nel maltrattamento genetico, c'è una ricerca esagerata dell'estetica, a discapito del benessere degli animali; c'è scarsa consapevolezza delle conseguenze che l'allevamento di razza con conformazioni fisiche estreme può avere sulla salute degli animali. I fattori che alimentano questa tendenza non sono ancora del tutto chiari.

Probabilmente, le influenze sociali, culturali e la moda hanno giocato e giocano ancora un ruolo fondamentale. Quali sono gli effetti del maltrattamento genetico? Il maltrattamento genetico ha un prezzo: Comporta una riduzione della diversità genetica e promuove la trasmissione di caratteri ereditari associate a patologie genetiche;

; Estremizza alcune caratteristiche fisiche che, se da un lato sono apprezzate (perché rendono peculiare la razza considerata), dall'altro sono fattori di rischio per le cosiddette patologie da conformazione (per esempio, il muso corto e largo dei Persiani favorisce problematiche di natura respiratoria, di deglutizione e di masticazione). Il maltrattamento genetico sfrutta un numero ristretto di genitori; inoltre, comprende l'accoppiamento di gatti imparentati fra loro; tutto questo serve a mantenere la purezza della razza e determinate caratteristiche morfologiche. Tuttavia, fin dai tempi di Darwin, gli studi di genetica relativi all'incrocio fra parenti ha mostrato che questa pratica ha svariate complicanze: Riduzione della fertilità;

Riduzione della figliata;

Riduzione della vitalità degli spermatozoi;

Interruzione dello sviluppo;

Calo della natalità;

Aumento della mortalità infantile;

Riduzione dell'aspettativa di vita;

Riduzione della taglia;

Calo delle funzioni del sistema immunitario e conseguente predisposizione verso il cancro e le infezioni; Maggiore frequenza di malattie congenite a causa di una maggiore espressione di alleli deleteri.