Quali sono le razze di cani più affettuose? Non è un'esagerazione dire che Fido insegna ad amare in maniera incondizionata. Adottare vuol dire dare e ricevere attenzioni, gratitudine e fedeltà. Se c'è qualcuno capace di donare il massimo in questi termini, ecco quali sono le razze di cani più affettuose. Quelle che non abbandonerebbero mai i propri genitori umani in un momento di difficoltà e quelle in grado di condividere un'occasione di gioia come nessun altro. Questi sono i dieci cani che più di tutti sanno dimostrare empatia e riescono a stare vicino a chi considerano famiglia in maniera totalizzante. Questo però non significa, per esempio, che i meticci presenti all'interno di un canile non siano altrettanto capaci. Chi conosce la solitudine, chi sa cosa vuol dire essere abbandonato non vede l'ora di incontrare qualcuno che possa donargli l'affetto mai ricevuto e ricambiarlo senza se e senza ma.

Le 10 razze di cani più affettuose Chihuahua; Yorkshire Terrier; Labrador Terrier; Border Collie; Cocker Spaniel; Welsh Corgi Pembroke; Terranova; Cavalier King Charles Spaniel; Pastore Tedesco Beagle.

Adottare è un atto di responsabilità Vivere con un cane ha dei benefici comprovati. Perdipiù, queste sono le razze di cani più affettuose in assoluto, anche se questa specie animale è sempre piena di sorprese e qualsiasi quadrupede è in grado di dare lezioni di vita importantissime. Conoscerle a fondo è importante per stabilire il grado di affinità umano-animale, ma anche quanta differenza ci sia fra il dire e il fare, fra il desiderio e passare all'azione. Per quanto tenero e simpatico possa essere un cane, infatti, è un essere vivente che dipende in tutto e per tutto da chi lo adotta. Non è solo un'occasione di scambiarsi coccole a vicenda, ma è anche un impegno per la vita. Bisogna essere certi, quindi, di avere sia le risorse economiche che quelle emotive per accudirlo come merita. Si devono valutare anche le caratteristiche della propria casa, gli spazi in relazione alla stazza, le esigenze di movimento e/o di stimolazione mentale di cui una determinata razza necessita per salvaguardare il proprio equilibrio psicofisico. Non tutti per esempio sono ideali per la vita in appartamento o per la convivenza con i bambini. Alcuni sono molto tranquilli, altri più irruenti e hanno bisogno di incanalare le proprie energie con attività fisiche quotidiane. Il fine ultimo è trovare un cane che sia l'ideale per l'umano in questione e viceversa.

Il Chihuahua Quando si dice "il vino buono sta nelle botti piccole" non è tanto per dire. Fra le razze di cani più affettuose c'è sicuramente questo pet dalle dimensioni mignon, ma con un immenso cuore. Se si sta cercando qualcuno che sappia perfettamente cosa sia l'empatia, ecco il cane da compagnia per eccellenza. È in grado di dare un supporto emotivo davvero notevole e riesce a gestire bene la socialità in quasi tutte le circostanze.

Lo Yorkshire Terrier Per definizione il Terrier è testardo e con una forte personalità. Lo Yorkshire però è anche molto dolce, è capace di insegnare anche ai più duri di cuore cosa significhi amare incondizionatamente e illimitatamente. Anche questa razza è particolarmente piccola, ma nasconde una grandissima propensione all'empatia verso il prossimo.

Il Labrador Retriever Cosa capiscono i cani su di noi? Tanto. Fra le razze di cani più affettuose in assoluto, questo è un pet che viene addestrato anche per la cosiddetta pet therapy. Viene impiegato infatti nelle corsie degli ospedali e nelle case di cura per donare amore e infondere speranza a persone che si sentono sole o che non stanno affrontando un momento semplicissimo della loro vita. La dedizione all'essere umano il Labrador la dimostra anche quando mette a rischio la propria vita nelle operazioni di salvataggio a mare. Un vero tesoro di amico.

Il Border Collie Se qualcuno non ce lo ha presente è la stessa razza del cane Lassie. Chi non ricorda la fedeltà di questo amico a quattro zampe? Si tratta di un animale estremamente brillante e molto empatico. Se qualcosa non va o se colui che considera parte della famiglia sta affrontando un momento emotivamente complicato, lui lo sa e dà tutto il supporto che può. È il classico cane che si accuccia accanto al proprietario triste per una giornata particolarmente complessa o che salta e si diverte se lo vede di buonumore.

Il Cocker Spaniel Anche questo è fra le razze di cani più affettuose e un ottimo candidato per la caneterapia, quella per la quale può essere addestrato il succitato Labrador e tante altre razze che hanno a cuore la felicità del prossimo, bipede o quadrupede che sia. Il Cocker, oltre a essere dolcissimo già dal primo sguardo, riesce a entrare in connessione psichica con chiunque, soprattutto con chi vede avere qualche difficoltà. Sulla sua presenza si può sempre contare.

Il Welsh Corgi Pembroke È la lealtà fatta animale e pretende tanto da chi ama. È in grado di donare un amore autentico e senza fine, ma si aspetta di ricevere altrettanto. Se il suon padrone dimostra di volergli bene, anche lui non sarà da meno. Si trasformerà in un'ombra e rappresenterà il classico faro nella notte, la bussola in mezzo al mare. Adottare per credere.

Il Terranova A chi avesse difficoltà a indentificarlo, basta pronunciare un nome: Beethoven, non il musicista ma il cane protagonista di una serie di commedie americane che ha come protagonista una famiglia con il loro cane maldestro, ma davvero affettuoso. Fedeltà è il secondo nome di questo amico a quattro zampe e, a dispetto della stazza notevole, è di una dolcezza davvero fuori dal comune.

Il Cavalier King Charles Spaniel Il suo secondo nome è "Spaniel consolatore" non a caso. Fra le razze di cani più affettuose, è la spalla su cui piangere, l'amico sul quale poter contare. Inoltre ha una abitudine a dir poco emblematica: si accuccia sulle gambe del proprietario e non si alza se non costretto. Insomma, è una delle poche certezze della vita per coloro che hanno deciso di adottarlo, facendo un'opera di bene verso il prossimo (Fido) e verso se stessi.

Il Pastore Tedesco Il cane poliziotto per eccellenza, il compagno fedele per affrontare qualsiasi disavventura o vivere qualsiasi bel momento, il Pastore Tedesco è una garanzia. Leale e sempre presente, non lascerebbe da solo il suo compagno di avventure umano. Anche lui, poi, ha delle doti fisiche notevole. Il suo olfatto è da fuori classe e gli permette di entrare nella squadra cinofila delle forze dell'ordine.