Precisiamo subito, però, che questa è una risposta un po' approssimativa: infatti, più che di amore per il nuoto si tratta di conformazione fisica, capacità di movimento, indole e temperamento.

Di conseguenza per alcune razze questo movimento innesca effettivamente il meccanismo del nuoto in maniera performante, mentre in altre razze il dog paddle è "solo" l'unica cosa che permette di tenere l'animale a galla, per altro in maniera faticosa e talvolta neanche per troppo tempo.

In sostanza, per una sorta di automatismo di sopravvivenza, questi animali iniziano a muovere automaticamente e quasi meccanicamente le zampe, come se fossero dei remi o delle pagaie. Come spiega una ricerca scientifica , però, il dog paddle è una forma di propulsione che si basa sulla resistenza degli arti e su alcune specifiche caratteristiche del corpo.

Partiamo dalla capacità reale di nuotare, facendo una doverosa precisazione. Molte persone sono convinte che i cani sappiano effettivamente nuotare per un motivo molto preciso: l'avvicinamento all'acqua scatena in tutti i canidi il dog paddle, un comportamento natatorio assolutamente istintivo.

Queste due razze, infatti, oltre a nuotare in modo eccellente, hanno anche una spiccata intelligenze e si distinguono per la tendenza al riporto e per l'immenso atteggiamento di devozione che nutrono non solo nei confronti del loro padrone e delle loro persone di riferimento, ma in generale per tutti gli esseri umani. C'è di più, però, perché esiste una speciale tipologia di cani, chiamati cani d'acqua , che vale la pena approfondire.

Andiamo adesso all'elenco delle razze "nuotatrici". I cani che vi abbiamo appena elencato sono fra quelli che coniugano l'istinto del dog paddle ad altre caratteristiche importanti , che vedremo più avanti e che sono sia fisiche che caratteriali. Per esempio, non è un caso che fra i cani bagnini compaiano soprattutto Golden Retriever e Labrador Retriever.

Durante il medioevo, venivano usati dai cacciatori per recuperare le anatre colpite con arco e frecce (ma anche per recuperare le armi che avevano mancato il bersaglio). Ancora oggi sono usati per l'attività venatoria e sono in grado di arrivare sul fondo di fiumi e laghi e poi risalire agevolmente, tuffandosi senza paura.

I cani d'acqua sono una specifica tipologia di cani da caccia che, nel corso dei secoli, sono stati addestrati per stanare e recuperare la selvaggina nell'acqua (e dall'acqua). Queste razze sono antichissime e venivano già utilizzate dai marinai sia per recuperare oggetti perduti in mare che per scambiare messaggi tra le barche .

Come rendere i cani abili a nuotare?

Dog paddle;

Movimenti del corpo;

Conformazione fisica;

Capacità respiratoria;

Tipologia di pelo.

Come abbiamo detto all'inizio, una delle ragioni per cui i cani riescono a nuotare è il dog paddle, atteggiamento istintivo che conduce a uno specifico movimento a pagaia delle zampe. Nello specifico, le zampe anteriori pur muovendosi in modo circolare iniziano anche a fare dei micromovimenti per mantenere l'equilibrio e la direzione del nuoto, mentre le zampe posteriori spingono l'acqua verso il basso, generando la forza necessaria per avanzare in avanti.

Anche i movimenti del corpo del cane fanno la differenza: in modo più o meno volontario i muscoli del dorso, del torace, del corpo e della coda si contraggono e si rilassano in modo tale da mantenere un profilo idrodinamico che riduce la resistenza al cane. È una cosa che avviene in modo anche abbastanza evidente nei cani d'acqua, che riescono a muoversi e torcersi senza perdere l'equilibrio e rimanendo sempre perfettamente in superficie.

Chiaramente, dato che il corpo fa la sua parte, a fare la differenza è anche la conformazione fisica. I cani d'acqua, così come i Labrador, i Golden Retriever, i Barboni e il Pastore Tedesco, hanno zampe lunghe, buone altezze al garrese e toraci e dorsi di misure equilibrate che contribuiscono a una densità corporea totale perfetta per galleggiare e muoversi in acqua.

Influisce anche la respirazione: durante il nuoto il cane respira solitamente espirando attraverso il naso e inspirando attraverso la bocca, mentre la testa è mantenuta sopra l'acqua. Dunque, musi allungati e ampi sono perfetti per prendere aria agevolmente, anche se la velocità di respiro è elevata.

Nota a parte, infine, per il pelo: i cani d'acqua hanno un tipo di pelo che è idroresistente, mentre le altre razze che abbiamo tendono ad avere un pelo che pur assorbendo l'acqua riesce a non appesantirsi eccessivamente.