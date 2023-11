Siete alla ricerca del vostro amico a quattro zampe (che sia nuovo o che sia il prossimo non fa la differenza) e, tra i vari attributi che state valutando c'è la buona salute ? Allora dovete necessariamente scoprire quali sono le razze di cani che si ammalano di meno e fare anche un piccolo approfondimento per capire quali sono le più longeve. Prima di farlo, però, vi invitiamo a seguirci su Whatsapp se volete saperne di più sugli animali ma anche su salute e benessere .

Lo stesso si può dire per Border Collie , Cane da pastore belga e Kelpie : non a caso, questi quattro zampe rientrano fra le razze di cani da lavoro per via delle loro proporzioni, dell'agilità, della lucidità e sì, ancora una volta della resistenza . Infine, non da meno sono Shiba Inu , Siberian Husky e Schnauzer gigante , anch'essi spesso usato come cani da lavoro, che hanno nel sangue anche anni e anni di adattamento alle condizioni più dure.

Come mai le razze di cani che vi abbiamo appena elencato si ammalano di meno? Non c'è un'unica risposta, ma per sintetizzare potremmo dire che si tratta di una combinazione vincente dei quattro punti che abbiamo appena elencato. L' Affenpinscher , per esempio, è una razza fisicamente proporzionata e atletica, che tende a tenersi in esercizio e a essere anche molto resistente.

Queste razze purtroppo non rientrano in toto fra quelle che si ammalano poco: Pischer Nani e Yorkshire Terrier tendono a sviluppare diverse patologie specifiche, tra cui cecità e problemi della pelle . Lo stesso vale per il Jack Russell Terrier , che però compensa con la sua aspettativa di vita che è davvero, davvero lunga.

Infine, troviamo il Corgi : anche lui non necessita di particolari cure lato mantello e pelo e se ben addestrato riesce anche a essere particolarmente tranquillo, in più tende anche a essere pigro e coccolone, cosa che lo rende poco impegnativo e in grado di adattarsi a molte esigenze.

Torna ancora il nostro caro Basenji , anche lui molto indipendente, silenzioso e in grado di comprendere tutte le necessità del padrone. Seguono poi il Bassotto e il Chihuahua , che non possono contare sulla carte dell'indipendenza ma richiedono davvero poco spazio e poca cura del manto e del pelo , cosa che è sicuramente un agevolazione per chi ha poco tempo.

Se piuttosto che cani che si ammalano poco state cercando razze di cani a bassa manutenzione, che hanno dunque bisogno di "meno" attenzioni rispetto ad altre, questa è la top five che state cercando. Si inizia con l'Australian Cattle Dog , famosissimo per richiedere pochissima (o nulla) toelettatura e per essere particolarmente mansueto e indipendente.

Come si mantiene in salute un cane?

Alimentazione sana;

Ampi spazi dove correre e giocare;

Attività fisica commisurata;

Corretta quantità di giochi;

Creare un kit di pronto soccorso;

Cura delle orecchie;

Cura del pelo;

Cura della pelle;

Cura dei denti;

Interventi in caso di stress;

Vaccini e controlli veterinari di routine.

Non esiste una risposta unica che spieghi come si fa a prendersi cura di un cane. Avere un quattro zampe è una responsabilità immensa: significa avere in mano la sua vita, curarne ogni aspetto, tenere sotto controllo ogni piccola variabile specie tenendo conto che anche se questi animali hanno un linguaggio tutto loro, non sono purtroppo in grado di parlare e di dire cosa non va.

Abbiamo cercato di riassumere alcuni punti chiave, ma ve lo diciamo subito: nell'elenco non ci sono tutti. Siamo partiti dall'alimentazione sana, che deve essere la base, e abbiamo fatto un accenno a spazi e attività fisica commisurata. Quest'ultima non si esaurisce solo con le passeggiate (che non è opzionale) ma deve includere attività di sgambamento ed esplorazione e andare di pari passo con i suoi bisogni (in primis con l'età).

Per essere in salute il cane deve anche giocare, o rischia di cadere in depressione e sviluppare malattie fisiche importanti. Ancora, ogni parte del suo corpo va curata: va tenuta in considerazione una pulizia frequente delle orecchie e dei denti, del pelo e della pelle (che include sapere quando tosare e non tosare il cane).

È poi importantissimo tenere sempre sotto controllo un kit di pronto soccorso, imparare a riconoscere eventuali segnali di stress e ricordarsi l'importanza di portare il cane dal veterinario, combattendo le sue paure al riguardo.