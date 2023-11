Razze di cani più piccoli: quali sono I pet di piccola taglia sono da sempre molto apprezzati. I cani più piccoli infatti sono una grandissima fonte di compagnia e hanno la capacità di adattarsi a qualsiasi situazione. Adorano la vita tranquilla e sedentaria, ma amano anche giocare con i propri padroni e sono perfetti per famiglie con bambini, anziani e single. Non lasciarti ingannare dalla statura: questi cani più piccoli hanno un grande carattere, sono intelligenti e sanno trasformarsi, all'occorrenza, in cani da guardia. Ricorda inoltre che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Le caratteristiche dei cani più piccoli In base al peso, i cani più piccoli si dividono in due categorie. I mini small (chiamati anche Toy) che hanno un peso sino a 4 kg e i mini che hanno un peso da 5 sino a 10 kg. Queste tipologie di cani possono arrivare sino a 15 anni d'età e da adulti non superano i 10 kg di peso.

L'elenco dei cani più piccoli Affenpinscher, 3-6 kg

Australian Silky Terrier, 3-6 kg

Barboncino o Barbone (toy e nano), 3-7 kg

Bassotto nano (Dachshund), 4-5kg

Bichon Frisé, 5-10 kg

Bichon Havanais (Havanese), 3-6 kg

Bolognese, 2,5-4 kg

Boston Terrier, 7-11 kg

Carlino, 6-8 kg

Cavalier King Charles Spaniel, 5-8 kg

Chin Giapponese, 3-4 kg

Chihuahua, 1,5-3 kg

Chinese Crested Dog (cane nudo cinese), 4-5 kg

Coton de Tuléar, 6-8 kg

English Toy Spaniel o King Charles Spaniel, 3,5-6,5 kg

Griffone di Bruxelles, 4-6 kg

Lhasa Apso, 4-8kg

Maltese, 3-4 kg

Maltese Shih Tzu, 4-8 kg

Maltipoo, 2-6 kg

Manchester Terrier, 5-10 kg

Papillon, 3-4,5 kg

Peekapoo, 2-9 kg

Pechinese, 3-10 kg

Piccolo Cane Leone (Lowchen), 4-8 kg

Pomerania, 2-3,5 kg

Rat Terrier (toy e nano), 2-8 kg

Schipperke, 3-9 kg

Shiba Inu, 7-10 kg

Shih Tzu, 4-7 kg

Toy Fox Terrier, 1,5-4 kg

Yorkipoo, 2-6 kg

Yorkshire Terrier, 2-7 kg

Zwergpinscher (Pinscher nano), 4-6 kg

Zwergschnauzer (Schnauzer nano), 4-8 kg

Scottish terrier (Aberdeen Terrier), 8-10 kg

Cane da pastore scozzese Shetland (Shetland Sheepdog), 5-11 kg

Bull Terrier Nano, 9-16 kg

Norwich Terrier, 5-5,5 kg

Welsh Corgi, 10-14 kg

Spitz tedesco nano (German Miniature Spitz), 8-10 kg

West Highland white terrier (Westie), 7-10 kg

Come scegliere un cane piccolo I cani più piccoli – come già accennato – possiedono una marcia in più. Questi amici a quattrozampe spesso hanno infatti meno esigenze rispetto a cani più grandi e hanno la capacità di adattarsi con facilità a qualsiasi stile di vita. I cuccioli sono calmi e docili, molto intelligenti, in grado di creare da subito un legame empatico con la famiglia. Prima dell'adozione, ovviamente, è importante considerare le caratteristiche del singolo cane, questo perché ogni cucciolo è particolare. Il Jack Russell Terrier, ad esempio, ha un forte istinto predatorio, dunque avrà bisogno di sfogare le energie accumulate con giochi, corse e lunghe passeggiate. Il Pinscher invece è particolarmente sensibile rispetto ai rumori esterni a cui risponde abbaiando. Anche l'alimentazione è un aspetto da prendere in considerazione. I cani di taglia piccola spesso hanno uno stomaco molto sensibile rispetto ai cani di taglia media o grande. Sono selettivi nella scelta del cibo e prediligono alimenti gustosi, ma che potrebbero risultare nocivi.

Cani piccola taglia: i vantaggi Si possono trasportare facilmente

Vengono accettati quasi ovunque

Meno spese (per cibi, accessori, pulizia, veterinario)

Maggiore adattabilità

Hanno necessità di meno spazio

La cura del pelo è molto più semplice

Su alcuni mezzi pubblici viaggiano gratuitamente

Possiedono un'aspettativa di vita più elevata

Cani piccola taglia: gli svantaggi Hanno bisogno di attenzioni particolari e sono più sensibili

Sono molto vivaci

Sono predisposti a patologie dei denti

Hanno uno stomaco sensibile e necessità di una dieta particolare

Quando scegliere un cane di taglia piccola Sei spesso a casa e puoi passare molto tempo con il tuo pet

Vorresti portare il tuo cane ovunque

Non ami lunghe passeggiate, ma ti piace fare delle sessioni brevi e intense di esercizio

Sogni un cane con cui avere un contatto costante e creare un rapporto forte

Non hai molto spazio a disposizione