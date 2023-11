Razze di cavalli, le principali razze equine Elencare tutte le razze di cavalli esistenti sarebbe impossibile: il cavallo è un animale che viene addomesticato da millenni, e l'uomo nei secoli ha selezionato oltre 300 razze equine. Per distinguere una razza dall'altra si può fare riferimento al temperamento (sangue freddo, caldo o ardente), all'utilizzo (da tiro, da corsa, da sella, etc.) oppure alla struttura fisica del cavallo. Quest'ultima classificazione è la più usata, e distingue le razze di cavalli in brachimorfe, mesomorfe, dolicomorfe, cui si aggiungono i gruppi intermedi. Ma prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo a seguirci su Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute e benessere.

Come si dividono le razze di cavalli Cavallo brachimorfo ;

; Cavallo mesomorfo ;

; Cavallo dolicomorfo. Quali sono le differenze tra queste classi? Semplice: il cavallo brachimorfo è potente, massiccio e con una muscolatura molto sviluppata, il tipo brachimorfo comprende le razze di cavalli da tiro, come lo Shire, il Cavallo Belga e il cavallo Bretone, animali che superano agevolmente i 700 chili di peso; il cavallo mesomorfo, invece, ha una struttura più agile che lo rende più versatile, è stato storicamente usato per lo sport e la caccia. Un esempio del tipo mesomorfo è il Cavallo Andaluso, considerato l'archetipo del cavallo barocco, cioè agile e al tempo stesso massiccio. Questo tipo di struttura fisica include anche tutte le cosiddette razze da sella, come i purosangue e i trottatori. Il dolicomorfo, invece, è un tipo di cavallo molto agile e veloce, caratterizzato da linee lunghe ed eleganti, utilizzato sia per il salto sia per le corse. Sono dolicomorfe le cosiddette razze leggere da sella, che includono il Cavallo Arabo e il Purosangue Inglese. A queste classi si aggiungono quelle intermedie, come quella dei meso-brachimorfi, a metà strada tra i cavalli da tiro e quelli da sella (come l'Irlandese da Tiro) e i meso-dolicomorfi, come l'Holstein.

Razze di cavalli da salto Purosangue Inglese , considerato il più veloce del mondo;

, considerato il più veloce del mondo; Cavallo Arabo , una delle razze di cavalli più antiche, più costose e anche più longeve;

, una delle razze di cavalli più antiche, più costose e anche più longeve; Cavallo Anglo-Arabo ;

; Hannover , spesso sul podio nel salto a ostacoli;

, spesso sul podio nel salto a ostacoli; Olandese , razza ottenuta incrociando il Purosangue Inglese con il Gelderlander e il Groningen;

, razza ottenuta incrociando il Purosangue Inglese con il Gelderlander e il Groningen; Akhal Tekè , un incrocio tra la razza araba e il Purosangue Inglese;

, un incrocio tra la razza araba e il Purosangue Inglese; Appaloosa , usato per la monta western ma anche nel salto ad ostacoli;

, usato per la monta western ma anche nel salto ad ostacoli; Cavallo da sella francese , utilizzato soprattutto nelle gare di salto ostacoli e nel concorso completo;

, utilizzato soprattutto nelle gare di salto ostacoli e nel concorso completo; Cavallo da sella italiano, selezionato dall'incrocio del Purosangue Inglese e del Cavallo Arabo con le fattrici italiane che venivano usate come cavalli da tiro.

Cavalli italiani: le principali razze Cavallo da sella italiano , veloce e molto adatto al salto, è spesso protagonista negli sport agonistici;

, veloce e molto adatto al salto, è spesso protagonista negli sport agonistici; Cavallo Anglo Arabo Sardo , una conoscenza ben nota in tutti gli sport equestri;

, una conoscenza ben nota in tutti gli sport equestri; Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (TPR), originario delle pianure venete;

(TPR), originario delle pianure venete; Avelignese , o Haflinger: originario dell'Alto Adige, è una razza antica che deriva dagli antichi cavalli autoctoni;

, o Haflinger: originario dell'Alto Adige, è una razza antica che deriva dagli antichi cavalli autoctoni; Cavallo Bardigiano : originario nell'Appennino Emiliano, è un cavallo di tipo meso-brachimorfo, di costituzione e temperamento docile, frugale e resistente;

: originario nell'Appennino Emiliano, è un cavallo di tipo meso-brachimorfo, di costituzione e temperamento docile, frugale e resistente; Cavallo Lipizzano : docile, paziente e molto generoso, è stato ottenuto incrociando la razza Andalusa e alcune fattrici italiane del Polesine;

: docile, paziente e molto generoso, è stato ottenuto incrociando la razza Andalusa e alcune fattrici italiane del Polesine; Trotter italiano: è il risultato di un lungo processo di selezione avviato nell'Ottocento incrociando stalloni di Purosangue Inglese con fattrici di diverse razze adatte al trotto. Il celebre Varenne appartiene a questa razza. In totale, le razze equine registrate in Italia sono 29. Tra queste ci sono anche 17 razze di cavalli "a limitata diffusione", tra cui il Cavallino di Monterufoli, il Cavallino della Giara, il Cavallo Appenninico, il Pony di Esperia, il Cavallo Napoletano.

Razze di cavallo da corsa: quali sono? Purosangue Inglese : oltre ad essere la razza per eccellenza, è anche la razza cui appartengono i cavalli più famosi della storia delle corse, da Secretariat al leggendario Man o' War;

: oltre ad essere la razza per eccellenza, è anche la razza cui appartengono i cavalli più famosi della storia delle corse, da Secretariat al leggendario Man o' War; Cavallo Arabo : è considerato uno dei cavalli più veloci del mondo, esistono competizioni a cui possono partecipare esclusivamente Arabi e Anglo Arabi;

: è considerato uno dei cavalli più veloci del mondo, esistono competizioni a cui possono partecipare esclusivamente Arabi e Anglo Arabi; Quarter Horse : selezionato per essere il cavallo più veloce nel "quarto di miglio", viene utilizzato sia nel salto sia nel galoppo su brevi distanze, tanto da essere considerato uno dei cavalli da corsa più versatili;

: selezionato per essere il cavallo più veloce nel "quarto di miglio", viene utilizzato sia nel salto sia nel galoppo su brevi distanze, tanto da essere considerato uno dei cavalli da corsa più versatili; Trottatore italiano: il risultato più noto e stupefacente della selezione che ha portato a questa razza è il campione Varenne.

Cavalli americani, le razze più famose Appaloosa : dall'inconfondibile mantello maculato, l'Appaloosa fu addomesticato dai nativi americani della regione Palouse, tra Washington, Idaho e Oregon;

: dall'inconfondibile mantello maculato, l'Appaloosa fu addomesticato dai nativi americani della regione Palouse, tra Washington, Idaho e Oregon; Quarter Horse : è il cavallo dei cowboys, quello che tutti immaginiamo quando pensiamo a un cavallo americano. È generoso e versatile, tanto da poter essere usato in discipline diverse come la corsa, la monta western e il dressage;

: è il cavallo dei cowboys, quello che tutti immaginiamo quando pensiamo a un cavallo americano. È generoso e versatile, tanto da poter essere usato in discipline diverse come la corsa, la monta western e il dressage; American Paint Horse : non è altro che un Quarter Horse con il mantello pezzato. La razza venne istituita nel 1962 poiché la American Quarter Horse Association si rifiutava di registrare come Quarter Horses i cavalli pezzati;

: non è altro che un Quarter Horse con il mantello pezzato. La razza venne istituita nel 1962 poiché la American Quarter Horse Association si rifiutava di registrare come Quarter Horses i cavalli pezzati; Missouri Foxtrotter : selezionato dai coloni dei monti Ozark, tra Ankansas e Missouri, all'inizio del diciannovesimo secolo, oggi viene usato per il trekking, il cross-country, l'endurance e anche il salto a ostacoli;

: selezionato dai coloni dei monti Ozark, tra Ankansas e Missouri, all'inizio del diciannovesimo secolo, oggi viene usato per il trekking, il cross-country, l'endurance e anche il salto a ostacoli; Tennessee Walking Horse: conosciuto per la sua caratteristica andatura "a quattro tempi", viene spesso utilizzato nel cinema e la televisione per il suo carattere docile e disponibile. Alcuni includono nella lista delle razze di cavalli americane anche i Mustang: in realtà non si tratta di una vera razza, ma di una specifica popolazione equina rinselvatichita che vive nel vecchio Far West, cioè nelle pianure dell'America nord-occidentale. La parola Mustang deriva dallo spagnolo messicano "mestengo", che significa semplicemente "non domato".

Razze di cavalli da tiro: quali sono? Shire , il più grande equino al mondo. Discende dal "Great Horse" Britannico, antico cavallo da guerra;

, il più grande equino al mondo. Discende dal "Great Horse" Britannico, antico cavallo da guerra; Irlandese da tiro ;

; Cavallo Belga da tiro , tra le razze più antiche usate per il lavoro nei campi;

, tra le razze più antiche usate per il lavoro nei campi; Ardennese ;

; Bretone ;

; Suffolk Punch , apprezzato per docilità e destrezza;

, apprezzato per docilità e destrezza; Clydesdale : di origine scozzese, veniva anticamente utilizzato in agricoltura e nel lavoro nelle miniere;

: di origine scozzese, veniva anticamente utilizzato in agricoltura e nel lavoro nelle miniere; Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, razza originaria della pianura veneta, ferrarese e friulana selezionata ufficialmente nel 1927.

Le principali razze di cavalli spagnoli Andaluso : agile e massiccio, è un cavallo meso-dolicomorfo, dal portamento nobile e molto elegante. Viene utilizzato nelle corride e nell'Alta Scuola di Equitazione Spagnola;

: agile e massiccio, è un cavallo meso-dolicomorfo, dal portamento nobile e molto elegante. Viene utilizzato nelle corride e nell'Alta Scuola di Equitazione Spagnola; Hispano , Ispano-arabo hispano, o anglo-arabo spagnolo: discendente dall'Andaluso, mostra coraggio ed estrema agilità. È molto adatto al dressage e viene usato anche nella corrida;

, Ispano-arabo hispano, o anglo-arabo spagnolo: discendente dall'Andaluso, mostra coraggio ed estrema agilità. È molto adatto al dressage e viene usato anche nella corrida; Purosangue Gallega , o Pony della Galizia: è un piccolo cavallo di montagna della Galizia che condivide le origini più antiche con il pony Exmoor, di origine britannica.

, o Pony della Galizia: è un piccolo cavallo di montagna della Galizia che condivide le origini più antiche con il pony Exmoor, di origine britannica. Pottok, Vasconavarro o pony autoctono dei Paesi Baschi: è considerata una delle razze di cavalli più antiche, ed è in pericolo di estinzione a causa degli incroci con altre razze.

Razze di cavalli neri, o dal mantello morello Frisone : chiamato anche "la perla nera", è il cavallo morello per eccellenza. Sul suo manto è consentita al massimo una piccola stella bianca di 3 centimetri sulla fronte;

: chiamato anche "la perla nera", è il cavallo morello per eccellenza. Sul suo manto è consentita al massimo una piccola stella bianca di 3 centimetri sulla fronte; Murgese : anche nella razza pugliese lo standard richiede il manto morello e non ammette macchie (in alcuni casi però è ammesso il roano);

: anche nella razza pugliese lo standard richiede il manto morello e non ammette macchie (in alcuni casi però è ammesso il roano); Pony d'Esperia : pony originario del Lazio, dalle catene montuose tra le province di Frosinone e Latina. Viene solitamente allevato allo stato brado, senza alcun ricovero al chiuso in cui rientrare la sera;

: pony originario del Lazio, dalle catene montuose tra le province di Frosinone e Latina. Viene solitamente allevato allo stato brado, senza alcun ricovero al chiuso in cui rientrare la sera; Merens, o Ariège, piccolo cavallo francese originario dei Pirenei. Lo standard di razza ammette esclusivamente il manto nero.

Quali sono le razze di cavalli più costose? Akhal Teke : il cavallo nazionale del Turkmenistan è tra le razze più rare, per questo un esemplare di razza pura può raggiungere facilmente il prezzo di 100.000 euro;

: il cavallo nazionale del Turkmenistan è tra le razze più rare, per questo un esemplare di razza pura può raggiungere facilmente il prezzo di 100.000 euro; Holsteiner : elegante, versatile e facilmente addestrabile, costa in media tra i 10.000 e i 30.000 euro;

: elegante, versatile e facilmente addestrabile, costa in media tra i 10.000 e i 30.000 euro; Olandese a sangue caldo : tra le razze di cavalli più popolari per gli sport equestri, un esemplare può costare tra i 10.000 e i 75.000 euro;

: tra le razze di cavalli più popolari per gli sport equestri, un esemplare può costare tra i 10.000 e i 75.000 euro; Cavallo Arabo : il costo medio per un esemplare di razza è tra i 5.000 e i 20.000 euro, ma se si va sulle linee di sangue da competizione si può arrivare a 300.000 euro;

: il costo medio per un esemplare di razza è tra i 5.000 e i 20.000 euro, ma se si va sulle linee di sangue da competizione si può arrivare a 300.000 euro; Purosangue Inglese : cavallo da corsa puro, il costo minimo si aggira attorno ai 50.000 euro;

: cavallo da corsa puro, il costo minimo si aggira attorno ai 50.000 euro; Frisone: trattandosi di una razza molto rara, un esemplare di Frisone può costare dai 50.000 ai 100.000 euro.

Quanto vivono i cavalli? 25-40 anni. La razza non è soltanto una questione di bellezza, caratteristiche e costo: influisce anche sull'aspettativa di vita del cavallo. Per intenderci, un cavallo da corsa vive mediamente 25 anni, mentre razze com l'Appaloosa e l'Hannover che possono essere molto più longeve, e vivere fino a 30-35 anni. Ancora, razze più piccole di pony, come i Falabella, hanno un'aspettativa di vita incredibilmente lunga e raggiungono senza problemi i 40-45 anni.