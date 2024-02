Razze di cani facili da addestrare e fedeli, le migliori Adottare un amico a quattro zampe non è solo un'occasione per ricevere coccole e amore incondizionato. È anche una grande responsabilità verso un altro essere vivente. Perché la convivenza sia sana e pacifica. È importante che Fido sia beneducato e se si scelgono le razze di cani facili da addestrare, la socializzazione è certamente più facile da gestire. Fermo restando che l'addestramento deve avvenire sempre all'insegna del relax e del divertimento, che le sessioni di norma è meglio che non durino più di 20 minuti ciascuna e che a ogni successo è importante premiare Fido con il rinforzo positivo, se notiamo ansia e nervosismo soprassediamo e riprendiamo in un secondo momento. Anche se il pet fa parte di queste razze, non imparerebbe nulla di produttivo e ne soffrirebbe psicologicamente, se non fosse nelle condizioni di vivere serenamente un momento così intimo di condivisione con il suo compagno di avventure umano. Inoltre, se si è alla prima esperienza, è bene farsi aiutare da un professionista esperto e certificato, che crei dei corsi mirati in base all'obiettivo che si vuole raggiungere. Prima di scoprire tutto sull'argomento, però, non dimenticate di unirvi al nostro Canale Whatsapp e di seguire il nostro profilo Instagram per non perdere neanche una notizia sui nostri amici pelosi.

12 razze più facili da addestrare Golden Retriever;

Labrador Retriever;

Pastore Scozzese;

Pastore Tedesco;

Pastore Australiano;

Border Collie;

Barboncino;

Épagneul Breton;

Papillon;

Dobermann;

Boxer;

Rottweiler.

Qual è il cane più addestrabile? Pastore Tedesco Fra le razze di cani facili da addestrare appena citate, se si volesse trovare il maestro dell'apprendimento e della fedeltà al padrone anche nella fase di socializzazione, forse il Pastore Tedesco è fra i più obbedienti e dediti al lavoro. Non a caso, viene scelto come cane poliziotto. Con il suo compagno di lavoro, così come con il suo padrone in generale, riesce a instaurare un rapporto simbiotico, di fiducia cieca. Oltretutto per lui farebbe qualsiasi cosa, anche sacrificare la propria vita. Il suo olfatto fuori dal comune, poi, lo rende un ottimo cane antidroga e molecolare. Troverebbe tracce di stupefacenti ovunque, ma anche le persone disperse dopo un terremoto o qualsiasi altra calamità naturale o incidente.

Quale è la razza di cane più tranquillo da tenere in casa? Barboncino Sono tutte razze di cani facili da addestrare e, per questo, capaci di adattarsi a ogni situazione, se però si cerca il perfetto esemplare da compagnia e da far vivere in appartamento, vista la taglia contenuta e il carattere forse il Papillon e il Barboncino sono i più indicati. Il Barboncino è davvero un concentrato di dolcezza e tenerezza. È molto intelligente e ha un carattere che gli permette di adattarsi con semplicità a qualsiasi situazione. Gli esperti cinofili, non a caso, lo consigliano a chi non ha esperienze pregresse con i quattro zampe. Questo però non vuol dire che non abbia bisogno della sua routine e di uno stile di vita dinamico e soddisfacente. Se non si vuole un cane stressato, infatti, bisogna accudirlo in modo tale che incanali correttamente le proprie energie ogni giorno. E, in fatto di dimensioni perfette per le mura domestiche, anche il Papillon non scherza. È la gentilezza e la fedeltà fatte in miniatura. Si abitua facilmente alle abitudini del proprio padrone ed è fra le razze più indicate per i bambini. Se si ha una famiglia con componenti di diverse età, lui è quello che riesce ad amare tutti incondizionatamente. Questi quattro zampe sono anche fra le razze di cani più affettuose.





Quali sono i cani meno impegnativi? Golden Retriever

Labrador Retriever

Border Collie

Pastore Scozzese

Pastore Australiano Golden e Labrador Retriever sono così obbedienti e fedeli da essere i cani per famiglie per antonomasia, quelli scelti per celebrare l'unione genitori-figli per eccellenza negli spot pubblicitari. Il perfetto completamento di un nucleo in armonia. Per quanto possa essere un'immagine scontata, ha un fondo di verità: queste razze, infatti, sono molto brave a seguire le indicazioni del padrone e sono l'ideale anche per la pet therapy negli ospedali e nelle case di riposo. Il Border Collie e il Pastore Scozzese si somigliano molto, tanto da essere spesso confusi l'uno con l'altro. Il primo è certamente più famoso per la serie tv "Torna a casa, Lessie", il secondo è forse meno noto ma è un cane ideale per la pastorizia. Sono esemplari che si ricongiungerebbero con chi considerano famiglia a tutti i costi e che farebbero qualsiasi cosa per rendere fiero il proprio padrone. Il Pastore Australiano ha davvero un manto e degli occhi che non passano inosservati, tuttavia non è l'aspetto esteriore a renderlo speciale. Questa razza è infatti particolarmente apprezzata per il coraggio, la resistenza fisica, l'energia e l'intelligenza. Inoltre, ha una grande memoria. Si trova bene in campagna ed è un fedele amico, tuttavia se si conduce uno stile di vita particolarmente sedentario forse non è il cane ideale.