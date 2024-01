Le razze di gatti eleganti e chic Il gatto è un animale fantastico indipendentemente dalla sua razza e dalle sue origini. Tuttavia si può affermare che esistano alcune razze che, avendo effettuato un lungo percorso di selezione, sono certamente più eleganti di altre. Prima di procedere a parlarvi delle razze di gatti eleganti, però, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Qual è la razza di gatto più elegante? Siamese Secondo moltissime persona il gatto noto come più elegante e chic del mondo è il Siamese. D'altronde il suo fascino è straordinario e non si può negare che non sia un micio almeno apparentemente elegante e fiero per natura. Apparentemente appunto, perché in realtà non c'è una vera classifica di gatti eleganti, né esistono razze che lo sono più di altre: ogni gatto è fatto a modo suo e non tutti gli esemplari manifestano la stessa classe.

Razze di gatti eleganti a pelo corto Certosino

Abissino

Oriental Shorthair

Blu di Russia

Siamese

Scottish Fold

Soriano (gatto europeo)

Sphynx

Bengala

Singapura Ogni razza ha il suo perché e, come ben sai, la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Non tutti per esempio riescono a innamorarsi della bellezza senza tempo dello Sphynx, gatto senza pelo con un portamento elegante e lineamenti appuntiti che ricordano un po' quelli dell'Abissino. Eppure si tratta di creature che, per quanto molto delicate, sono perfette per chi ama i gatti affettuosi e le serate dedicate alle coccole. Il Blu di Russia, conosciuto anche come il gatto degli scrittori, è un bellissimo gatto caratterizzato dal mantello corto, morbido dal colore griglio-blu e dagli occhi grandi e verdi. Questo gatto spicca non solo per eleganza, ma anche per intelligenza e la sua forte indipendenza. L'Abissino è magro, snello e ha una pelliccia morbida sfumata di marrone davvero unica nel suo genere: somiglia tanto a un gatto selvatico, ma è una creatura affidabile che ha bisogno di molte coccole. Il Bengala, caratterizzato da una pelliccia maculata che lo fa sembrare un animale selvatico, è decisamente più bisognoso di svolgere attività e manifesta con meno entusiasmo le peculiarità del "gatto da divano" – essendo per l'appunto più vicino ai suoi cugini selvatici. Il Siamese è un gatto amatissimo per via del suo mantello soffice e setoso, color bianco e crema, caratterizzato dalle estremità del viso e delle orecchie, e della coda, più scure. Se non hai mai sentito parlare del Singapura, sappi che si tratta di uno dei gatti più piccoli del mondo, il quale non arriva mai a superare i 3 kg di peso. Il mantello, di varie tonalità del marrone, copre un corpo proporzionato e immensi occhi intelligenti. È un gatto giocoso e un po' spericolato, di indole indipendente e dal fascino e dall'eleganza incontestabili.

Razze di gatti eleganti a pelo lungo Maine Coon

Persiano

Somalo

Norvegese delle foreste

Ragdoll

Sacro di Birmania

Gatto Siberiano Il Maine Coon è un compagno felino indimenticabile: forse lo hai sentito nominare come il "gatto gigante americano", e in effetti i suoi esemplari possono toccare e superare ampiamente di 12 chilogrammi, con ossatura proporzionata e pelo lungo e soffice. La loro eleganza fisica è indiscussa, ma la verità è che sono degli adorabili pasticcioni, un po' goffi e sempre fonte di sorrisi e grandi momenti di coccole per tutta la famiglia. Il gatto Persiano è uno dei felini più famosi del mondo e, con il suo manto abbondante e lungo, il muso schiacciato e appiattito, questo gatto ha un temperamento amorevole e sereno. Non è particolarmente attivo, e può facilmente essere scambiato per uno dei cuscini del divano. È un compagno di vita calmo, leale e sempre pronto alle fusa. Anche il Ragdoll, come dice il nome (dall'inglese, bambola di pezza) è una creatura così dolce e innocente che andrebbe affiancata ai bambini solo sotto supervisione di un adulto: questo magnifico gatto è di indole così buona che non farebbe male a nessuno. Pelo soffice come una nuvola, occhi azzurri intensi e un'eleganza naturale nei movimenti. Il gatto Sacro di Birmania ha una stazza massiccia e classe da vendere: il suo pelo somiglia molto a quello del siamese, ma è lungo e soffice. Il maschio del Sacro di Birmania è conosciuto dagli esperti come il "gentilgatto", poiché aspetta sempre che femmine e cuccioli si siano nutriti prima di iniziare a mangiare.