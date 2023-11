State pensando di prendere un cane, ma non sapete se il vostro stile di vita può renderlo (e rendervi) felice? Se siete impegnati molte ore al giorno probabilmente vi starete chiedendo se esistono razze di cani che soffrono meno la solitudine e che potrebbero accogliervi al ritorno senza che la vostra assenza infici sul loro benessere. Vi precisiamo che non è un argomento facile, ma cercheremo di approfondirlo al meglio. Intanto, per iniziare, vi invitiamo a seguirci su Whatsapp per non saperne di più sia sugli animali che su salute e benessere.

Vogliamo però fare un importantissimo appunto: non esistono cani che possono stare soli tutto il tempo e per tutto il giorno. I cani sono animali sociali, animali da compagnia, e per loro vivere fra quattro mura o in un giardino senza le giuste attenzioni è pura sofferenza. Fate dunque attenzione quando scegliete di prenderne uno, perché si tratta di un legame che richiede enormi responsabilità.

Iniziamo ad affrontare l'argomento stilando una top ten delle razze di cani che possono stare da sole senza soffrire in modo eccessivo. Ognuna di queste razze ha, tra le sue caratteristiche comportamentali, indipendenza e coraggio : tendono a fare molte cose da soli e per certi versi possono sembrare leggermente anaffettivi (anche se questo tratto varia da cane a cane e in base a come viene gestito nei primi mesi di vita).

Si tratta, ovviamente, tanto di una questione di temperamento: questi cani possono essere lasciati in appartamento senza temere che mordicchino mobili o divani. Naturalmente, però, molto dipende anche dall' educazione , dunque non dimenticate che avere un cane significa anche avere pazienza e fargli capire ciò che va fatto e ciò che non va fatto.

Proseguiamo, adesso, con una serie di razze di cani che possono restare da sole in casa. Sì, perché se l'elenco precedente era generale, quello appena stilato invece mette in fila dei quattro zampe che capiscono in fretta le regole , memorizzano con successo le indicazioni e tendono a restare al loro posto mentre siamo assenti.

Stiamo cercando di limitare la lista ai quattro zampe che possono anche essere (brevemente) lasciati soli, perché esistono in realtà moltissimi cani tranquillissimi da appartamento, come il Bovaro del Bernese, il Cocker Spaniel e il Pomerania, che però non hanno una tolleranza davvero minima alla solitudine.

Altra piccola precisazione. Se avete intenzione di lasciare il vostro cane da solo a lungo, tenetevi alla larga da queste razze : infatti, purtroppo, provochereste loro solo sofferenza . Sebbene razze come Terranova e Pastore Tedesco possano sembrare quasi granitiche ed eroiche per via della loro mole, si legano al padrone in maniera impressionante.

Anche in questo caso, però, vale ciò che abbiamo appena detto: il motivo per cui sono così apprezzati è la loro fedeltà e la loro capacità di legarsi agli umani , cosa che non va affatto d'accordo con la necessità di lasciarli da soli per moltissimo tempo.

Lo stesso appunto precedentemente fatto per le razze affettuose vale per quella più richiesta. Anzi, per quelle più richieste: se il Labrador Retriever resta sempre in pole position tra i cani più amati e adottati/acquistati, altrettanto gettonati sono Pastori Tedeschi , Golden Retriever e Jack Russell .

E se invece, piuttosto che pensare a quanto tempo devono restare sole, ragionassimo in termini d'impegno? In questo caso qualcosa cambia: quelli che abbiamo appena elencato, per esempio, sono cinque cani che non richiedono altissimo mantenimento e che, un po' per indole e un po' per taglia, pelo e carattere, possono andare d'accordo con chi non ha tempo per una gestione continua.

I tempi si allungano nella fase dell'età adulta, quando si suppone che il cane abbia già appreso le norme di base e abbia anche imparato a conoscere bene l'ambiente in cui vive e si muove. Infine, tornano ad accorciarsi quando diventa anziano e necessita di supporti per via della perdita della vista o per la scarsità di movimenti.

Andiamo ora a un piccolo elenco che spiega, più o meno, per quanto tempo è possibile lasciare da solo un cane. Com'è evidente da ciò che abbiamo appena scritto, ci sono delle differenze in base all' età del cane : se Fido è ancora piccolo non è possibile pensare di lasciarlo da solo troppo tempo , idem se è ancora giovane e in fase di apprendimento delle regole.

Va però specificato che l'Akita Inu avrebbe bisogno di uno spazio esterno dove sgambare e a cui deve avere libero accesso (non va chiuso fuori, ma fare avanti e indietro), mentre Maltese e Shih Tzu possono invece rimanere tranquillamente all'interno. Se siete obbligati a lasciare per così tanto tempo giornalmente il vostro cane da solo, ricordate di lasciare a sua disposizione acqua e molti giochi , oltre al cibo .

Lo specchietto che vi abbiamo fatto precedentemente dovrebbe farvi capire che il cane non è fatto per stare da solo 8 ore ogni giorno. Tuttavia, se la vostra giornata di lavoro vi impone certi orari e non è possibile fare altrimenti, quelle elencate sono le razze con maggiore tolleranza.

Cane solo in casa 10 ore: giusto o sbagliato?

Molto diversa è la situazione se i cani devono essere giornalmente lasciati soli per 10 ore. Come abbiamo specificato all'inizio, i cani sono animali sociali (o da branco), il che significa che ore e ore passate in solitudine non possono fare altro che far loro del male. Per quanto alcune razze siano più indipendenti, resta sempre il fatto che a differenza di Micio, Fido ha bisogno di vicinanza.

In più, deve necessariamente uscire con noi per essere stimolato e fare i suoi bisogni. Il cane ci vede, in sostanza, come punti di riferimento e in questo caso possiamo fare un paragone anche con noi esseri umani: cosa faremmo se restassimo soli per molto tempo e senza, appunto, alcun punto di riferimento a cui rivolgerci?